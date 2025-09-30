산청산불 피해주택 입주 ... 박완수 "이재민 지원 최선"

큰사진보기 ▲박완수 경남지사, 30일 사천읍시장 방문. ⓒ 경남도청 관련사진보기

박완수 경남도지사는 30일, 산불 피해주택 복구 현장과 사천읍시장을 찾아 점검하면서 주민들과 소통했다.박 도지사는 산청군 시천면 외공마을을 방문해 지난 3월 산불로 주택 소실 등 큰 피해를 입은 신축주택 입주민들을 살폈고, 마을 경로당을 찾아 주민들을 격려했다.박 지사는 "갑작스러운 재해로 어려움을 겪는 분들의 고충을 도정이 끝까지 돕겠다"며 "피해 복구가 신속히 마무리될 수 있도록 산청군과 함께 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.또 박 지사는 명절 준비에 한창인 사천읍시장을 찾아 명절 성수품 물가를 살피고, 시장 상인 및 시민들과 대화를 나눴다. 현장에서는 온누리상품권으로 과일, 채소, 건어물 등을 직접 구매하며 전통시장 이용을 독려했다.이어 박 지사는 산청군 산엔청복지관 단성분관을 찾아 명절 위문품을 전달하고, 복지프로그램에 참여하고 있는 주민들과 덕담을 나누며 따뜻한 명절 인사를 건넸다.박 지사는 "서로에게 따뜻한 마음을 전하는 것이 명절의 가장 큰 의미"라며 "도민 모두가 소외되지 않고 풍성한 한가위를 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.