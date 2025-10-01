"경기도는 공공부문 노동자를 직접 만나라"

큰사진보기 ▲결의문 낭독경기문화재단지부장, 의정부시 장애인종합 복지관지회장 ⓒ 황왕택 관련사진보기

"경기도는 책임 떠넘기기 그만하고 공공부문 노동자를 직접 만나라!"

큰사진보기 ▲공무직 정원 축소반대파주시청 박보경지부장 ⓒ 황왕택 관련사진보기

큰사진보기 ▲노인생활지원사의 요구행진하는 노인생활지원사 조합원들 근속수당 편성촉구 ⓒ 황왕택 관련사진보기

큰사진보기 ▲동두천지부의 요구시장이 책임지고 단체교섭 진행할것을 요청 ⓒ 황왕택 관련사진보기

큰사진보기 ▲사회복지사들의 식대등 복리후생요구의정부시 장애인종합복지관지회 ⓒ 황왕택 관련사진보기

큰사진보기 ▲생활페기물 노동자들의 요구원가산정 인건비 100%적용을 요구 ⓒ 황왕택 관련사진보기

큰사진보기 ▲지자체 노동자들의 구호인력충원, 민간위탁저지의 내용 ⓒ 황왕택 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도위치한 공무직 노동자들의 처우개선 요구힘찬 행진 ⓒ 황왕택 관련사진보기

큰사진보기 ▲가족수당요청하는 체육지도자들일괄적으로 가족수당이 지급되지 않고 지자체마다 차별에 대한 시정촉구 ⓒ 황왕택 관련사진보기

큰사진보기 ▲킨텍스 노동자들의 구호인력충원 저임금해소 ⓒ 황왕택 관련사진보기

큰사진보기 ▲행진하는 노동자들경기도청을 주변으로 행진중 ⓒ 황왕택 관련사진보기

민주노총 민주일반연맹 공공연대노동조합 경기본부가 30일 오후 3시 30분, 경기도청 북문 앞에서 '경기도 공공부문 7대 요구안 관철 결의대회' 를 열고 경기도지사의 직접 면담과 노동자 처우 개선을 강력히 촉구했다.공공연대노조 경기본부는 지방자치단체 공무직, 출자출연기관, 생활폐기물 수집운반, 사회복지시설, 돌봄, 생활체육지도자 등 경기도 내 다양한 영역의 공공부문 노동자들이 차별 없는 노동 조건과 처우 개선을 요구하기 위해 나섰다고 밝혔다.노조는 "공공부문 노동자들의 차이와 차별을 없애야 할 경기도와 김동연 지사는 아직까지도 노동자들 요구사항을 책임있게 임하고 있지 않다"며 김동연 지사가 직접 나서서 문제 해결에 임할 것을 요구했다.이들은 결의문을 통해 경기도가 내세운 '더 많은 기회, 더 고른 기회, 더 나은 기회'라는 기조에 맞게 공공부문 노동자 처우개선부터 즉시 실시할 것을 촉구했다.특히 호봉제와 근속 수당 도입 등 핵심 요구안에 대해서는 "관련 조례가 있음에도 언급조차 되지 않고 있"다면서 "행정안전부의 지방자치단체 공무직 기준 인건비 개선 지침에도 경기도가 '뒷짐'만 지고 시·군 지자체에 책임을 떠넘기고 있다"고 비판했다. 또한 문화재단, 킨텍스 공무직 등에 대한 처우 개선에 나서지 않고 있으며, "노인생활지원사와 경기도 내 국가기관 공무직들을 위한 경기도의 처우개선비는 0원"이라고 주장하며 책임 있는 자세를 요구했다.노조는 과거 투쟁에도 불구하고 경기도가 중앙정부나 각 시·군 지자체 탓만 하며 책임을 회피하고 있다고 강조하며, "김동연 도지사는 지금 당장 나와 우리의 목소리를 들어라!"라고 목소리를 높였다.공공연대노조 경기본부는 "공공부문 노동자들의 이제 경기도가 응답할 차례"라며, 경기도가 응답하지 않을 경우 투쟁을 더욱 확대하고 거세게 이어갈 것이라고 결의를 다졌다.