"농어촌 살릴 기본소득 시범사업지, 화순으로 지정하라"

농어촌 기본소득 시범사업, 화순군이 반드시 유치해야 합니다

우리 화순군은 지금 큰 위기에 놓여 있습니다.

인구 6만 붕괴가 눈앞입니다.

면 단위는 이미 고령화율이 60%를 넘어섰습니다.

마을은 텅 비고, 청년은 떠나고, 어르신만 남아 있습니다.

이제 더는 늦출 수 없습니다.

농어촌 기본소득 시범사업에 도전해야 합니다.

정부는 인구감소지역 69개 군 가운데 6곳을 뽑습니다.

군민 한 분 한 분께 매달 15만 원을 지역화폐로 지급합니다.

군민이 쓰는 돈이 지역 상점과 농민에게 돌아갑니다.

소비와 생산이 이어지는 선순환이 시작됩니다.

우리 지역 국회의원도 기본소득법을 발의했습니다.

제도적 기반은 이미 마련되고 있습니다.

이제 필요한 것은 화순군의 결단입니다.

일부 지자체는 재정 부담 때문에 포기했습니다.

그러나 화순은 달라야 합니다.

그 어떤 사업보다 군민에게 직접 지원이 되는 사업으로

내년 예산에 우선시 되어야 할 것입니다.

농어촌 기본소득은 희망입니다.

청년이 돌아와 정착하는 희망.

어르신들의 삶을 지탱하는 안전망.

돌봄과 복지를 뒷받침하는 토대입니다.

그리고 우리는 정부에도 요구합니다.

농어촌 기본소득은 지역 불평등을 해소하기 위한 사업입니다.

지자체 재정에 따라 차별받아서는 안 됩니다.

정부는 국비 부담을 더 늘려야 합니다.

인구감소지역 69개 군이 고르게 누릴 수 있도록

제도 개선에 나서야 합니다.

적극적 행정으로 지방에 사는 국민 모두에게 희망을 주십시오.

군민이 먼저 나섭니다.

시범사업 유치에 화순군은 더 적극적으로 움직여 주십시오.

군민 여러분, 함께 외쳐 주십시오.

농어촌 기본소득, 화순에서 시작하자!

화순 인구 6만 지키는 길, 기본소득이 답이다!

정부는 응답하라, 국비를 확대하라!

2025년 9월 30일

화순군민 기자회견 참가자 일동

덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

