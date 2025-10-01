[전문] 이 대통령 "급변하는 안보 환경, 자주국방은 필연"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 1일 충남 계룡대 대연병장에서 열린 건군 77주년 국군의 날 기념행사에서 열병차량에 탑승해 거수경례하고 있다. 2025.10.1 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

존경하는 국민 여러분,그리고 자랑스러운 국군 장병 여러분,<제77주년 국군의 날>을 국민과 함께 진심으로 축하합니다.대한민국의 하늘과 땅, 바다를 지키는 국군의 심장,이 계룡대에서 우리 군의 위용을 마주하니 가슴이 벅차오릅니다.대한민국의 영토와 주권자인 국민을 지키기 위해 온 힘을 다하고 있는국군 장병 여러분의 노고에 격려의 박수를 보냅니다.멀리 항일독립투쟁에 나섰던 독립군과 광복군에서부터,온몸을 바쳐 조국을 지키신 순국 장병,참전용사와 예비역 여러분에 이르기까지 국가와 민족을 위해희생하고 헌신하신 모든 분들께 깊이 감사드립니다.우리 군과 함께 한반도의 평화를 지켜오고 있는주한미군 여러분과 유엔사 회원국 장병들께도 감사의 마음을 전합니다.자랑스러운 국군 장병 여러분,오늘은 77번째 국군의 날이지만,우리 군의 역사는 그 이전부터 시작되었습니다.조국의 독립을 위해 맞서 싸웠던 독립군과 광복군이바로 대한민국 국군의 뿌리이자 근간입니다.우리 독립군과 광복군은 유린당한 나라를 되찾는 데 앞장섰고,마침내 연합군과 함께 광복을 이뤄내는 주역이 되었습니다.우리 군의 뿌리인 독립군과 광복군의 피어린 투쟁이 없었다면빛나는 광복 80주년의 역사와 그동안 이룬 눈부신 성취는전혀 불가능했을 것입니다.주권을 되찾고, 국민을 지켜내기 위해 목숨을 걸고 싸웠던 구국의 정신이바로 우리 국군이 반드시 기억하고 지켜야 할 고귀한 사명이라는 점을단 한시도 잊지 말아야 합니다.우리 군 장병 여러분이 매 순간 드높은 자부심을 가지고,국가와 국민을 지키는 본연의 임무에 더욱 충실해주기를 당부합니다.우리 역사를 돌이켜보면,군이 이 사명을 잊고 사적 이익을 위한 수단으로 전락했을 때,민주주의는 심각하게 퇴행했고, 국민은 큰 고통을 감내해야 했습니다.작년 12월 3일,극히 일부 군 지휘관들은 군 본연의 임무를 망각한 채최고 권력자의 편에 서서 국민을 향해 총부리를 겨눴습니다.다행히 대다수의 군 장병이 제복 입은 시민으로서부당한 명령에 저항하는 용기를 낸 덕분에더 큰 비극과 불행을 막아낼 수 있었습니다.그러나 그 후과는 실로 막대합니다.민주주의의 퇴행, 민생경제의 파탄, 국격의 추락으로우리 국민들이 떠안아야 했던 피해는산술적으로 헤아리기 어려울 정도로 크고 또 컸습니다.우리 군의 명예와 신뢰도 한없이 떨어졌습니다.국민을 지켜야 할 군대가 국민을 향해 총을 겨누는 일은앞으로 어떤 경우에도 결단코 있어서는 안 됩니다.군이 하루속히 국민적 신뢰를 회복하고,본연의 임무와 역할을 제대로 수행해야 합니다.