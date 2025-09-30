서울공연예술고, 술판 벌어진 행사에 또 '학생 동원 공연' 논란

큰사진보기 ▲유튜브 채널 ‘SR C’가 지난해 9월 3일 올려놓은 동영상 ‘국제로타리(클럽) 3640지구, New 로타리 데이 행사’란 제목의 동영상. ⓒ 유튜브 채널 ‘SR C’ 관련사진보기

큰사진보기 ▲국제로타리 3640지구가 지난해 8월 31일 벌인 행사에 대해 홍보식으로 보도한 언론 기사. ⓒ CRS news 관련사진보기

서울지역 예술계열 특수목적고인 사립 서울공연예술고가 술판이 벌어진 행사에 미성년인 재학생들을 데려와 공연하도록 한 것으로 확인됐다. 이에 대해 당시 이 행사를 벌인 단체 관계자는 <오마이뉴스>에 "청소년 공연을 앞두고 술을 자제시키지 못한 것은 우리 잘못이지만, 본부 차원에서 술을 제공하지는 않았다"고 해명했다.30일, <오마이뉴스>는 유튜브 채널 'SR C'가 지난해 9월 3일 올려놓은 동영상 '국제로타리(클럽) 3640지구, New 로타리 데이 행사'란 제목의 동영상을 살펴봤다. 여의도 한강공원 물빛무대 일대에서 국제로타리 3640지구가 지난해 8월 31일 벌인 행사를 찍어 올려놓은 것이다. '국제로타리 3640지구'는 서울 강남지역 로타리클럽을 뜻한다.이 동영상에 나온 인사들은 물빛무대가 보이는 길섶에 탁자를 쭉 늘어놓은 뒤, 이곳에서 술판을 벌이고 있었다. 술 종류는 카스와 테라, 버드와이저 등 맥주와 막걸리로 보였다. 탁자 위엔 술과 술잔들이 널려 있었다. 술잔 앞에서 흥에 겨워 노래를 부르는 인사도 보였다.문제는 이날 이 행사장 앞에 차려진 물빛무대에서 서울공연예술고 18명의 남녀 학생이 뮤지컬 공연을 펼쳤다는 것이다. 로타리클럽 관계자에 따르면 이날 행사는 모두 6시간 동안 진행했는데, 서울공연예술고 학생들의 공연 시각은 지난해 8월 31일 오후 4시부터 20여 분간이다. 이 공연 전후로 또 다른 청소년들도 공연을 펼쳤다고 한다. 국제로타리 3640지구가 공식 초대한 출연진들이었다.이에 대해 서울시교육청은 지난 29일 발표한 학생인권옹호관 권고문에서 "피신청학교(서울공연예술고)는 2024년 8월 31일, 여의도 한강공원에서 열린 '◈◈◈◈◈ ◈◈◈◈◈◈'가 주관하는'◈◈◈ ◉◉ 폐막 공연'에 학생들이 참여해 공연토록 했다"면서 "주관 단체 회원 약 1000여 명이 참여한 이날 행사에서는 당시 학생들의 공연 전후로 행사장 내 여러 부스에서는 소주와 맥주 등 행사 참가자들의 음주 행위가 있었다"고 지적했다.서울시교육청은 이 같은 서울공연예술고의 학생 동원 공연에 대해 "관련 정보의 한계로, 학생들이 공연하는 순간에 음주 행위가 있었는지는 단정할 수 없다"면서도 "그렇지만 과거 학생들의 공연 장소에서 참석자들의 음주가 있었던 것에 대해 서울시교육청 감사 결과에서도 그와 같은 문제점이 지적되어 사회적 공분과 더불어 학생과 보호자의 불신이 일었던 바 있다. 그럼에도 유사 문제가 반복될 수 있는 행사에 학생들이 출연하게 된 것은 행사 적절성 등에 대한 합리적 관리가 이루어지고 있지 않다고 보기에 충분하다"고 지적했다.이에 대해 국제로타리 3640지구 관계자는 <오마이뉴스>에 "만약 참석자들이 술을 먹었다면, 청소년 공연을 앞두고 술을 자제시키지 못한 것은 우리 잘못"이라면서도 "본부 차원에서는 술을 제공하지 않았다. 학생들이 공연하는 그때 참석자들이 술을 먹지는 않았을 것"이라고 설명했다.<오마이뉴스> 서울공연예술고의 해명을 듣기 위해 이 학교 교감과 통화를 시도하고, 이 학교 직원을 통해 문자 메시지도 남겼지만, 답변을 들을 수 없었다.