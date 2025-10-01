당뇨 환자는 어떤 음식 먹냐도 중요하지만, 순서도 중요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

최상아 향남공감의원 원장 (소화기내과전문의)

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

당뇨병은 전 세계적으로 꾸준히 증가하는 만성질환 중 하나다. 인슐린의 분비가 부족하거나, 인슐린이 충분히 분비되더라도 세포가 이를 제대로 사용하지 못해 혈당이 조절되지 않는 상태가 지속된다. 고혈당이 장기간 지속되면 우리 몸의 큰 혈관과 미세혈관 모두가 손상을 입게 되며, 그 결과 심근경색, 뇌졸중 같은 심혈관 질환에서부터 당뇨발, 망막병증, 신부전, 신경병증까지 다양한 합병증이 나타날 수 있다. 이러한 합병증은 삶의 질을 급격히 떨어뜨릴 뿐만 아니라, 심각할 경우 생명을 위협할 수도 있다. 그렇기 때문에 당뇨환자에게 있어 혈당 관리의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다.당뇨병 치료의 세 축은 식이요법, 운동요법, 그리고 약물요법이다. 이 세 가지 중에서도 식이요법은 가장 기본적이면서도 장기적으로 지속해야 하는 치료 방법이다. 약물은 복용을 중단할 수 있지만, 식습관은 평생 유지되어야 한다. 또한 올바른 식단 관리는 약물의 필요 용량을 줄이고, 부작용 위험을 감소시키며, 혈당 조절의 안정성을 높여 준다. 그러나 많은 환자들이 '무엇을 먹으면 좋고, 무엇을 피해야 하는지'에 대해 막연한 두려움이나 잘못된 정보를 가지고 있다. 따라서 과학적 근거를 바탕으로 한 정확한 식이 지침을 아는 것이 중요하다.혈당을 관리할 때 가장 먼저 이해해야 할 개념 중 하나가 바로 GI(Glycemic Index, 혈당지수)다. GI지수는 특정 음식이 섭취된 후 혈당을 얼마나 빨리, 그리고 얼마나 많이 올리는지를 나타내는 수치이다. 포도당을 기준으로 100으로 놓고, 다른 음식의 혈당 상승 속도를 상대적으로 측정하여 수치화한다. 예를 들어, GI가 높은 음식은 소화와 흡수가 빠르게 이루어져 단시간에 혈당을 급격히 올린다. 반면, GI가 낮은 음식은 소화와 흡수가 느려 혈당 상승 속도가 완만하다. 당뇨환자의 경우 인슐린의 작용이 제한적이기 때문에, 혈당이 갑자기 오르면 이를 정상으로 되돌리기가 어렵다. 따라서 저 GI 식품 위주의 식단을 구성하는 것이 혈당 변동 폭을 줄이는 데 큰 도움이 된다.GI지수는 크게 세 범위로 나눌 수 있다. 70 이상은 고 GI 식품, 56~69는 중 GI 식품, 55 이하를 저 GI 식품이라고 한다. 흰빵, 흰쌀밥, 감자튀김, 설탕이 든 음료는 대표적인 고 GI 식품이다. 이런 음식들은 소화가 빠르고 혈당을 급격히 올리지만, 금세 혈당이 다시 떨어져 공복감을 유발하기도 한다. 반면 보리, 귀리, 렌틸콩, 사과와 같은 저 GI 식품은 혈당을 서서히 올리고 오래 유지시켜 준다. 이는 인슐린 분비에 부담을 줄이고, 과도한 혈당 변동으로 인한 합병증 위험을 낮추는 데 도움이 된다.하지만 GI지수만으로 음식의 좋고 나쁨을 단정할 수는 없다. GI지수는 음식의 가공 정도, 조리 방법, 식이섬유 함량, 단백질과 지방 함량, 과일의 숙성도 등에 따라 달라질 수 있다. 또, 식이섬유가 풍부한 음식은 소화와 흡수를 지연시켜 GI를 낮추는 효과가 있다. 단백질과 지방도 마찬가지로 음식의 소화 속도를 늦추어 혈당 상승을 완만하게 만든다.단백질은 혈당에 직접적으로 큰 영향을 주지 않으면서 포만감을 오래 유지시켜 준다. 단백질은 근육량을 유지하는 데 필수적이며, 특히 노년의 당뇨환자에게는 근육 손실을 예방하는 것이 중요하다. 생선, 두부, 닭가슴살, 달걀, 저지방 유제품이 좋은 단백질 공급원이다. 특히 등푸른 생선에는 오메가-3 지방산이 풍부해 심혈관질환 예방에도 도움을 준다. 다만 가공육은 나트륨과 포화지방 함량이 높아 혈압과 심장 건강에 해로울 수 있으므로 피하는 것이 좋다.지방 섭취도 중요하다. '지방은 무조건 나쁘다'는 인식은 잘못이다. 포화지방과 트랜스지방은 혈관 건강을 해치고 인슐린 저항성을 높일 수 있으므로 제한해야 하지만, 불포화지방은 오히려 인슐린 감수성을 개선하는 데 도움이 된다. 올리브유, 아보카도, 견과류, 등푸른 생선에 함유된 불포화지방산은 적정량 섭취하면 건강에 긍정적인 영향을 준다. 다만, 칼로리가 높기 때문에 양 조절이 필요하다.채소와 과일은 비타민과 미네랄, 식이섬유의 주요 공급원이다. 대부분의 채소는 GI가 낮아 혈당 관리에 유리하다. 잎채소, 브로콜리, 파프리카, 버섯류가 대표적이다. 과일은 GI가 낮은 종류를 선택하는 것이 좋으며, 사과, 배, 자두, 베리류가 대표적이다. 과일을 먹을 때는 주스 형태보다 통과일로 먹어야 한다. 주스는 섬유질이 제거되고 당분이 농축되어 혈당을 빠르게 올린다. 다만 과일의 경우 당분을 많이 함유하고 있기 때문에 어디까지나 먹어도 된다는 것이지 과량으로 먹게 되면 혈당을 반드시 상승시키게 되므로 주의가 필요하다.음식의 종류뿐 아니라 식사 패턴도 혈당에 영향을 준다. 혈당을 완만하게 올리기 위해서는 음식 섭취 순서가 중요하다. 채소를 먼저 먹고, 그 다음 단백질, 마지막으로 탄수화물을 섭취하면 혈당 상승을 완화할 수 있다. 간식은 가능한 한 자제하는 것이 좋고 먹게 된다면 저 GI 식품을 선택하는 것이 좋다. 특히 잦은 믹스커피, 탄산음료, 에너지음료, 과일주스는 혈당을 빠르게 상승시켜 당뇨 환자에게 매우 좋지 않다. 하루 식사 횟수는 3끼를 기본으로 하고, 필요하다면 소량의 간식을 포함하되, 과식을 피하고 규칙적인 간격을 유지하는 것이 좋다.결국 당뇨환자의 식단은 단순히 식사량을 줄이는 문제가 아니다. GI지수를 이해하고, 전체적인 영양 균형을 고려해 맞춤형으로 조절하는 것이 핵심이다. 저 GI 식품을 중심으로 식단을 구성하고 채소와 단백질을 충분히 섭취하면 혈당 조절뿐 아니라 전반적인 건강 유지에도 도움이 된다. 식단 관리에서 가장 중요한 것은 꾸준함이다. 단기간의 극단적인 식이 조절은 오히려 건강을 해칠 수 있으며, 장기적으로 지속 가능한 방법을 찾아야 한다. 올바른 음식 선택과 규칙적인 식사 습관이야말로 당뇨 관리의 가장 강력한 무기다.