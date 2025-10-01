찜찜한 단어... 진정성 의심 받는 트럼프의 '평화 구상'

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 9월 22일(현지시각) 백악관에서 기자회견을 열어 자폐스펙트럼과 타이레놀 사용이 연관 있다는 주장을 하고 있다. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲현지시간으로 지난 9월 30일 팔레스타인인들이가자지구 가자시티에서 이스라엘의 군사 작전 중 이스라엘 공습으로 파괴된 주택을 점검하고 있다. ⓒ EPA/연합뉴스 관련사진보기

트럼프 대통령은 지난 9월 29일(현지 시간) 백악관에서 이스라엘의 네타냐후 총리와 정상회담을 마친 뒤 기자회견을 열고 가자지구 전쟁 종식과 장기적인 '평화 구상'을 발표했다. 백악관은 20개 항으로 된 평화 구상을 공개했고 이스라엘도 이에 동의했다고 밝혔다.트럼프 대통령은 "평화를 위한 역사적인 날"이라며 하마스가 동의하면 전쟁은 즉시 중단될 것이고, 하마스가 이에 동의하길 바란다고 말했다. 그러면서 하마스가 자신의 평화 구상에 동의하지 않는다면 이스라엘이 "하마스의 위협을 제거하는 일을 끝내도록" 미국이 네타냐후 총리를 지원할 것이라고 말했다. 네타냐후 총리 또한 하마스가 이를 거부하면 "일을 끝낼 것"이라고 말했다.트럼프 대통령의 평화 구상에 대해 아랍국가들과 유럽국가들은 물론 팔레스타인 자치정부도 환영을 표했다. 이제 공은 하마스에 넘어갔고 하마스만 동의하면 내일이라도 당장 가자지구 전쟁은 끝날 것처럼 보인다. 하지만 전쟁 당사자 중 하나인 하마스의 입장에서 평화 구상의 내용은 수용하기 어려운 것으로 보인다. 이런 이유로 벌써 회의적인 반응이 나오고 있다.가장 우선적인 문제는 트럼프 대통령이 내놓은 평화 구상이 미국과 이스라엘 두 국가가 합의한 것이라는 점이다. 하마스는 논의 상대조차 되지 않았다. 로이터가 하마스 관리의 말을 인용한 보도에 의하면 백악관이 평화 구상을 발표한 때에도 하마스는 아무런 내용을 받지 못했다. 하마스가 내용을 전달받은 건 29일 저녁 카타르와 이집트 중재자들을 통해서였다. 이는 평화 구상이 하마스에게 선택지를 주는 협상이 아닌 단순한 통보고 수용 여부를 확인하기 위한 것이라는 점을 말해준다.트럼프 대통령의 평화 구상에는 인질 석방과 종전, 가자지구 통치 방식, 가자지구 재건 등의 내용이 포함되어 있다. 첫 번째 조항은 "가자지구는 이웃 국가에 위협을 가하지 않는 급진적인 입장이 제거된 테러 부재 지구가 될 것이다"인데 이는 하마스의 정체성을 부정하고 가자지구의 상황을 왜곡한 것으로 하마스에겐 수용할 수 어려운 점이다.무장 정파인 하마스는 2006년 팔레스타인 총선에서 승리했고 파타당과 연합정부를 구성했는데 그후 두 당이 세력 다툼을 벌인 끝에 가자지구를 통치하게 됐다. 하마스가 테러 집단이라는 건 총선에서 승리한 후 팔레스타인 해방을 위한 무력 투쟁을 고수한 하마스에게 서방국들을 중심으로 한 국제사회가 붙인 꼬리표다.