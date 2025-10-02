강릉 오봉저수지, '선거용 장식품'이 아니라 생존의 상징이다

큰사진보기 ▲가뭄 속 바닥을 드러낸 오봉저수지갈라진 흙바닥과 드러난 돌무더기는 강릉의 물 위기가 얼마나 심각했는지를 보여준다. 20만 도심의 생존을 지탱하는 저수지가 한순간에 말라붙으며 시민들에게 불안과 충격을 안겼다(2025/7/15) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲오봉저수지한때 11.6%까지 떨어졌던 저수율이 최근 강수로 인해 70%까지 회복되면서, 메말랐던 저수지가 다시 예년 수준의 저수율을 회복해 수위가 가득 차올랐다(2025/10/2) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲강릉시내인구 20만의 도심이 단 하나의 오봉저수지에 의지해 살아야 하는 현실. 제한급수 당시 수돗꼭지에서 겨우 졸졸 흐르던 물줄기는 도시의 불안한 물 사정을 단적으로 보여준다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲강릉시 홍제 정수장앞에 내걸렸던 감사인사의 플래카드 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲군인과 소방관들에게 따뜻한 마음을 전달한 플래카드 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘행복 가득 한가위 보내세요’라는 상투적인 인사말이 내걸린 길거리 플래카드 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲표면적으로는 따뜻한 명절 인사를 전하는 듯하지만, 그 이면에는 시민들의 지지를 호소하는 정치적인 메시지가 은밀히 담겨 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲물 부족으로 시민들이 절수에 동참하던 시기, 강릉시 곳곳에는 시민들에게 감사를 전하는 플래카드가 내걸렸었다. 이후 해당 플래카드는 추석 명절 인사를 담은 문구로 교체되었다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲제한급수 당시 수돗꼭지에서 겨우 졸졸 흐르던 물줄기. 가뭄 속 시민들은 이 물에 의지해 일상생활을 이어가야 했다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲가뭄으로 바닥이 드러난 오봉저수지 가뭄으로 드러난 오봉저수지 한가운데 작은 섬이 모습을 드러내며, 물 부족의 현실을 선명히 보여준다. ⓒ 진재중 관련사진보기

2025년 여름, 강릉 오봉저수지는 극심한 가뭄으로 바닥을 드러냈다. 메마른 흙바닥은 그 자체로 재난의 현장이었고, 소방차와 군 장비까지 총동원된 급수 작전은 강릉시 행정이 얼마나 허술한 물 관리 체계를 갖고 있는지를 적나라하게 드러냈다. 시민들은 "이제는 수도꼭지를 틀어도 안심할 수 없구나"라는 불안을 뼈저리게 느꼈다.2일 강릉 오봉저수지는 예년 수준의 저수율을 회복했다. 겉으로는 정상으로 돌아온 듯 평온해 보이지만, 이는 하늘이 잠시 베푼 단비 덕분이다. 근본적인 수자원 관리 대책이 여전히 부재한 상황에서 이번 회복은 일시적 안도에 불과하다. 무엇보다 내년에도 안정적인 수자원이 보장될 수 있을지는 여전히 불확실하다.더 큰 문제는 내년이 지방선거를 앞두고 있다는 점이다. 시민들의 고통이 정책 개선으로 이어지기보다, 보여주기식 공약과 이벤트성 사업으로 포장될 가능성이 크다. 만약 가뭄의 교훈이 정치적 수사에 묻혀버린다면, 오봉저수지는 '생존의 상징'이 아니라 단순한 '선거용 장식품'으로 전락할 수 있다.기후 위기로 인한 가뭄은 더 이상 일시적 재난이 아니라 반복될 가능성이 크다. 전문가들은 극단적 기상 현상이 빈번해질 것이라 경고하지만, 정치권은 여전히 선거를 의식한 대응에 머물러 왔다. 지난 30여 년간 오봉저수지가 보여준 현실이 바로 그 결과다.강릉의 수자원 관리가 근본적으로 개선되지 않는다면, 다음 가뭄에서도 시민들은 같은 고통을 반복적으로 겪게 될 것이다.추석 명절을 앞두고 거리의 플래카드들이 하나둘씩 바뀌고 있다. 불과 며칠 전까지만 해도 가뭄과 물부족 사태 속에서 헌신한 소방관들과 군 장병들에게 감사의 마음을 전하던 "고맙습니다, 소방관님", "군 장병 여러분 감사합니다" 같은 문구들이 거리 곳곳을 채우고 있었다.그러나 지금은 그 자리를 "행복한 한가위 되세요", "풍요로운 명절 보내시길 바랍니다" 같은 인사말과 함께, 얼굴과 이름이 큼지막하게 들어간 정치인의 명절 인사 플래카드들이 대신하고 있다.고향을 찾은 사람들에게는 물 부족으로 고통 받았던 시민들의 현실보다 정치적 홍보와 구호가 더 먼저 눈에 띌 수 있다.강릉시민들이 바라는 것은 보여주기식 인사가 아니라, 위기 속 노고를 기억하고 진심으로 공감하며 책임지는 정치다.시민들의 반응은 엇갈린다. 일부는 "명절 인사도 정치 활동의 일환으로 이해할 수 있다"고 하지만, 다른 시민들은 "진심 어린 감사보다 정치적 이미지 관리가 앞서는 모습이 씁쓸하다"고 지적한다.강릉 사천면 김모(58)씨는 "며칠 전까지는 소방관들에게 감사 인사를 전하는 현수막이 있었지만, 지금은 모두 사라지고 정치인 구호만 남았다"며 아쉬움을 드러냈다.교동의 한 시민 역시 "명절 인사 문구가 내걸려 있지만, 그 이면에는 자신을 알리려는 정치적 의도가 엿보여 씁쓸하다"고 말했다.물은 생존의 기본권이며, 시민이 안심하고 매일 사용할 수 있는 물이 곧 복지다. 그러나 강릉시는 지난 위기 속에서도 근본적인 수자원 관리 대책을 마련하지 못했다. 저수지와 댐의 통합 관리, 기후 위기에 대응한 장기적 물 확보 방안은 여전히 불투명하며, 시민이 이해하고 신뢰할 수 있는 구체적 대책이 필요하다.선거철이 다가오면서 화려한 구호와 약속이 난무하겠지만, 시민들은 묻고 확인해야 한다. "이번에는 진짜 준비가 되어 있는가?" "다시 가뭄이 와도 수도꼭지에서 물이 나올 수 있는가?"오봉저수지의 바닥이 드러난 것은 단순한 자연재해가 아니라, 이는 행정과 정치가 책임을 충분히 다하지 못한 데서 비롯된 결과다.강릉시가 진정한 '복지 도시'를 지향한다면, 정치인은 일회성 현수막이 아닌 실질적 물 관리 대책을 마련해야 한다. 시민의 신뢰는 거창한 구호가 아닌 진심 어린 노력에서 비롯되며, 물 문제는 선거용 수사가 아닌 시민의 삶과 복지를 지탱하는 핵심 과제로 다뤄져야 한다. 근본적 변화가 없으면, 오봉저수지와 강릉시민은 2026년에도 같은 상처를 입게될 것이다.