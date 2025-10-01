우중 속 황금 들녘 가른 5km, 장애인들에게는 자립의 마라톤

큰사진보기 ▲장애인 자립 대상자들이 우중임에도 마라톤대회에 참가했다. ⓒ 서산시장애인지역사회자립지원시범사업단 관련사진보기

▲우중 속에서도 마라톤 대회에 참가한 최대운씨 서산시장애인지역사회자립지원시범사업단 관련영상보기

서산시장애인지역사회자립지원시범사업단(단장 이상진, 이하 사업단)이 9월 28일 서산시에서 열린 '2025 서산시 코스모스 황금들녘 마라톤 대회'에 참가했다.이번 대회는 5km·10km·하프코스 등 다양한 종목으로 치러졌고, 사업단은 자립 대상자들과 함께 5km 코스에 도전했다. 이들은 지역사회 속에서 함께 어울리며 스스로의 가능성을 확인하는 의미 있는 발걸음을 내디뎠다.2023년 탈시설한 참가자 신순철씨는 완주 직후 환한 얼굴로 "처음으로 지역 행사에 참여해 많은 사람들과 달리고 응원도 받으니 즐겁고 새로운 경험이었습니다"라고 말했다. 도전과 성취가 주는 즐거움뿐만 아니라, 지역사회 속에서 함께 호흡하는 경험이 신씨에게는 더 특별했다.이날 참여한 장애인 자립 대상자들은 '나는 할 수 있다'는 긍정적 인식과 함께, 지역사회의 당당한 구성원으로 살아가기 위한 용기를 다졌다.사업단 이상진 단장은 "앞으로도 장애인들이 지역사회 속에서 활발히 활동할 수 있도록 다양한 기회를 마련하고, 자립 역량을 높이는 지원을 이어가겠다"고 약속했다.코스모스가 만발한 황금 들녘을 달리며 웃음과 땀으로 채운 5km. 사업단의 한 직원은 "이번 도전은 지역사회와 함께하는 '자립의 한 걸음"이라고 소감을 전했다.