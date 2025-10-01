'민생지원금 가능' 문구에도 신중한 손길... "추석 특수 체감 못해"

큰사진보기 ▲한 재래시장 식당에 대기하고 있는 시민들 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲한 매장 앞에 걸린 현수막 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

추석을 일주일 여 앞둔 2025년 9월, 용인 곳곳의 공기는 선선하지만 마음속 설렘은 예전 같지 않다. 정부가 2차 민생지원금을 지급하기 시작했지만 경기 침체와 긴 불황 속에 시민들의 표정은 여전히 무겁다. 지역 상권도 기대만큼 활기를 되찾지 못했다. 기자는 3일간 처인구·기흥구·수지구 주요 전통시장과 대형상점, 주거 밀집 지역을 둘러보며 추석 전 풍경을 스케치했다.처인구 김량장동 전통시장. 예년 같으면 길목마다 '추석 대목' 특수를 알리는 현수막이 내걸렸지만, 최근 풍경은 달랐다. 자전거와 소규모 이동기기만 급히 오갈 뿐 사람 찾기가 쉽지 않았다. 늦더위가 여전한 것도 이유지만, 추석을 열흘 앞둔 시점에 대목 분위기가 쉽게 조성되지 않기 때문이다. 시장에 '민생지원금' 현수막이 붙어 있어도 물건을 고르는 손길은 신중했다. 채소가게 주인 이아무개(58)씨는 "물가가 떨어지지 않아 도맷값이 비싸다 보니 손님이 줄었다"며 "추석 열흘 전인데도 전·나물 재료 사는 사람이 평년의 절반 수준"이라고 말했다.기흥구 동백동의 한 대형상점 정육코너 앞에서는 가족 단위 고객들이 명절 세트를 고르며 가격표를 오래 들여다봤다. 30대 주부 박아무개씨는 "지원금으로 생활비를 메우다 보니 명절 준비비가 빠듯하다"며 "예전에는 들어오는 선물도 많고 그만큼 나가는 것도 많았는데 요즘은 가족 외에는 챙기질 못한다"고 말했다. 마트 측도 달라진 분위기를 체감하고 있었다. 담당자는 "예전엔 5만~10만 원대 선물세트가 잘 팔렸는데 올해는 2~3만 원대 실속형 세트가 인기"라며 명절상이 '풍성함'에서 '실속'으로 바뀌고 있다고 설명했다.수지구 죽전동의 한 아파트 단지 앞. 주말이면 주민들이 모여 이야기 나누던 벤치가 한산했다. 연휴를 앞두고도 '차례 음식 나누기'나 '공동 송편 빚기' 같은 풍경은 사라진 지 오래다. 아파트 관리사무소 관계자는 "코로나19 이후 공동체 행사가 거의 없어졌고, 명절을 앞두고도 모임 신청이 없다"며 "각자 가족 단위로만 준비하는 분위기"라고 아쉬움을 전했다.처인구 모현읍에 사는 70대 주민은 "예전엔 동네에서 도움이 필요한 사람들을 챙기고 노인들이 모여 떡을 나눠 먹기도 했는데 요즘은 그런 정이 사라졌다"며 "추석이라고 특별히 설레는 건 없다"고 말했다.7월에 만난 다문화가정을 다시 찾았을 때도 분위기는 크게 다르지 않았다. 베트남 출신 A씨는 "한국에서 추석을 5번째 맞지만 아직 명절 분위기가 크게 나지 않는다"며 "명절이 한국 문화에 익숙해지는 시간이어서 좋지만 물가가 너무 올라 준비가 어렵다"고 말했다. 그러면서도 "그래도 가족이 함께할 수 있어 다행"이라고 덧붙였다.현장에서 만난 시민들의 목소리도 비슷했다. 처인구 중앙동의 50대 택시기사는 "민생지원금으로 기름값은 보탰지만 손님이 없어 명절 기분이 안 난다"고 했고, 기흥구 보정동의 40대 직장인은 "이번 추석엔 고향에 내려가지 않고 가족끼리 집에서 보내려 한다"고 말했다.내년 열릴 제9대 전국동시지방선거에 대한 시민들의 관심도 뜨거웠다. 대통령 선거 못지않게 지방선거가 일상과 직결된다고 보기 때문이다. 수지구 풍덕천동에서 식당을 운영하는 윤복희(38)씨는 "내년 시장 선거에 어떤 후보가 나올지 관심이 많다. 상권을 활성화할 수 있는 정치인이 많이 나왔으면 좋겠다"고 말했다.기흥구에서 문화 분야에서 활동 중인 한 예술인은 "용인시가 대도시가 됐지만 예술·문화 기반 시설은 여전히 열악하다"며 "대통령 선거만큼 중요한 게 시장이나 시도의원 선거라고 본다. 지인들끼리 만나면 선거 이야기를 자주 한다"고 전했다.한편, 용인시는 추석 연휴 기간인 10월 3일부터 10월 9일까지 진료 공백 최소화와 응급환자 발생에 대비해 응급진료체계를 운영한다. 연휴 동안 '문 여는 의료기관 및 약국' 정보는 용인시보건소 홈페이지(https://www.yongin.go.kr/health), 용인시 콜센터(120), 응급의료정보센터(www.e-gen.or.kr), 보건복지콜센터(129), 구급상황관리센터(119)를 통해 확인할 수 있다.