쓰레기 무단투기가 줄었다... 서울 청년이 시장에 와서 이걸 했더니

큰사진보기 ▲중앙동 일대에서 벽화 작업을 하고 있는 이상호 작가 ⓒ 원주투데이 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲완성된 벽화 사진 ⓒ 원주투데이 관련사진보기

강원 원주 민속풍물시장이 벽화로 생기를 더했다. 전통시장과 벽화를 주제로 원주에서 7년 넘게 활동해온 이상호 작가의 결과물이다.이 작가는 지난 4월부터 이달까지 강원문화재단 지원사업을 통해 민속풍물시장 일대에서 '원주 전통시장 길거리 예술가 벽화 프로젝트'를 진행했다. 개인 소셜미디어(SNS)와 당근마켓 앱을 활용해 벽화 작업에 함께 할 봉사자 모집에 나섰고, 22명의 시민과 청년 작가가 모였다. 타는 듯한 더위와 예측 불가능한 비가 번갈아 오가던 혹한의 여름이었지만 9곳에 벽화를 완성했다.붓을 처음 들어본 시민도 이 작가의 배려로 함께 할 수 있었다. 작가는 봉사자들이 색을 칠할 밑그림을 미리 완성해놓고, 전문적인 기술이나 세심한 터치가 필요한 부분은 본인이 맡았다. 시장 상인회와 주민들도 음료와 따뜻한 격려의 말을 건네며 힘을 보탰다.장날마다 부스를 여는 생선가게 창고 벽과 국수가게 옆 벽 등 시장 일대 벽들이 화사하게 변했다. 벽이 갈라져 흉물스러운 분위기를 풍기던 곳이 몰라보게 깔끔해졌고, 쓰레기 무단 투기도 전보다 줄었다고 한다.이 작가는 서울에 거주하며 미술을 전공했다. 인테리어 분야에 종사하던 중, 우연한 계기로 지난 2017년 원주로 내려와 정착했다. 그가 중앙동, 특히 전통시장에 애정을 가지고 작품 활동과 벽화를 그리게 된 계기는 '장날'이었다.그는 "당시 개인적인 사정으로 심정적으로 힘든 나날을 보냈으며, 원주에 내려와 방황하던 시기가 있었다"라고 고백했다. 울적한 마음을 달래기 위해 새벽녘 중앙동 일대를 배회하던 중, '장날'을 마주하게 됐다.새벽부터 분주하게 움직이는 사람들 틈에서 작가는 한 가지 깨달음을 얻었다. 본인 또래로 보이는 청년부터 허리가 굽은 노인까지, 모두가 자신의 삶을 열심히 살아가는 모습이 자극으로 다가왔다. 더는 방황하면 안 되겠다는 다짐을 했고, 이후에도 꾸준히 장날 시장에 방문하며 마음을 치유했다고 한다. 이는 자연스레 전통시장에 대한 애정으로 이어졌고, 작품 활동과 벽화 작업도 펼치게 됐다.당시 벽화 봉사를 펼치던 단체를 만난 것도 벽화 작업에 매진한 이유다. 가벼운 마음으로 참가했던 봉사지만, 본인보다 어린 청년들이 열정적으로 봉사에 임하는 모습이 감동이자 자극제가 된 것이다. 작가는 "벽화와 전통시장은 제게 선물과 같은 존재"라며 "많은 이들의 권유와 도움, 용기가 있었기에 손에서 놓았던 미술을 다시 시작하게 됐다"라고 설명했다.이후 중앙동에서 벽화를 제작하면 좋을 것 같은 벽을 찾아 나섰다. 거주자, 건물주 등과 소통하고 논의해 허가를 받고, 그들이 원하는 방향으로 도안을 완성했다. 깊은 대화와 소통으로 얻은 아이디어를 적극 반영했다.미술을 전공했던 실력을 비롯해 벽 보수를 할 수 있던 점이 주민들의 좋은 반응을 끌어냈다. 인테리어 분야에 종사했기에 갈라진 벽 보수와 페인팅에 능했다. 빨래터, 반려견, 꽃가마 등 다양한 주제로 벽화를 완성했다. 과거 자리했던 빨래터의 추억을 회상하는 어르신들과 꽃가마를 타고 결혼한 당시를 떠올리는 어르신 등 중앙동 주민들의 얼굴엔 추억으로 인한 미소가 번졌다.작가는 중앙동에서 올해 프로젝트를 포함해 30여 곳에서 벽화 작업을 했다. 동네에선 '그림 그리는 키 큰 청년' 혹은 '화가'로 불린다고 한다. 작품이 완성될수록 주민들의 신뢰가 높아져, 이제는 본인들의 벽에도 그림을 그려달라는 요청이 쇄도한다. 심지어 그림을 그릴 수 있게끔 벽에 미리 페인팅 작업을 해둔 곳도 있다.이 작가는 "벽화를 그리며 있었던 일들이 모두 소중하지만, 특히 거동이 불편하신 주민분께서 꽃밭 그림을 보신 뒤 '여행을 못 가는 데 그림을 보니 여행 온 것 같다'라고 하셨던 말씀이 기억에 남는다"라며 "추후 원주를 비롯해 강원특별자치도, 나아가 전국 전통시장에서 벽화 프로젝트를 펼치는 '전통시장 작가'로 자리매김하고 싶다"라고 말했다.