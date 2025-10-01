해방되고 싶었던 나를 움직인 유일한 창구

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
"우리 진짜로 하는 건 어때요? 해방 클럽. 해방되고 싶어요."
드라마 <나의 해방일지> 중 염미정 대사
2022년 방영된 JTBC 드라마 <나의 해방일지> 속 염미정의 대사는 많은 이들의 마음을 흔들었다. 어디에 갇혀 있는지 모르지만 꼭 갇힌 것 같다고, 그래서 뚫고 나가고 싶다고 말하는 그의 모습은 3040 세대의 답답한 일상과 겹쳐 보였다.
나 역시 그랬다. 엄마이자 아내로, 또 딸로서 '기능'만 수행하며 살던 내 삶에 이 드라마는 작은 틈을 내주었다. 염미정이 털어놓은 "해방되고 싶다"는 고백은 내 마음 속에서도 오래 메아리쳤다.
제주에서의 전환
제주에 오기 전, 내 삶은 늘 시간표에 맞춰 흘렀다. 매일 회의가 있었고, 주말이면 약속이 이어졌다. 매분 매초가 치밀하게 짜여 있어야만 돌아가는 일상이었다. 누군가의 기대에 맞추고, 맡은 역할을 해내기 위해 나는 늘 바쁘게 움직였다.
그런데 그 속엔 정작 내가 없었다. 내 안의 목소리를 들을 틈도, 내면을 돌아볼 여유도 없었다. 서울을 떠나 제주에 정착한 지 어느덧 5년. 아이 둘을 키우는 일이 내 '메인 잡'이 되면서 내 삶의 리듬은 완전히 바뀌었다. 매일 반복되는 육아와 살림은 단조롭지만, 아이들을 어린이집에 보내고 잠깐 찾아오는 고요 속에서 나는 오히려 낯선 여백을 맞닥뜨렸다.
그 여백이 내게 질문을 던졌다.
'나는 어떤 사람일까? 나는 지금 무엇을 하고 싶은 걸까?'
나는 원래 좋아하는 드라마나 책, 영화를 반복해서 보는 편이다. 새로운 것보다 이미 익숙한 장면을 다시 곱씹는 게 안정감을 줬다. 그래서 <나의 해방일지>를 세 번이나 보고 또 봤다.
이 드라마는 특별한 반전도, 자극적인 사건도 없다. 그런데도 오래 남았다. 이유는 단순했다. 답답해서 탈출하고 싶지만, 결국 그 자리에 서 있는 염미정의 모습이 곧 내 모습 같았기 때문이다. 특히 염미정이 해방클럽에서 짧은 글을 쓰기 시작하는 장면은 내 마음을 강하게 흔들었다. 말로 풀어내지 못하는 감정을 글로 적어내는 순간, 조금이라도 숨통을 틔운다. 그 장면을 보며 나는 깨달았다.
"나도 저 답답함을 풀어낼 창구가 필요하다. 나에게 그 창구는 글쓰기다."
처음 글쓰기를 시작한 건 블로그였다. 창업을 준비하며 내 이야기를 알리고 싶었다. 그런데 곧 벽에 부딪혔다. '이웃 늘리기', '노출 지수 올리기' 같은 블로그 영업은 내 방식과 맞지 않았다. 글을 쓰는 즐거움보다 통계 수치에 휘둘리는 일이 더 많아졌다. 글쓰기가 점점 피로로 다가왔다.
나는 알았다. 내가 원하는 건 단순히 '좋아요'를 늘리는 일이 아니었다. 누군가에게 보여주기 위한 글쓰기가 아니라, 내 삶을 기록하고 내 감정을 담아내는 글쓰기를 하고 싶었다.
<오마이뉴스>에서 찾은 반전
그러던 중 알게 된 것이 <오마이뉴스> 시민기자였다. 처음에는 망설였다. "내 글을 과연 누가 읽을까?" 하지만 막상 지난 9월부터 올려 보니 예상은 빗나갔다. 실제로 한 기사는 3천 명이 넘는 독자가 내 글을 읽고 반응했다. 그 순간의 짜릿함은 단순히 조회수 때문이 아니었다. 내 글이 누군가의 하루에 닿았다는 사실, 글로써 연결되는 경험이 주는 감동이었다.
나는 스스로에게 물었다.
'이건 인정욕구인가? 경제적 발판인가? 아니면 단순히 발버둥인가?'
대답은 의외로 단순했다. 하고 싶은 걸 용기 내어 해본다. 이것이 내가 나를 '추앙하는' 행위, 스스로를 존중하는 방식이었다. 나는 지금도 제주도민대학 글쓰기 강좌에 꾸준히 참여하고 있다. '자기 돌봄을 위한 글쓰기'라는 주제는 여전히 내 마음에 오래 머문다. 매주 정해진 시간에 자리에 앉아 펜을 드는 행위는 단순한 글쓰기를 넘어, 내 삶을 붙잡아주는 작은 의식이 되었다.
드라마 <나의 해방일지>가 글쓰기의 문을 열어주었다면, 도민대학은 그 길을 꾸준히 걸어갈 수 있게 해주는 든든한 버팀목이 되었다. 매주 한 장의 글을 쓰고 나누는 그 순간은, 여전히 나를 지탱하는 힘이다.
3040 세대에게 글쓰기는 단순한 취미가 아니다. 나를 브랜딩하기 위한 도구가 아니라, 브랜딩할 '나'를 발견하는 과정이다. <나의 해방일지>가 내게 블로그를 시작할 용기를 주었다면, <오마이뉴스>는 글을 세상에 내보내는 창구가 되었고, 도민대학 글쓰기 수업은 그 과정을 지치지 않고 이어갈 수 있게 해주는 버팀목이다.
언젠가 아이들이 "엄마는 왜 그렇게 글을 썼어?"라고 묻는다면, 나는 이렇게 대답할 것이다.
"살고 싶어서. 그리고 나를 잃지 않기 위해서."