국민에게 신뢰받는 진정한 국군으로 거듭나도록,명예로운 군인의 길을 자랑스럽게 걸어갈 수 있도록,우리 모두 함께 노력합시다.군통수권자로서, 대한민국 국민을 책임지는 대통령으로서,불법 계엄의 잔재를 말끔히 청산하고,헌법과 국민을 수호하는 군대로 재건하기 위해민주적, 제도적 기반을 더욱 단단하게 강화하겠습니다.우리 군이 민주공화국의 군대이자 국민의 군대로서새롭게 태어나는 길에 적극 동참해주시기를 바랍니다.존경하는 국민 여러분,그리고 자랑스러운 국군 장병 여러분,오늘을 누리는 우리에게 주어진 공동의 책무가 있습니다.순국선열과 호국영령께서 흘린 피와 땀이 헛되지 않도록,그분들이 지켜낸 대한민국에 밝은 미래가 펼쳐지도록,꺼지지 않는 '평화'의 등불을 밝혀야 합니다.전쟁 걱정 없는 평화로운 나라,모든 국민이 평온하고 자유로운 일상을 누리며저마다의 미래를 꿈꿀 수 있는 희망찬 나라를 만드는 것이바로 우리에게 주어진 책무입니다.평화는 튼튼한 안보의 토대 위에서 가능하며,가장 확실한 안보는 싸울 필요가 없는 상태, 즉 평화입니다.평화가 없이는 민주주의 발전도 경제성장도 모두 불가능한 허상입니다.나라에 힘이 없으면 국민의 생명과 안전을 지키기 어렵습니다.국가공동체의 평화와 일상을 깨뜨리는 위협에단호하고 강력하게 대응하는 힘 있는 나라,그 누구도 감히 우리의 주권을 넘볼 수 없는불침(不侵)의 나라를 만들어야 합니다.지난 77년을 거치면서 우리 대한민국은 역사상 그 어느 때보다도강력한 국방력을 갖추게 되었습니다.스스로 만드는 무기 하나 없이 우방국의 무기 원조를 받던 나라에서이제는 최첨단 전차와 자주포, 전투기, 잠수함을 수출하는방위산업의 강국으로 거듭났습니다.북한 GDP의 1.4배에 달하는 국방비를 지출하는,세계 5위 군사력을 갖춘 군사 강국이자,경제력과 문화력을 포함한 통합 국력이그 어느 나라에도 뒤지지 않는 강력한 나라가 바로 우리 대한민국입니다.가치를 공유하는 국가들과의 연대와 협력,굳건한 한미동맹과 그에 기반한 확고한 핵억지력도 갖추고 있습니다.이런 대한민국의 국방력에 의문을 가질 이유도 없고,불안에 떨어야 할 이유도 없습니다.우리 국방력에 대한 높은 자부심과 굳건한 믿음에 기초해강력한 자주국방의 길로 나아가야 합니다.급변하는 안보 환경에 능동적으로 대응하려면자주국방은 필연입니다.인류 역사상 가장 긴 평화와 공존의 시기가 저물어 가고 있습니다.세계 각지에서 협력과 공동번영의 동력은 약해지고,갈등과 대립이 격화되는 각자도생의 시대로 진입하고 있습니다.대한민국의 평화와 번영을 위해서는누구에게도 의존할 것이 아니라,우리 스스로의 힘을 더욱 키워야 합니다.어떠한 상황에서도 스스로의 안위와 평화를 지켜낼 수 있는,'강력한 자주국방의 꿈'을 현실로 만들기 위해세 가지 약속을 드립니다.첫째, 우리 국군을 미래 전장을 주도하고 반드시 승리하는'스마트 정예 강군'으로 재편하겠습니다.첨단 혁신기술이 전장의 패러다임을 완전히 뒤바꾸고 있습니다.미래전은 '사람 없는 전쟁터'가 되리라 예측되는 만큼,병력 숫자에 의존하는 인해전술식 과거형 군대로는 부족합니다.AI 전투로봇, 자율드론, 초정밀 고성능 미사일 등유무인 복합 첨단 무기체계를 갖춘 부대가 바로 그 해법입니다.