[경남고성] 군민 830명 '농어촌기본소득 시범사업 공모해야"

경남 고성군청사.

경남 고성 군민들이 농림축산식품부에서 추진하는 농어촌기본소득 시범사업 공모에 고성군이 신청할 것을 촉구했다.김정태씨를 비롯한 군민 830명이 30일 낸 성명을 통해 "고성군이 농어촌기본소득 시범사업 공모에 반드시 신청할 것"을 촉구했다.군민들은 "우리 고성군은 급격한 인구 감소와 고령화, 그리고 지방 소멸의 위기 앞에 놓여 있다"며 "농어촌기본소득은 단순한 현금 지원이 아닌, 군민의 기본적 삶을 지탱하는 사회적 안전망이자 지역 활력을 회복할 수 있는 중요한 전환점"이라고강조했다.이들은 "고성군이 공모사업을 신청하지 않는다면, 군민은 기회를 잃고 타 지역과의 격차는 갈수록 커질 것"이라고 우려를 표했다.그러면서 군민들은 "고성군은 더 이상 머뭇거릴 시간이 없다"며 "군민의 뜻을 존중하고 지속 가능한 지역 발전을 위해 즉각 시범사업 공모에 나서야 한다"고 호소했다.농어촌기본소득 시범사업은 해당 군지역 주민등록 거주자 1인당 월 15만 원씩 지역사랑상품권으로 지급하는 것으로, 재원은 국비 40%, 광역시도비 30%, 군비 30% 부담이다.농림부는 10월 13일까지 공모신청을 받아 시범사업 지역을 선정할 방침이다. 경남도는 불참하기로 했다.