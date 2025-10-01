민중기특검 검사 집단 항명은 국민 배신 행위

큰사진보기 ▲윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사와 관련한 각종 의혹 사건을 수사하는 민중기 특별검사가 2일 서울 종로구 KT광화문빌딩에 마련된 사무실 앞에서 현판 제막을 한 뒤 박수를 치고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴 이 박철은 감리교 은퇴 목사이며, 시인입니다.

민중기 특별검사팀(김건희 특검)에 파견된 검사들이 최근 "원대 복귀"를 요청해 논란이다. 표면적인 이유는 '검찰 개혁에 대한 반발'이지만, 이는 껍데기에 불과하다. 실상은 자신들의 조직적 이해와 권력 지형을 계산한 집단적 항명이자, 국민의 뜻과 민주주의 원칙에 정면으로 맞서는 행위라고 본다.특검 제도는 권력과 이해관계로 얽힌 검찰이 스스로 수사할 수 없는 사건, 특히 대통령이나 권력 핵심을 둘러싼 의혹을 국민이 신뢰할 수 있는 독립적인 틀에서 다루기 위해 탄생했다. 이번 민중기 특검 역시 대통령 배우자인 김건희 여사 관련 각종 비리 의혹을 다루고 있다.그동안 검찰이 이 사건에 대해 수년간 미온적 태도로 일관해왔기에, 국민은 특검을 통해서라도 진실을 확인하고자 했다. 그런데 특검에 파견된 검사들이 돌연 원대 복귀를 요구한다는 것은, 스스로 특검 제도의 정당성과 국민적 신뢰를 무너뜨리는 자충수다.검사는 단순한 직업인이 아니다. 그들에게 부여된 권한은 개인의 소유가 아니라 헌법과 국민이 위임한 공적 권력이다. 따라서 검사의 모든 행위는 국민을 향해야 하고, 국민의 눈높이에 맞아야 한다. 그러나 이번 사태에서 드러난 모습은 어떠한가.이들은 공적 임무를 거부하는 듯한 태도를 보이고, 조직 논리와 자기 이익을 앞세워 특검 수사를 방기하려 하고 있다. 이는 명백한 직무유기이며, 헌법적 책무를 져버린 행위다. 정치권과 시민사회에서 "집단 항명"이라는 격한 비판이 나오는 것은 결코 과장이 아니다.검찰개혁은 지난 수십 년간 한국 민주주의가 끊임없이 요구해온 과제이다. 제 식구 감싸기, 권력 편향 수사, 선택적 정의 집행으로 국민적 불신을 자초한 것은 검찰 스스로였다. 그러한 불신을 해소하기 위해 공수처 설치, 수사·기소 분리, 검찰 권한 축소가 단계적으로 추진되어 왔다. 그런데 이제 와서 '검찰개혁 불만족'을 이유로 특검 수사를 거부하겠다는 것은 앞뒤가 맞지 않는 주장이다. 이는 개혁에 대한 정당한 비판이라기보다 특권을 잃기 싫어 몸부림치는 퇴행적 반발일 뿐이다.검찰은 늘 '정치적 중립성'을 강조해왔다. 그러나 실제로는 특정 권력에 유리하거나 불리한 사건에 따라 태도가 달라지는 이중성을 보여왔다. 전 대통령 윤석열씨의 배우자 김건희씨 관련 의혹 사건만 보더라도, 검찰은 제대로 된 강제 수사나 기소를 단 한 차례도 하지 않았다. 이 때문에 특검이 출범한 것이다. 그런데 정작 특검 수사를 담당해야 할 검사들이 집단적으로 복귀를 요청한 것은, 검찰이 스스로 '정치적 중립성'을 포기하고 권력의 편에 서겠다고 선언한 것과 다름없다고 봐도 무방하다.공직자는 법과 헌법에 따라 행동해야 한다. 특히 검사들은 형사사법 절차의 핵심에 위치해 있기 때문에 더욱 그러하다. 그런데 이들이 보여준 행태는 단순한 집단 행동을 넘어, 민주주의와 법치주의 질서를 위협하는 반헌법적 행동이다. 국민이 위임한 권한을 거부하는 것은 곧 국민을 배신하는 행위이며, 나아가 검찰 조직 전체를 불신의 늪으로 몰아넣을 위험이 있다.이제 남은 것은 책임 있는 대응이다. 특검과 법무부는 이번 원대 복귀 시도를 결코 용납해서는 안 된다. 철저히 조사하고, 직무 유기와 항명에 해당하는 검사들에게는 단호한 징계와 책임 추궁이 따라야 한다. 그렇지 않다면 검찰은 언제든 조직적 이해를 앞세워 또다시 수사 방기를 반복할 것이며, 특검 제도 자체가 무력화될 수 있다. 국민의 신뢰를 지키기 위해서라도 이번 사안은 반드시 엄정히 다뤄져야 한다.민주주의는 공직자의 양심과 책임 위에서만 작동한다. 검찰은 그동안 '법의 수호자'를 자임했지만, 이번 사태를 통해 스스로 '법의 특권층'임을 자인했다고 본다. 국민은 더 이상 이러한 기만을 용납하지 않을 것이다. 검사들이 진정 법과 정의를 지키는 존재임을 증명하려면, 지금이라도 원대 복귀 운운을 거두고 성실히 특검 수사에 임해야 한다. 그렇지 않다면 그들은 역사의 기록 속에서 '정의를 배신한 집단'으로 남게 될 것이다.