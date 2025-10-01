한·미, '상용방문·비자 워킹그룹' 출범... 한국 노동자 입국 절차 개선 나선다

큰사진보기 ▲한국과 미국 정부가 한국 노동자의 원활한 미국 입국을 지원하기 위해 '한-미 상용방문 및 비자 워킹그룹'을 공식 출범시켰다. ⓒ 외교부 제공 관련사진보기

한국과 미국 정부가 한국 노동자의 원활한 미국 입국을 지원하기 위해 '한-미 상용방문 및 비자 워킹그룹'을 공식 출범시켰다.외교부는 1일 보도자료를 통해 양국 대표단이 9월 30일(현지시간) 워싱턴 D.C.에서 첫 협의를 열고 비자 제도 개선 방안을 논의했다고 밝혔다.이번 회의에는 한국 측에서 외교부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부가, 미국 측에서는 국무부, 국토안보부, 상무부, 노동부가 참여했다. 한국 대표단은 정기홍 외교부 재외국민보호영사담당·정부대표가 수석대표로, 미국 측은 케빈 킴 국무부 동아태 고위관리가 수석대표로 나섰다.회의 모두에는 크리스토퍼 랜다우 미 국무부 부장관이 참석해 "한국 기업의 미국 내 투자를 환영한다"며 "기업 인력의 입국 지원을 위해 주한미국대사관 내 전담 데스크 설치 등 필요한 조치를 취하겠다"고 밝혔다.랜다우 부장관은 지난달 26일에도 조현 외교부 장관과의 만남에서 미 조지아주 구금 사태에 대해 깊은 유감을 표명하고, 도널드 트럼프 미국 대통령도 해당 문제에 높은 관심을 가지고 있는 만큼 이를 미 정부 내에서 최우선적이고 비중 있게 다루어질 수 있도록 본인이 직접 챙겨나가고 있다고 강조한 바 있다.양국은 우리 기업의 미국 투자 과정에서 필수적인 장비 설치, 점검, 보수 활동 등을 B-1(단기상용) 비자로 수행할 수 있다는 점을 재확인했다. 또한, 전자여행허가제(ESTA) 이용자도 B-1 비자 소지자와 동일한 활동이 가능하다는 점을 명확히 하며, 이를 담은 '팩트시트'를 조만간 공개하기로 했다.조지아주 구금 사태 당시 구금된 노동자들은 ESTA나 B-1 비자를 보유하고 있었고, 해당 비자들은 현장 노동 행위를 금하고 있다. 이에 미 국토안보수사국은 "모든 기업은 합법적인 방식으로 투자해야 한다"며 강경한 태도를 보이며 이들을 불법 노동을 행한 범법자로 간주했는데 ESTA와 B-1 비자로도 장비 설치 및 보수 점검을 허용함으로써 이러한 일이 재발하는 걸 막겠다는 것이다.특히 양국은 주한미국대사관 내 '대미 투자기업 전담 데스크(Korean Investor Desk)'를 10월 중 설치하기로 합의했다. 해당 창구는 비자 관련 안내와 상담을 전담하며, 세부 내용은 주한미국대사관 홈페이지 등을 통해 안내될 예정이다.아울러 우리 측 제안으로, 미국 내 한국 공관과 미 이민세관단속국(ICE), 관세국경보호청(CBP) 간 협력체계도 새롭게 구축된다. 이를 통해 현장에서 발생하는 비자 및 이민 관련 문제에 보다 긴밀하게 대응할 수 있을 것으로 기대된다.한편 외교부는 "우리 기업의 안정적 대미 투자를 위해서는 이번 조치를 넘어 근본적인 제도 개선이 필요하다"고 강조했다고 전했다. 이에 대해 미국 측은 "입법적 제약이 있어 쉽지 않은 과제지만 가능한 방안을 검토하겠다"고 답변했다고 한다.이로써 양국은 이번 협의를 계기로 정례적 논의 틀을 마련했으며, 조만간 차기 회의를 열어 우리 기업인들의 미국 입국 애로 해소와 비자 제도 개선을 지속적으로 추진하기로 했다.미 국무부도 누리집에 이번 워킹그룹 창설을 밝히며 "투자와 관련된 공동 목표를 추진하는 데 있어 양국 협력의 중요성을 강조했다"고 설명했다.또한 "미국은 미국의 재산업화를 촉진하고, 한미 동맹을 강화하며, 공동 번영을 증진하는 투자를 강력히 지지한다"며 "미국 정부는 자격을 갖춘 한국 국민이 미국에 계속 투자할 수 있도록 적절한 비자를 발급하는 등 한미 무역 및 투자 파트너십을 발전시키기 위해 한국과 긴밀히 협력하고 있다"고 덧붙였다.