내년도 국방 예산을 전년에 대비해 8.2%로 대폭 늘어난 66조 3천억원으로 편성해서,첨단 무기체계를 도입하고, 게임체인저가 될 인공지능, 드론, 로봇 등 첨단기술에집중 투자할 것입니다.첨단 항공엔진과 스텔스 기술 등국방 전략기술 분야에 대한 투자도 대폭 확대해서우리 군을 유능하고 전문화된 스마트 정예 강군으로 재편할 것입니다.이와 함께 굳건한 한미동맹 기반 위에 전시작전통제권을 회복하여대한민국이 한미 연합방위태세를 주도해 나가도록 하겠습니다.확고한 연합방위 능력과 태세는 한반도의 평화와 안정은 물론,지역의 안정과 공동번영에 확고하게 기여할 것입니다.둘째, 방위산업을 적극 육성하여국방력 강화와 경제 발전이라는 두 마리 토끼를 동시에 잡겠습니다.압도적 성능과 높은 효율성이 장점인 우리 방위산업은강한 안보의 기반이자, 유망한 미래산업입니다.한반도의 험준한 지형과 분단 상황에 따른 실전 경험이오늘날 세계에서 인정받는 K-방산을 이끈 토대가 되었습니다.급변하는 글로벌 안보 지형을 기회로 삼아,K-방산이 세계로 더욱 뻗어갈 수 있게 하겠습니다.방산기술 개발에 과감하게 투자하고,방산 생태계 조성을 다각적으로 지원하여방위산업의 성장이 국방력 강화와 함께경제 발전을 이끄는 원동력이 되도록 하겠습니다.셋째, 군 장병들의 처우를 개선하고 사기를 높이겠습니다.장병들의 안전한 병영생활을 위해복무 여건과 보상 체계를 개선할 것입니다.창끝 전투력의 핵심인 초급 간부들의 처우를 획기적으로 개선하고,군의 든든한 허리인 중견 간부들의 직업 안정성도 높이겠습니다.부상 장병에 대한 지원과 예우도 강화해서 '부를 땐 국가의 자녀, 다치면 나 몰라라'라는 자조 섞인 한탄이 더 이상 통용되지 않게 하겠습니다.모든 장병들이 평화와 번영의 길을 놓는 강한 군대라는 자부심이충만하도록 만들겠습니다.이제부터, 우리 대한민국 국군은강력한 국방력과 확고한 대비태세 아래,어떠한 위협에도 흔들림 없이 국민의 생명과 재산을 든든하게 보호하는최강 군대로 거듭날 것입니다.자랑스러운 국군 장병 여러분,우리는 예전부터 '나라를 지키는 군인'이라고 배우고 가르쳐 왔습니다.우리가 지켜야 할 '나라'의 근본은 바로 국민입니다.우리 헌법은 '대한민국의 모든 권력은 국민으로부터 나온다'고명시합니다.그러므로, 나라를 지키는 일은 곧 국민을 지키는 것입니다.군인에게 있어 최고의 덕목이자 가치인 명예도바로 국민의 신뢰에서 나오는 것입니다.우리 군이 헌법 정신과 민주주의 가치로 무장하고,'국민의 충직한 군인'으로서 본연의 역할에 충실할 때국민의 신뢰는 커지고 군의 명예는 드높아질 것입니다.국민에게 신뢰받는 군대보다 더 강한 군대는 없습니다.'국민에 의한, 국민을 위한' 참다운 '국민의 군대'가 될 때우리 군은 더욱 압도적인 힘을 갖추게 될 것입니다.권력이 아니라 국민을 지키는 데 전력을 다하고,국민의 뜻에 따라 나라의 평화와 번영을 지키는 정예 강병으로 거듭납시다.국군 장병 여러분의 헌신과 희생이명예와 자부심으로 찬란하게 빛날 수 있도록최선을 다하겠습니다.대한민국 국군 장병 여러분을 믿습니다.여러분이 있어서 든든합니다.감사합니다.