남편 생일 선물비로 거금 썼습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

"一日不讀書 口中生荊棘" (일일불독서 구중생형극) : 하루라도 책을 읽지 않으면 입안에 가시가 돋는다. 안중근 의사가 했던 말이다. 나는 "하루라도 바느질하지 않으면 손바닥이 간지럽다"라고 종종 말한다. 내가 바느질했던 실의 길이는 지구를 한 바퀴쯤은 휘감을 정도다. 그런데 정작 나는 바느질쟁이가 아니다. 미싱을 배운 적이 없으므로 요령껏 직진으로 운전하듯이 앞으로만 박음질할 뿐이다. 손바느질도 많이 하는 편이다. 그렇게 된 이유는, 병상에 누워 있는 아들 때문이다. (브런치에서 가져온 글)

큰사진보기 ▲인견 여름 잠옷 바지내 잠옷 바지와 내가 직접 만든 남편 잠옷 바지 ⓒ 차상순 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.