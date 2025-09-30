'한수원 본사 일부 부서 옛 경주대 이전' 탄력 받나... 문무대왕면발전협의회 '찬성' 의결

한국수력원자력(주)(이하 한수원)이 경주시 문무대왕면 장항리 본사 사무공간 부족을 해결하기 위해 옛 경주대학교 부지 매입을 검토하고 있는 가운데 본사 소재지인 문무대왕면에서 이를 찬성하는 결정이 나왔다.
본사와 인접한 문무대왕면 장항리를 비롯해 감포읍과 양남면 등 월성원전 인근 주변 2개 지역과의 협의가 남아있긴 하지만, 한수원 본사 일부 부서의 옛 경주대 이전 추진이 중대한 분기점을 맞은 것으로 분석된다.
30일 문무대왕면 발전협의회 핵심관계자에 따르면 문무대왕면발전협의회는 29일 대의원 총회를 열고 한수원 수출사업본부의 옛 경주대 이전에 대한 찬반투표를 실시했다. 이 투표에서 찬성 45표, 반대 24표, 무효 1표로 찬성안이 가결됐다.
대의원 총회는 재적인원 118명 가운데 90명이 참석해 회의가 성립됐으며, 투표한 70명 가운데 45명이 찬성, 64.3%의 찬성률을 기록해 의결이 성립됐다.
전체 문무대왕면 주민총회가 사실상 불가능한 구조라는 점을 감안하면 문무대왕면내 각 마을 대표는 물론 자생단체장 등 주민대표들로 구성되는 문무대왕면발전협의회 대의원 총회는 사실상 주민들의 의사를 대표하는 기구로 기능하는 것으로 꼽힌다.
따라서 한수원본사 소재지 발전협의회 대의원 총회의 찬성 의결은 한수원 일부부서 옛 경주대 이전 추진에 진일보한 의미가 있는 것으로 분석된다.
일부 지역 반발 여전
그러나 최종적으로 이 지역주민들의 반발이 무마됐다고 보기는 어렵다.
본사 소재지 마을인 문무대왕면 장항리 주민들의 반발이 적지 않은데다, 월성원자력본부 인근 양남면, 감포읍 발전협의회와 주민들의 의사는 여전히 불투명하기 때문이다.
이와 관련해 문무대왕면발전협의회 한 핵심 관계자는 30일 경주포커스와 통화에서 "어제 대의원 총회에서 찬성 의결이 나왔지만 아직도 해결해야 할 과제들은 많다고 보는 것이 맞다"고 말했다.
한수원은 지난 3월 "본사의 상주 인력 증가에 따른 사무 공간 부족 문제를 해결하기 위해 구 경주대학교 부지 매입을 검토하고 있다. 다만, 지역 주민의 의견을 최우선으로 고려하며, 충분한 소통과 협의를 통해 지역사회와 상생할 수 있는 최적의 방안을 마련해 나가겠다"고 밝힌 바 있다.
수출사업본부 신설과 양수·태양광발전 부서 증원 등으로 본사 근무 인력이 크게 증가하면서 사무공간 부족이 심각하고 이를 해결하기 위해 옛 경주대 부지를 매입해 사무공간을 확장하겠다는 것이다.
한수원은 옛 경주대학교 부지 내에 새로 마련하는 사무 공간에 현재 본사 인원 가운데 약 400명~500명을 근무하게 한다는 것으로 알려졌다.
주낙영 경주시장은 지난 3월 26일 문무대왕면발전협의회 초청으로 열린 간담회에서 경주대 부지 매입을 통한 한수원의 사무 공간 부족 문제 해결이 한수원이나 경주대, 경주시 전체 이익과 발전에 도움이 된다며 한수원 본사 일부 부서 이전에 긍정적인 입장을 취했지만, 주민들의 반발이 지속되면서 뚜렷한 진전을 이루지 못한 채 현재에 이르고 있다.
한편 문무대왕면 장항리에 있는 한수원 본사는 15만7천㎡ 부지에 지하1층 지상12층 연면적 7만2천㎡규모다.
2016년 서울에서 경주로 본사를 이전할 당시 1000여 명 안팎이던 본사 근무 인원은 최근 몇 년 사이에 크게 증가해 협력사 직원을 합쳐 약 1800여 명에 이르는 것으로 전해졌다.
한수원은 지난해 8월, 200여 명이 근무하는 수출사업본부 사무실을 세종시 인근 충북 오송역 인근으로 옮기는 방안을 검토했지만, 실제 이행되지는 못했다.