이스라엘은 하마스의 존재를 부정하고 이스라엘의 억압을 정당화하기 위해 무력 투쟁을 벌이는 하마스를 테러 집단으로 규정하고 이를 국제정치에서 계속 이용해왔다. 그리고 가자지구는 현재의 전쟁 이전에 이미 이스라엘의 억압과 봉쇄, 그리고 무력 공격 때문에 사람이 살기 힘든 곳이었고 이제는 이스라엘의 집단학살과 식량 무기화로 현실 지옥이 되었다. 물론 현재의 전쟁에 원인을 제공한 건 하마스의 선제공격이지만 이스라엘은 그에 대한 보복을 넘어선 전쟁을 계속하고 집단학살까지 자행하고 있다. 그런데도 첫 번째 조항은 이스라엘에 대한 하마스의 저항을 테러로 규정하고 가자지구 초토화 상황에 대한 모든 책임을 하마스에게 돌리고 있다. 이는 하마스가 받아들이기 힘은 내용일 수밖에 없다.휴전과 종전 과정에 대한 실질적인 내용을 담은 세 번째, 네 번째, 다섯 번째 조항 또한 문제가 있어 보인다. 세 번째 조항은 양측이 평화 구상을 받아들이면 전쟁은 즉시 종식될 것이라면서 종전으로 가는 과정을 언급하고 있다. 즉 이스라엘군은 합의한 곳으로 군을 후퇴해 인질 석방을 준비하고 이 시간 동안 모든 군사 작전과 공격은 중단되고 이스라엘군 완전 철수를 위한 조건이 충족될 때까지 모든 전선은 동결된다고 되어 있다.네 번째, 다섯 번째 조항에는 모든 생존 또는 사망한 인질은 양측의 합의 후 72시간 내에 석방되어야 하고 그런 후 이스라엘은 250명의 팔레스타인 사형수와 가자지구 전쟁이 시작된 2023년 10월 7일 이후 수감된 1700명을 석방한다고 되어 있다. 그런데 이는 종전과 이스라엘군 완전 철수를 보장하는 것이 아니고 이런 순차적인 진행은 상호 신뢰가 있어야만 가능하다. 하지만 하마스는 지난 3월 초 일방적으로 휴전을 깬 이스라엘을 신뢰할 수 없을 것이고 이스라엘을 전폭 지지하는 미국 또한 신뢰할 수 없을 것이다. 이런 예상을 가능하게 하듯 트럼프 대통령과의 공동 기자회견 후 네타냐후 총리는 비디오 연설을 통해 백악관의 평화 구상과는 다르게 이스라엘군은 가자지구에 머물 것이라고 말했다.다른 내용도 또한 가자지구에 대한 거창한 구상을 말하고 있지만 자세히 보면 상세 내용이 빠져 있고 트럼프 대통령 개인의 경제적 구상을 반영한 것으로 보이는 내용도 있다. 가장 중요한 건 향후 가자 지구 통치에 대한 것으로 평화 구상은 비정치적이고 일시적인 과도 통치를 맡게 될 "팔레스타인 위원회(Palestine Committee)"를 만들고 이를 트럼프 대통령이 의장을 맡은 "평화 회의(Borad of Peace)"가 감독하게 될 것이라고 언급하고 있다. 하지만 어떻게 위원을 뽑을지, 가자지구 주민 중에서 뽑을지 등은 들어가 있지 않다.가자지구를 팔레스타인 자치정부, 그리고 팔레스타인 영토와 상관없는 독립적인 지역으로 취급하는 것 또한 문제다. 이는 향후 가자지구가 팔레스타인 국가에 포함되지 않을 수도 있다는 것으로 읽힐 수도 있기 때문이다. 이와 관련해 네타냐후 총리는 공동 기자회견에서 "하마스나 팔레스타인 자치정부 어느 쪽도 가자지구를 통치하지 않을 것이다"고 말했다.평화 구상에 팔레스타인 국가 수립이나 국제사회가 인정하고 있는 '두 국가 해법'이 전혀 언급되지 않은 것 또한 문제다. 이는 두 국가 해법에 동의하지 않는 트럼프 대통령과 네타냐후 총리가 합의했기 때문일 수 있지만 이는 하마스에게 대의를 위해서라도 동의를 해야 할 명분을 전혀 주지 못한다. 