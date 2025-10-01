"우리나라 40~50대 제일 힘들어... 1년에 한 명이라도 살리고 싶다"

큰사진보기 ▲도마 만들기 체험 참여자들이 목 갤러리 직원들의 도움을 받아 도마를 매끄럽게 하는 작업을 하고 있다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

"부모가 모두 중국으로 떠나고 8천 원만 남아 있었어요. 경찰과 119와 함께 달려가 문을 열어보니 집 안이 쓰레기로 꽉 차 있었어요."

"김치찌개 한 그릇 사줬더니 '아침에 먹은 김치찌개가 지금도 가슴이 따뜻하다'고 하더라고요. 그때 '이 친구 살려야겠다' 결심했죠."

큰사진보기 ▲경기 용인시 처인구 포곡읍지역보장협의체가 마련한 도마 만들기 체험 후 참여자들이 협의체 위원들과 함께 각자 만든 도마를 선보이고 있다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

"1년에 한 명씩만이라도 살려내자는 게 목표예요. 지금까지 7명을 사회로 돌려보냈습니다."

"한 번에 20~30번 찾아가는 경우도 있었어요. 오랫동안 외톨이로 지내다 보니 한두 번 찾아간다고 쉽게 마음을 열지 않아요. 계속 쪽지를 남기고, 같이 술 한 잔 하면서 '애로사항이 뭐냐, 제일 필요한 게 뭐냐' 묻고 또 물어야 해요."

"38개 읍면동에서 한 곳당 한 명씩만 구해도 38명을 살리는 거잖아요. 경제적 지원과 더불어 마음을 치유하고 일자리까지 연결해주려고 노력하고 있습니다."

부모가 중국으로 떠나 막막해지고, 알코올중독으로 고통받고, 암 수술 후 세상을 떠나고... 이들의 공통점은 제도권 밖 복지 사각지대에서 홀로 고립된 은둔형 중장년이라는 것이다.경기 용인시 처인구 포곡읍지역사회보장협의체가 3년째 이런 이들을 찾아 공동체 속 일원으로 살 수 있도록 지원해 관심을 끌고 있다.4일 오후 포곡읍 마성리 이승석 목갤러리에서 진행된 도마 만들기 체험 현장. 10여 명의 중장년층이 목재를 다듬으며 도마를 제작하고 있었다. 겉보기엔 평범한 취미 활동 같지만 이들은 포곡읍지역사회보장협의체가 복지사각지대에서 발굴한 은둔형 중장년들이다.협의체가 이 사업을 본격적으로 시작한 계기는 3년 전 한 은둔형 1인가구를 발굴했을 때의 상황 때문이었다.송원근 협의체 민간위원장은 그에게 "살려줄 테니 말 좀 들어보자"며 설득했다. 포곡읍에 청소를 의뢰하고 위원들이 직접 쓰레기를 치웠다. 그는 병원으로 데려가 치료를 받을 수 있게 했다.협의체 위원들의 지원 속에 결국 건강해져서 부모를 따라 중국으로 가서 생활하는 것으로 전해졌다.이 일을 계기로 협의체는 용인시 공모사업에 지원해 은둔형 중장년 지원사업을 본격 시작했다. 협의체는 이장, 학교 관계자, 전문업체와 함께 네트워크를 구성했다.지난해에는 알코올중독자와 암 수술환자를 도왔다. 위원들이 사비를 내 LH 임대주택 이사비용과 가전제품을 지원하는 등 주거 안정을 도왔다.이들을 발굴하고 설득하는 과정은 결코 쉽지 않았다는 게 송 위원장의 설명이다.30대 청년층도 있지만 대상은 주로 40~50대 중장년층이다. 한때 가정을 꾸렸지만 실패를 경험하고 알코올에 의존하며 은둔하게 된 경우가 적지 않다고 했다.송 위원장은 "우리나라는 노인들이 살기 좋아졌지만, 40~50대 중장년층이 제일 힘든 것 같다"며 "직장을 잃으면 다시 갈 곳이 없다"고 안타까워했다. 협의체가 중장년층 지원에 관심을 두는 이유이기도 하다.이 사업은 큰 관심을 끌고 있다. 포곡읍지역사회보장협의체는 지난해 경기도 '위기 이웃 발굴지원 우수사례 경진' 부문에서 우수상을 수상했다. 지난 8월 문경에서 35명이, 9월에는 여주에서 50개 읍면동 관계자들이 벤치마킹을 위해 포곡읍을 찾을 예정이다.송 위원장의 목표는 이 사업을 용인시 전체로 확산하는 것이다.포곡읍은 두 달에 한 번씩 장보기 지원, 문화체험 프로그램을 함께 운영하며 이들의 사회성 회복에 중점을 두고 있다.