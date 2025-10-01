전교생 3명과 떠난 수학여행, 심지어 마지막이었다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲지역소멸에 부딪힌 학교 이야기. ⓒ flpschi on Unsplash 관련사진보기

시골 학교들이 하나둘 문을 닫는다는 소식은 더 이상 낯설지 않다.화면 속 뉴스에서 '지방 소멸'이나 '학교 통폐합'이라는 단어는 익숙하다. 하지만 내가 거래하던 작은 학교에 그 일이 닥쳤을 때, 생각보다 마음이 크게 흔들렸다.그 학교는 섬에 있는 작은 초등학교였다. 현장 학습 시즌이면 종종 거래하던 곳이었는데 지난해 여름 마지막 수학여행도 우리 회사 버스와 함께했다. 전교생 3명과 학부모, 교사들이 한 버스에 올랐다. 아이들의 웃음은 여느 여행과 다르지 않았지만, 그날은 '마지막'이라는 무게가 함께 실렸다.지난 9월 말에도 한 시골 초등학교에서 급히 버스 예약이 들어왔다. 통폐합을 앞두고 두 학교가 함께 '적응 프로그램'을 진행하는 자리였다. 두 학교의 아이들이 한데 모여 보내는 시간. 내년이면 저들 중 한 학교의 이름은 역사 속으로 사라진다.십여 년간 여행업에 종사하며 여러 학교와 인연을 맺어왔지만 익숙한 이름들이 하나둘 사라지는 것은 늘 서운하다.그렇다고 지역사회의 노력이 아주 없는 것은 아니다. 도심의 아이들이 시골 학교로 찾아가 함께 수업을 듣는 '교류 학습'이 시도되기도 하고, 원아 수가 적은 병설 유치원들은 두세 곳이 연합하여 다양한 체험 활동 기회를 제공하기도 한다.생각해보면 내 학창 시절엔 '연합 소풍'이라는 말조차 없었다. 학교 안에서, 학년 안에서 친구가 넘쳤다. 하지만 지금은 다르다. 아이들은 친구를 만나기 위해 옆 마을 유치원과 손을 잡고 소풍을 간다. 같은 반 친구가 단 한 명 뿐인 교실도, 어떤 마을에서는 당연한 풍경이다.지방 소멸은 더 이상 통계 속 숫자가 아니다. 아이들의 교실이 비워지고, 마지막 수학여행 버스가 떠나는 장면으로 우리 앞에 다가온다. 시골 학교의 마지막 여행은 단순한 추억이 아니라 우리 사회가 잃어가는 교육의 현장을 보여준다.학교가 사라지는 마을에 과연 내일은 있을까. 이 질문은 결국, 지역을 지켜내야 할 우리 모두의 과제가 된다.