네타냐후 총리는 공동 기자회견 후 이에 대한 반대를 재확인하면서 "이 사안(팔레스타인 국가 수립)은 합의에 없다. 우린 팔레스타인 국가에 강하게 반대할 것"이라고 말했다.가자지구 재건에 대한 것 또한 찜찜한 부분이다. 두 번째 조항은 "가자지구는 너무 많은 고통을 겪은 주민들의 이익을 위해 재개발될(redeveloped) 것이다"고 되어 있다. 보통 무력 분쟁 후 사회에서는 국가 또는 사회의 재건(rebuilding)이 이뤄진다. 그런데 재개발 용어를 쓴 건 트럼프 대통령이 이전에 언급한 것처럼 가자지구를 휴양지처럼 재개발하겠다는 욕심을 그대로 가지고 있는 건 아닌지 의문을 가지게 한다.다른 조항에서는 가자지구에서의 트럼프 경제개발 계획을 실행을 언급하면서 이미 국제적으로 많은 투자(investment)와 개발 제안이 이뤄졌다고 언급한 것 또한 이런 의심을 가지게 한다. 가자지구를 특별 경제지구로 만들겠다는 것 또한 그렇다. 이는 가자지구를 재건하는 것이 아니라 트럼프 대통령의 구미에 맞춰 경제적 이익에 도움이 되는 곳으로 개발하겠다는 것과 다름이 없기 때문이다. 국제사회의 비난을 고려한 것인지 다른 조항에서 주민들의 강제 이주가 없을 것이라고 언급했지만 동시에 떠날 사람은 자유롭게 떠날 수 있다고 언급한 점 또한 트럼프 대통령의 이전 구상과 부합한다.가장 큰 문제는 트럼프 대통령의 제안이 하마스에 무조건적인 완전 항복을 요구하고 있다는 점이다. 평화 구상은 하마스를 포함한 모든 무장 집단들의 무장 해제와 가자지구의 비무장화, 그리고 되도록 이들이 가자지구를 떠날 것을 요구하고 있다. 알자지라 선임 정치분석가인 마르완 비샤라는 트럼프의 제안이 "하마스의 항복"을 담고 있다고 지적했다. 그러면서 "더 좋게 보고 싶지만 트럼프의 구상은 하마스에겐 항복하라는 최후통첩으로, 그러지 않으면 미국이 이스라엘의 절친인 이스라엘을 지지할 것이라는 의미로 여겨질 것"이라고 말했다.알자지라의 가자지구 기자인 아부 아조움은 트럼프 대통령의 구상에 대해 주민들은 대체로 회의적이라고 말했다. "많은 주민이 하마스 무장 해제와 제거에 대한 요구는 받아들여지지 않을 것"으로 보고 있다고 말했다. 그러면서 "주민들은 어떤 방식으로든 공격이 중단되고 이스라엘군이 철수하고, 수감자들이 풀려나길 바란다. 그리고 공격이 재개되지 않을 것이란 보장을 원한다. 하지만 이번 제안은 그런 보장을 담고 있지 않다"고 덧붙였다.가자지구 남부 주민인 이브라임 주데흐는 AFP에 "이 계획은 비현실적"이라고 말했다. 그러면서 "미국과 이스라엘은 하마스가 이를 수용하지 않을 것임을 알면서 내용을 만들었다. 이건 전쟁과 우리의 고통이 계속될 것을 의미한다"고 말했다.아랍국가들과 유럽국가들, 그리고 언론은 이제 하마스가 결심만 하면 전쟁이 끝날 것처럼 말하고 있지만 상대가 수용할 수 없는 제안을 하고 사실상 항복을 요구하는 건 휴전 협상이 아닌 일방적인 압력이고 협박이 될 수 있다. 하마스 입장에서 수용이 가능한 것이어야 전쟁 종식은 가능하다. 하지만 가자지구 집단학살을 지원한 미국이 만들고 이스라엘이 동의한 내용을 최후통첩으로 내미는 건 전쟁 종식에 대한 진정성이 없어 보일 수밖에 없다. 하마스가 대의명분을 찾아 이를 수용하면 좋겠지만 현재로선 그러지 않을 가능성이 더 큰 것으로 보인다.