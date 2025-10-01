윤석열 언론장악 방관했던 언론학회들, 논란 기업 돈으로 세미나?

큰사진보기 ▲서울 상암동 YTN 사옥 전경 ⓒ 유성호 관련사진보기

한국언론학회와 한국방송학회, 한국언론정보학회 등 이른바 언론 3대 학회를 향한 불신과 비판이 이어지고 있다. 윤석열 정권 언론장악 국면 당시 침묵으로 방관한 이들 학회들이 최근 YTN 민영화에 명분을 더해줄 수 있는 세미나를 유진기업 후원으로 열었거나 열기로 하면서 비판 여론이 더욱 커지고 있다.한국방송학회(회장 최용준)와 한국언론정보학회(회장 이상길)는 다음달 YTN 대주주인 유진 측의 후원을 받아 '민영방송의 지속가능성과 사회적 역할 제고를 위한 규제 개선 방향'을 주제로 특별 세미나를 열기로 했다. 이에 대해 YTN 최대 노조인 전국언론노조 YTN 지부는 민영방송 세미나란 명목 아래, 대주주인 유진 측의 YTN 소유를 정당화시키려는 목적이 다분하다고 보고 있다.언론3학회라 불리는 한국언론학회와 한국방송학회, 한국언론정보학회는 언론학 전공 교수와 연구원으로 구성된 연구자 모임으로, 상당수 회원을 확보하고 있다. 개정 방송법은 KBS 등 공영방송 이사 추천권을 이들 학회에도 부여할 수 있도록 했는데, 이에 따라 학회의 '공적 성격'도 한층 커진 상태다. 이런 상황에서 학회가 유진의 지원을 받는 건 부적절하다는 비판이다.YTN은 지난해 방송통신위원회가 위법적 2인 체제에서 유진기업에 대한 지분 매각을 승인해 '유진기업'을 대주주로 두고 있다. 대주주가 바뀐 이후, YTN은 김건희 검증 보도 등에 대해 대국민사과를 하고, 김백 사장(전임 사장)이 극우 집회 취재를 사실상 지시했다는 논란을 빚었다. 현재 전국언론노조 YTN 지부가 유진 체제에 반발해 장기간 파업을 이어가고 있고, 방통위의 매각 승인 절차를 취소해달라는 소송도 진행되고 있다.앞서 한국언론학회(회장 배진아)가 지난 5월 유진 측 후원을 받아 세미나를 연 사실이 알려지면서 비판은 언론 3대 학회 전체에 쏠리고 있다. 당시 한국언론학회 세미나에선 YTN 경쟁력 강화와 보도전문채널 규제 완화 등의 방안이 논의됐는데, 철저하게 '후원자 입맛'에 맞춘 세미나였다는 평가를 받는다.YTN 노조는 "언론의 본연적 역할이나 방송의 자유와 독립 따위는 이제 언론학자들에겐 관심도 없고 내 알 바도 아니라는 선언과 같다"면서 "언론 3학회가 유진이엔티 후원 세션을 개최한다면 내란 세력과 결탁해 YTN을 천박한 자본 세력에 팔아넘기는 방송장악에 동조하는 행위로 규정할 것"이라고 했다.최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장과 김현 의원 등도 학회가 유진 측 지원을 받는 것은 이해충돌 위반과 방송법 취지 훼손 등의 문제를 일으킬 수 있다며 전면 재검토해야 한다고 목소리를 높이고 있다.한편 한국언론학회와 한국방송학회는 윤석열 정권 당시 자행된 '언론장악'에 대해 침묵과 방관으로 일관했다는 비판을 받아왔다. ▲KBS 수신료 분리징수 ▲윤석열 비판 언론사와 언론인에 대한 전방위적인 수사 ▲방송통신심의위원회의 '언론 입틀막' 심의 ▲YTN 위법적 민영화 등 학회가 연구하는 학문의 근간인 '언론'을 위협하는 일들이 버젓이 벌어졌음에도, 두 학회는 사실상 방관했다. 진보적이라 평가받는 언론정보학회 정도만 공영방송파괴 문제 등과 관련한 세미나를 몇 차례 개최했을 뿐이다.침묵하던 학회가 조금씩 목소리를 내기 시작한 건, 공교롭게도 이재명 정부가 들어서면서부터였다. 국회에서 방송통신위원회 개편에 대한 논의가 시작되자, 이들 언론3학회는 방송통신위원회를 현재 합의제에서 독임제로 개편해야 한다는 요구를 했다. 방송통신위원회 개편 논의는 그동안 2인 체제에서 사실상 독임제 형태로 운영되면서 YTN 민영화와 공영방송 이사 날치기 임명 등을 해왔고 이런 일을 예방하기 위한 차원에서 시작된 것이다.'독임제식 운영'의 문제점 개선을 위한 논의 과정에서 학회들이 되레 '독임제' 제안을 꺼낸 것이다. 방통위 개정안 관련 토론회에서 언론학회들의 이런 제안은 혹평을 받았고, "지난 시절 공영방송이 힘겹게 싸우고 있을 때 함께 싸워주셨어야 한다"는 핀잔까지 들어야 했다. 최근 국회를 통과한 방송미디어통신위원회 설치법에 이들 학회가 제안한 안은 단 한 줄도 반영되지 않았다.이런 가운데 학회가 유진기업 지원까지 받는 사실이 알려지면서, 학회 권위 추락과 불신을 자초하고 있다는 목소리가 나온다. 학회 내부에서도 유진 측 지원을 받는 것과 관련해 불만의 목소리를 내는 학자들이 적지 않은 것으로 확인되고 있다.익명을 요구한 박사 출신 언론학자는 "(유진기업 지원을 받는 것과 관련해) 내부적으로 검토가 있었어야 했다. 관행적으로 (지원이) 들어오니까 그냥 받아주는 측면도 있는 것 같다"고 했다.또 다른 학자는 "돈이 없으면 세미나를 못하니까 그런 거 아닌가"라며 냉소적 반응을 보였다. 김현 더불어민주당 의원도 "언론학회라고 하는 곳이 YTN 상황에는 아랑곳하지 않고 유진 후원을 받겠다는 것은 국민 감정에 불을 지르는 격이고, 조직 이기주의적 행태와 다름없다"고 했다.<오마이뉴스>는 유진 지원을 받는 문제와 관련, 이상길 한국언론정보학회장, 최용준 한국방송학회장에게 입장을 요청했지만, 두 학회장은 "알아보겠다"고만 하고 1일 낮 12시 현재까지 명확한 입장 표명은 하지 않고 있다. 배진아 한국언론학회장은 아예 전화를 받지 않았다.