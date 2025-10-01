서미화 "발달장애인 참정권 보장, 더는 미룰 수 없다"

큰사진보기 ▲9월 30일 국회소통관서 서미화 의원(더불어민주당·비례)이 발달장애인의 참정권 제도 개선을 위한 「공직선거법」 일부개정안을 공동 발의 기자회견을 하고 있다. ⓒ 서미화 의원실 관련사진보기

▲발달장애인의 참정권 찾기 공직선거법 개정안 발의 기자회견 (2025년 9월 30일) 서창식 기자

내년 6월 치러질 전국동시지방선거와 교육감 선거를 앞두고 여전히 발달장애인의 참정권은 제도적 사각지대에 놓여 있다는 지적이 이어지고 있다.투표는 민주주의의 핵심이지만, 발달장애인에게는 여전히 '그림의 떡'인 경우가 많다. 이에 서미화 (더불어민주당, 보건복지위) 의원은 9월 30일, 국회 소통관에서 발달장애인의 참정권 보장을 위한 공직선거법 일부개정법률안 발의 기자회견을 열었다.이번 개정안은 발달장애인을 비롯해 신체적·정신적 장애, 노령 등으로 혼자 기표하기 어려운 선거인에게 공적보조원을 통한 투표 지원을 허용하는 내용을 담고 있다. 선관위가 지정한 공적보조원이 투표를 돕도록 제도화해 가족이나 지명인이 없는 장애인 유권자도 권리를 행사할 수 있도록 보장하겠다는 것이다.현행 공직선거법은 시각 또는 신체장애인의 경우 가족이나 본인이 지명한 사람만 투표를 보조할 수 있도록 하고 있다. 하지만 발달장애인의 경우 보호자가 항상 함께할 수 있는 것도 아니고, 지명할 수 있는 보조인이 없는 경우도 많아 투표권 자체가 제한되는 상황이 반복돼 왔다. 그 결과, 실제 선거 현장에서 발달장애인 상당수가 투표를 포기하거나 사전에 권리를 침해당해왔다.이날 기자회견에는 법조공익모임 나우의 이수연 변호사, 피플퍼스트 서울센터 소형민 활동가, 장애인차별금지추진연대 박김영희 상임대표 등이 함께했다. 이수연 변호사는 "30년 전 제정된 현행법은 발달장애인의 권리를 외면해 왔다"며 "법원조차 투표보조 거부가 차별이라고 판결했는데도 제도는 여전히 바뀌지 않았다"고 지적했다.실제로 지난해와 올해 법원은 발달장애인에게 투표보조를 거부하는 것이 '간접 차별'에 해당한다는 판결을 잇달아 내놨다. 그러나 선거관리위원회는 항소와 상고를 이어가며 제도 개선에 소극적인 태도를 보이고 있다.발달장애인 당사자인 소형민 활동가는 "지난 대선 때 일부 지역에서 투표보조가 거부돼 동료들이 투표를 포기했다"며 "발달장애인도 독립적으로 자신이 선택한 후보에게 투표할 권리를 보장받아야 한다"고 호소했다. 현장에서 직접 부딪히는 당사자의 경험은 제도적 보완의 절실함을 드러낸다.이번 개정안은 지난 3월 '이해하기 쉬운 공보물'과 '그림투표보조용구' 도입을 담은 1차 개정안에 이어 두 번째 시도다. 서미화 의원과 박김영희 대표는 "참정권은 모든 국민에게 보장되어야 할 기본권이며, 발달장애인의 참정권 보장은 침해된 권리를 되찾는 일"이라고 강조했다.국제적으로도 장애인의 정치 참여 보장은 UN 장애인권리협약(CRPD)의 핵심 조항 중 하나로, 한국은 이미 이를 비준한 바 있다. 그럼에도 여전히 제도적 미비로 인해 발달장애인의 투표권 보장은 걸음마 단계에 머물러 있다는 지적이 나온다.다가오는 지방선거와 교육감 선거에서 '모두를 위한 참정권'이 실현되는 것은, 발달장애인의 권리를 제도적으로 명확히 보장하는 일이자 단순한 편의 제공을 넘어 민주주의의 기본 원칙을 바로 세우는 일이다. 이번 개정안 논의가 발달장애인을 포함한 모든 국민의 동등한 선거권 보장을 현실화하는 계기가 될지 주목된다.한편 서미화 의원실 관계자는 "이번 개정안은 발달장애인을 포함한 모든 국민이 동등하게 선거에 참여할 수 있도록 하기 위한 최소한의 장치"라며 "다가오는 지방선거에서 차별 없는 투표권을 보장하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.