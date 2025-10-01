김태흠 "농어촌기본소득, 원칙적으로 반대... 공모 선정될 경우 해당 군과 별도 협의"

큰사진보기 ▲기자회견 중인 김태흠 충남지사 ⓒ 이재환 관련사진보기

김태흠 충남지사가 이재명 정부가 추진하고 있는 농어촌기본소득에 대해 "원칙적으로 반대한다"며 제동을 걸고 나섰다.김 지사는 1일 도 프레스센터에서 기자회견을 열고 정부의 농어촌 기본소득 시범 사업에 대해 "원칙적으로 반대한다"는 입장을 밝혔다. 다만 김 지사는 "도내 6개 시군 중 4개 시군이 사업 참여를 희망하고 있는 점을 감안해 공모에 선정될 경우 해당 군과 별도 협의하겠다"며 여지를 남겼다.도에 따르면 충남에서는 부여, 서천, 청양, 예산군이 농어촌기본소득에 관심을 갖고 있는 것으로 파악되고 있다.농어촌 기본소득은 국비 40%, 지방비 60%(도비 30%, 군비 30%)로 재정분담이 이루어진다. 충남도가 재정 투자에 미온적일 경우, 군의 부담이 커져서 사실상 공모사업에 선정되더라도 사업 시행 효과가 떨어질 수 밖에 없다. 이 같은 우려에 대해 김 지사는 "(도내 군이) 공모에 선정되면 도울 수밖에 없다"며 한발 물러섰다.김 지사는 "원칙적으로 (농어촌기본소득에) 반대한다. 사업을 추진하면서 지방 정부의 이야기를 듣지 않고, 60%를 지방에 분담하라고 제시한다. 전국 69개 군중 충남은 6개 군이 해당이 된다"라고 운을 뗐다. 그러면서 "지방 재정이 열악한 상황에서 60%나 부담해야 한다"라며 재정적 부담을 토로했다.김 지사는 "근본적으로 절차상에도 문제가 있다. 시범 사업이라면 서울시와 세종시, 5개 광역시를 빼면 8개 도가 남는다. 8개 도에 하나씩 (시범지를) 선정하는 것도 아니다"라며 "(충남에서는) 공모를 하더라도 한 개 군도 선정이 안 될 수도 있다. 이런 정책을 펴는 것도 납득이 안 된다. 지자체 간의 갈등만 조장할 뿐"이라고 주장했다.김 지사는 "나는 선택적 복지를 추구한다. 없는 사람에게 두텁게 지원해야 한다. 농어촌에도 잘사는 분들이 많다. 일괄적으로 지급하는 것에 동의하지 않는다"라며 "지사로서의 기본 정책과 철학에도 맞지 않는다"고 밝혔다.이어 "가뜩이나 지방 재정에 어려움을 겪고 있다. 하지만 4개 시군이 신청할 의향이 있는 것으로 안다. 공모에서 된 곳이 있으면 반대는 하지만 '나몰라라' 할 순 없다"며 "그럼에도 만약 (우리도의 군 중에서) 사업 선정의 되면 협의를 해서 도울 수밖에 없다. 하지만 (사업에는) 원칙적으로 반대다"라고 말했다.한편, 이재명 정부가 추진 중인 농어촌기본소득은 인구감소지역으로 지정된 69개 군을 대상으로사업 신청을 받는다. 정부는 지역 여건 및 추진 의지 등을 평가해 대상지를 선정할 계획인데, 대상지역은 6개 군 내외이다. 선정된 지역의 모든 주민들은 오는 2026년부터 2027년까지 농어촌 1인당 월 15만 원가량의 기본소득을 지급받게 된다.