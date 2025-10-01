강강술래 보다가 떠오른 미안한 기억

큰사진보기 ▲국악인들의 '청'연주 ⓒ 진성태 관련사진보기

큰사진보기 ▲울산시립무용단의 강강술래 ⓒ 진성태 관련사진보기

큰사진보기 ▲울산시립무용단의 선비춤. ⓒ 진성태 관련사진보기

지난 9월 27일, 울산 울주군 언양향교에서 울산시립무용단과 국악인들의 춤과 민요공연이 펼쳐졌습니다.강강술래와 가야금, 거문고, 아쟁의 선율은 흥겨움과 설렘으로 마음에 다가왔지요. 부채를 들고 원을 그리며 춤추는 신명난 몸짓, 얼굴마다 번지는 웃음은 가을 햇살처럼 따스했습니다.오색빛으로 물든 한복 자락, 곱게 땋은 머리, 그리고 고운 고무신 발걸음이 잔디 위를 사뿐사뿐 밟을 때면 한 폭의 그림처럼 눈길을 사로잡았습니다.마치 오래된 민요 한 자락이 바람결에 흘러나오는 듯, 조용히 마음 깊은 곳을 두드리는 느낌이었습니다.그러다 문득, 어린 시절 제 모습이 겹쳐 보였습니다. 시골 초등학교 운동회 날, 친구들과 강강술래를 돌며 웃음소리를 나누던 장면이 떠오릅니다.줄지어 엎드린 친구들 위로 저는 공주가 되어 양옆 친구들의 손을 잡고 그 등을 밟으며 지나가던 기억도 아직 선명합니다. 선생님의 지시에 따른 놀이였지만, 친구의 등을 밟을 때마다 마음 한쪽에 미안함이 남았던 기억이 있습니다.그럼에도 운동장을 가득 채우던 웃음과 설렘은 세월이 흘러도 여전히 따뜻한 숨결로 마음속에 남아 있습니다. 우리 고유 전통의 아름다움과 어린 날의 추억은 그리움이라는 이름으로 다시금 제 곁에 모락모락 피어납니다.