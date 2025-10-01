모닥불 위 인절미, 숲길 야경까지... 논산서 특별한 가을 맛본다

큰사진보기 ▲“논산 연무읍 소룡리 편백숲에 자리한 ㈜좋은마음. 오는 11일부터 이곳에서 황산벌 인절미 축제가 열린다.” ⓒ 좋은마음 관련사진보기

큰사진보기 ▲“논산 연무읍 편백숲에 마련된 황토체험장. 자연 친화적 체험 프로그램이 가족 단위 방문객들에게 인기를 끈다.” ⓒ 좋은마음 관련사진보기

큰사진보기 ▲“논산 연무읍 소룡리 편백숲 산책로. 은은한 향기와 맑은 공기를 느끼며 힐링할 수 있는 공간이다.” ⓒ 좋은마음 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시 연무읍 소룡리 편백숲에서 가을의 미각과 힐링을 함께 즐길 수 있는 특별한 행사가 열린다.사회적기업 ㈜좋은마음(대표 이창인)은 10월 11일부터 이틀간 '황산벌 황토땅 찹쌀 인절미 축제'를 개최한다.축제에서는 황토땅 찹쌀을 활용해 만든 딸기·대추·곶감 인절미를 비롯해 돼지갈비와 어울리는 인절미 갈비찜 등 다양한 음식을 선보인다. 모닥불에 구운 인절미와 갈비, 조청에 찍어 먹는 인절미 등 전통의 맛도 준비됐다.행사가 열리는 장소는 5만 평 규모의 편백숲이다. 친환경적이고 저렴한 가격으로 입소문이 난 이곳은 가족과 연인, 단체 방문객이 모두 즐기기에 알맞은 공간이다.낮에는 산책로와 숲길이 주는 청량함을, 밤에는 편백나무길 야경이 선사하는 운치를 만날 수 있다. 돔팬션·황토팬션과 글램핑장, 카페, 식당가 등 부대시설도 갖춰져 있어 숙박과 휴식이 가능하다.축제 기간에는 떡메치기 인절미 만들기, 편백 베개 제작, 족욕과 발마사지, 천연염색 등 체험 프로그램이 마련된다. 여성 맨발 걷기 대회, 전통 윷놀이, 제기차기, 시민 노래자랑 등 남녀노소가 참여할 수 있는 행사도 준비됐다.㈜좋은마음 이창인 대표는 "논산 지역 농특산물을 활용해 대전·세종·충남 주민이 어울릴 수 있는 화합의 장을 만들고자 했다"며 "편백숲에서 인절미를 맛보며 가을의 정취를 만끽하길 바란다"고 말했다.행사장은 논산IC에서 차로 10분 거리에 있으며, 15인승 차량도 운행한다. 문의는 ㈜좋은마음(010-3939-2435)으로 하면 된다.