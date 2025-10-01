500억 공영주차장 건설에... 촛불 든 서산 주민들

큰사진보기 ▲정의로운 서산시 행정을 촉구하는 시민 모임(정서모)은 30일 오후 7시부터 8시까지 호수공원 릴레이 단식 농성장 인근에서 ‘예천동 공영주차장 조성 반대 촛불 투쟁 문화제’를 개최했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲시민과의 대화에 대한 서산시 답변 ⓒ 서산시 관련사진보기

서산시 예천동 공영주차장 조성 사업을 둘러싼 갈등이 확산되고 있다. 도서관 건립 계획이 돌연 취소된 자리에 약 500억 원을 들여 공영주차장(초록광장)을 짓겠다는 시의 방침에 반발한 시민들이 촛불을 들고 거리로 나섰다.정의로운 서산시 행정을 촉구하는 시민 모임(정서모)은 30일 오후 7시부터 8시까지 호수공원 릴레이 단식 농성장 인근에서 '예천동 공영주차장 조성 반대 촛불 투쟁 문화제'를 개최했다.문화제에서는 ▲정서모 활동일지 소개 ▲이완섭 서산시장의 발언 영상 비판 상영 ▲시민 자유발언 ▲문화 공연 등이 이어졌다. 정서모는 "이번 행사를 통해 공영주차장 건설의 부당성과 예산 낭비 문제를 시민들과 공유하고, 대안을 모색하는 자리를 만들겠다"고 밝혔다.논란의 시작은 중앙도서관 건립 계획 철회에서 비롯됐다. 서산시는 전임 시장 재임 시절 예천동에 복합문화공간형 도서관을 세우겠다고 했지만, 현 이완섭 시장 취임 이후 계획을 전면 백지화했다. 대신 그 부지에 약 500억 원을 들여 공영주차장과 옥상 잔디광장을 조성하겠다고 발표했다.그러나 시민단체와 일부 시의원들은 "이미 현 부지에 420여 대 차량 주차가 가능한 상황에서 굳이 수백억 원을 들여 주차장을 새로 지을 필요가 없다"고 반박한다. 특히 시가 용역조사 결과를 근거로 제시한 '203대 수용' 주장은 기존 시 내부 자료와 상반돼 시민 혼란을 키우고 있다는 지적이다.촛불문화제를 준비한 시민 모임은 "당초 도서관 부지를 주차장으로 전환한 것은 시민과의 약속을 저버린 것"이라며 "아이들의 배움터를 빼앗아 차량을 위한 공간으로 채우는 발상은 행정의 오만"이라고 강하게 비판했다.김종현 시민모임 공동대표는 "시민이 납득하지 못하는 사업은 지속될 수 없다"며 "촛불문화제를 통해 서산시민들의 뜻을 분명히 보여주고, 시가 태도를 바꾸도록 압박할 것"이라고 말했다. 그는 또 "공사가 시작됐다고 해서 끝난 것이 아니다"라며 "시민들의 의견은 안중에 두지 않고 일단 저질러 놓는 행정 관행에 시민이 반드시 브레이크를 걸어야 한다"고 강조했다.문수기 시의원도 목소리를 높였다. 그는 "영상에서 보는 것처럼 이완섭 시장은 매번 거짓으로 응답해왔다"며 "서산시는 일부 공무원들까지 동원해 약 500억 원을 들여 단순히 공영주차장 위에 잔디를 까는 것을 '초록광장'이라 부르며 시민을 속여왔다. 또 법적 판단조차 아전인수격으로 해석해 사업에 유리한 논리로 왜곡하고, 이를 거짓 홍보 수단으로 삼고 있다"고 질타했다.시민사회는 앞서 시에 공동검증단 구성을 제안하며 현장 실측 검증을 요구했지만, 시는 사실상 응답하지 않고 있다. 시민들은 단식 농성, 거리 집회에 이어 이번 촛불문화제까지 집단행동 수위를 높이고 있다.서산시는 시민 민원에 대한 공식 답변에서 다음과 같이 밝혔다."최근 규모를 확대한 중앙호수공원 이용 시민 불편과 도시 미관 훼손 등으로 민원이 발생하고 있으며, 이에 따라 기본 전제 조건인 상호 존중과 신뢰가 훼손되고 있다. 이에 ▲중앙호수공원 이용 시민 통행 방해·불법과 조성 행위 중단 ▲촛불투쟁문화제 철회 ▲해미읍성축제 기간 반대 시위 철회 등을 요구한다. 상황이 개선되지 않고 악화된다면 건설적인 대화가 어렵고, 상호 존중과 신뢰에 기반한 대화가 가능한 환경이 조성될 때까지 답변을 보류할 예정"이라고 밝혔다.신현우 서산시 기획예산담당관도 "소송 및 고발 등을 철회하면 얼마든지 반대하는 누구와도 토론할 수 있다"고 말했다.그러나 시민단체는 이를 강하게 반박했다. "지난 2년 동안 토론하자고 시민단체가 수차례 요구했는데도 시가 꿈쩍도 하지 않다가 이제 와서 저런 말을 하는 것은 사실상 토론을 거부하겠다는 것"이라고 지적했다.