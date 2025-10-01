메뉴 건너뛰기

창원 '주남 코스모스 둑방길 걷기' 19일

25.10.01 08:34최종 업데이트 25.10.01 08:34

창원 '주남 코스모스 둑방길 걷기' 19일

창원 주남환경학교는 오는 19일 오전 '주남 코스모스 둑방길 걷기'를 연다. 환경학교는 "이번 행사는 깊어가는 가을, 코스모스가 만발한 주남저수지 둑방길을 걸으며 자연을 즐기고 가족·친구·연인과 함께 특별한 추억을 남길 수 있도록 마련됐다"라고 소개했다.

참가자들은 행사 당일 주남단풍화장실에서 집결하여 걷기 프로그램에 참여하게 되며, 코스모스 둑방길을 따라 다양한 활동을 수행한다. 첫 번째는 가족과 함께하는 인증사진 촬영으로, 코스모스 둑방길과 용산마을 벽화 앞에서 사진을 남기는 것이고, 두 번째는 '새 이름 맞추기'로 행사에 동행하는 생태해설사가 들고 있는 주남저수지에서 탐조 가능한 새 사진을 보고 이름을 맞히는 퀴즈 형식으로 진행된다.

모든 활동을 완료한 참가자에게는 기념품이 제공된다. 환경학교 관계자는 "이번 걷기 챌린지는 창원특례시민들이 가을 정취를 만끽하며 가족과 함께 특별한 추억을 만들고, 동시에 주남저수지의 생태적 가치를 체험할 수 있는 소중한 기회가 될 것"이라고 말했다. 참여 신청은 주남환경학교 홈페이지(www.jnschool.kr)에서 가능하며, 일반 시민 누구나 참여할 수 있다.

창원 주남 코스모스 둑방길 걷기.
창원 주남 코스모스 둑방길 걷기. ⓒ 주남환경학교

