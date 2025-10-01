김성환 장관 "기후부 출범, 탈탄소 녹색문명 대전환 첫걸음"

큰사진보기 ▲김성환 기후에너지환경부 장관이 1일 정부세종청사 대강당에서 열린 기후에너지환경부 출범식에서 출범사를 하고 있다. ⓒ 유창재 관련사진보기

"기후에너지환경부의 출범은 절박한 현실 속에서 화석연료에 의존하는 탄소문명을 종식시키고 재생에너지 중심의 탈탄소 녹색문명으로 대전환하기 위한 첫걸음입니다."

AD

1일 김성환 초대 기후에너지환경부(기후부) 장관의 말이다. 그는 이날 정부세종청사 대강당에서 열린 출범식에서 "앞으로의 5년은 인류의 생존과 지속가능한 미래를 위한 골든타임(최적의 시기)"이라면서 "환경 정책이 가장 근본적인 기후위기 대응 정책인 만큼 이를 위해 기후-에너지-환경정책 간 시너지를 높여 나가겠다"고 밝혔다.먼저 기후위기 대응 지휘본부(컨트롤 타워)로서 탈탄소 전환을 향한 단계별 이행안(로드맵)을 마련한다는 계획이다. 김 장관은 "그동안 기후정책 총괄 기능은 환경부에 있었고, 감축수단은 산업부에 있다 보니, 실질적인 정책 목표를 달성하기 어려웠다"며 "이제는 기획과 실행을 하나의 부처에서 하게 된 만큼 전력, 산업, 수송, 건물, 생활 전 분야에서 탈탄소 녹색 대전환을 흔들림 없이 추진해 나가겠다"고 말했다.이어 "시장 메커니즘(체계)과 민간의 창의와 역량을 반영해 실효적인 탈탄소 전략을 추진하겠다"며 " 온실가스 배출권거래제는 유상할당 비중을 확대하고 증가한 할당 수입금을 기업 탈탄소 전환에 재투자해 감축 노력이 기업의 이익으로 직결되는 선순환 구조를 조성하겠다"고 했다.이를 위해 수소환원제철, 플라스틱 열분해 등 혁신기술 도입을 촉진한다. 또 내연기관 자동차뿐만 아니라 모든 동력기계를 전동화하는 등 탈탄소 전환을 적극 지원하겠다는 계획이다.특히 재생에너지 중심으로 에너지 체계를 대전환을 강조했다. 그는 "재생에너지는 세계적으로 이미 가장 값싸고 지속가능한 에너지원이 됐다"며 "현재 누적 34기가와트(GW) 수준의 재생에너지를 2030년까지 가능한 100GW 수준까지 대폭 늘리도록 하겠다"고 말했다.또 그는 "늘어난 재생에너지는 햇빛 연금, 바람 연금, 마을 연금 형식으로 국민들에게 소득이 돌아갈 수 있도록 하겠다"면서 이른바 '에너지고속도로' 구축에도 속도를 내겠다고 했다.탄소중립산업을 국가의 새로운 성장동력으로 육성 목표도 제시했다. 태양광, 풍력, 전기차, 배터리, 히트펌프, 가상발전소(VPP) 등 부문의 지원 강화와 녹색금융 확대, 뒷받침할 법적 기반으로 '탄소중립산업법' 제정 등을 약속했다.김 장관은 "미래 선진국은 인공지능(AI) 대전환(AX : AI Transformation)과 함께 녹색 대전환(GX : Green Transformation)으로 새로운 문명을 선도하는 국가"라며 "기후에너지환경부는 K-GX를 이끄는 부처로서 대한민국이 탈탄소 녹색문명 선도국가로 한 단계 더 도약하는데 중추적인 역할을 할 것"이라고 강조했다.한편, 이날 출범식에는 기후부와 산하기관장 등 600여 명이 참석했다.