해방되고 싶었던 나를 움직인 유일한 창구

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"우리 진짜로 하는 건 어때요? 해방 클럽. 해방되고 싶어요."

드라마 <나의 해방일지> 중 염미정 대사

AD

'나는 어떤 사람일까? 나는 지금 무엇을 하고 싶은 걸까?'

큰사진보기 ▲JTBC <나의 해방일지> 한 장면. ⓒ JTBC 관련사진보기

"나도 저 답답함을 풀어낼 창구가 필요하다. 나에게 그 창구는 글쓰기다."

'이건 인정욕구인가? 경제적 발판인가? 아니면 단순히 발버둥인가?'

큰사진보기 ▲하고 싶은 걸 용기 내어 해보는 중. 글쓰기로 스스로를 존중하기를 배운다. ⓒ 이현숙 관련사진보기

"살고 싶어서. 그리고 나를 잃지 않기 위해서."

2022년 방영된 JTBC 드라마 <나의 해방일지> 속 염미정의 대사는 많은 이들의 마음을 흔들었다. 어디에 갇혀 있는지 모르지만 꼭 갇힌 것 같다고, 그래서 뚫고 나가고 싶다고 말하는 그의 모습은 3040 세대의 답답한 일상과 겹쳐 보였다.나 역시 그랬다. 엄마이자 아내로, 또 딸로서 '기능'만 수행하며 살던 내 삶에 이 드라마는 작은 틈을 내주었다. 염미정이 털어놓은 "해방되고 싶다"는 고백은 내 마음 속에서도 오래 메아리쳤다.제주에 오기 전, 내 삶은 늘 시간표에 맞춰 흘렀다. 매일 회의가 있었고, 주말이면 약속이 이어졌다. 매분 매초가 치밀하게 짜여 있어야만 돌아가는 일상이었다. 누군가의 기대에 맞추고, 맡은 역할을 해내기 위해 나는 늘 바쁘게 움직였다.그런데 그 속엔 정작 내가 없었다. 내 안의 목소리를 들을 틈도, 내면을 돌아볼 여유도 없었다. 서울을 떠나 제주에 정착한 지 어느덧 5년. 아이 둘을 키우는 일이 내 '메인 잡'이 되면서 내 삶의 리듬은 완전히 바뀌었다. 매일 반복되는 육아와 살림은 단조롭지만, 아이들을 어린이집에 보내고 잠깐 찾아오는 고요 속에서 나는 오히려 낯선 여백을 맞닥뜨렸다.그 여백이 내게 질문을 던졌다.나는 원래 좋아하는 드라마나 책, 영화를 반복해서 보는 편이다. 새로운 것보다 이미 익숙한 장면을 다시 곱씹는 게 안정감을 줬다. 그래서 <나의 해방일지>를 세 번이나 보고 또 봤다.이 드라마는 특별한 반전도, 자극적인 사건도 없다. 그런데도 오래 남았다. 이유는 단순했다. 답답해서 탈출하고 싶지만, 결국 그 자리에 서 있는 염미정의 모습이 곧 내 모습 같았기 때문이다. 특히 염미정이 해방클럽에서 짧은 글을 쓰기 시작하는 장면은 내 마음을 강하게 흔들었다. 말로 풀어내지 못하는 감정을 글로 적어내는 순간, 조금이라도 숨통을 틔운다. 그 장면을 보며 나는 깨달았다.처음 글쓰기를 시작한 건 블로그였다. 창업을 준비하며 내 이야기를 알리고 싶었다. 그런데 곧 벽에 부딪혔다. '이웃 늘리기', '노출 지수 올리기' 같은 블로그 영업은 내 방식과 맞지 않았다. 글을 쓰는 즐거움보다 통계 수치에 휘둘리는 일이 더 많아졌다. 글쓰기가 점점 피로로 다가왔다.나는 알았다. 내가 원하는 건 단순히 '좋아요'를 늘리는 일이 아니었다. 누군가에게 보여주기 위한 글쓰기가 아니라, 내 삶을 기록하고 내 감정을 담아내는 글쓰기를 하고 싶었다.그러던 중 알게 된 것이 <오마이뉴스> 시민기자였다. 처음에는 망설였다. "내 글을 과연 누가 읽을까?" 하지만 막상 지난 9월부터 올려 보니 예상은 빗나갔다. 실제로 한 기사는 3천 명이 넘는 독자가 내 글을 읽고 반응했다. 그 순간의 짜릿함은 단순히 조회수 때문이 아니었다. 내 글이 누군가의 하루에 닿았다는 사실, 글로써 연결되는 경험이 주는 감동이었다.나는 스스로에게 물었다.대답은 의외로 단순했다. 하고 싶은 걸 용기 내어 해본다. 이것이 내가 나를 '추앙하는' 행위, 스스로를 존중하는 방식이었다. 나는 지금도 제주도민대학 글쓰기 강좌에 꾸준히 참여하고 있다. '자기 돌봄을 위한 글쓰기'라는 주제는 여전히 내 마음에 오래 머문다. 매주 정해진 시간에 자리에 앉아 펜을 드는 행위는 단순한 글쓰기를 넘어, 내 삶을 붙잡아주는 작은 의식이 되었다.드라마 <나의 해방일지>가 글쓰기의 문을 열어주었다면, 도민대학은 그 길을 꾸준히 걸어갈 수 있게 해주는 든든한 버팀목이 되었다. 매주 한 장의 글을 쓰고 나누는 그 순간은, 여전히 나를 지탱하는 힘이다.3040 세대에게 글쓰기는 단순한 취미가 아니다. 나를 브랜딩하기 위한 도구가 아니라, 브랜딩할 '나'를 발견하는 과정이다. <나의 해방일지>가 내게 블로그를 시작할 용기를 주었다면, <오마이뉴스>는 글을 세상에 내보내는 창구가 되었고, 도민대학 글쓰기 수업은 그 과정을 지치지 않고 이어갈 수 있게 해주는 버팀목이다.언젠가 아이들이 "엄마는 왜 그렇게 글을 썼어?"라고 묻는다면, 나는 이렇게 대답할 것이다.