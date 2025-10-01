"화성 갯벌, 철새의 쉼터이자 우리의 보물"

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

화성환경운동연합이 매향리평화기념관에서 세계철새의날 기념 행사를 개최한다.10월 18일 매향리평화기념관, 매향리 갯벌 등에서 여는 기념행사는 환경 영화를 시작으로 세계철새의 날 개회식과 매향리 갯벌 람사르 습지 등재 시민 선포식, 체험부스, 습지 포럼 등으로 구성됐다.매향리 갯벌습지도 탐방한다. 전문 해설사가 동행해 철새 탐조 등의 활동을 하는 시간도 마련됐다.화성환경운동연합 관계자는 "UN이 정한 세계철새의 날을 기념하며 화성의 갯벌과 화성호 습지를 널리 알리고자 기념행사를 기획했다"라며 "현장 체험과 포럼을 결합한 프로그램을 통해 화성습지 보전과 람사르 습지 등재 추진 의지를 다진다는 의미"라고 설명했다. 참가신청은 큐알코드를 통해 할 수 있으며, 예약금 5천 원이 있다.모든 행사는 무료로 진행되며, 오전 행사부터 참여한 시민에게는 점심 도시락도 제공된다. 습지 포럼은 '화성 갯벌과 철새, 생태적 가치와 보전 방향'이라는 주제로 진행되며 강사는 서정화 하남시환경교육센터장, 이정호 안양대 해양바이오시스템공학과 교수, 이지윤 너나들이 대표가 진행한다.오전에 상영되는 환경영화는 바다위의 별 에니메이션과 매향 갯벌 다큐멘터리로 구성됐다. 영화 관람 이후 소감을 나누는 시간으로 진행될 예정이다.최오진 화성환경운동연합 상임대표는 "기후위기시대에 화성의 갯벌과 철새는 우리의 보물과 같다. 갯벌 보전을 위해 화성시민의 뜻깊은 참여와 동참을 기대한다"고 밝혔다.