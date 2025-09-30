한글날 맞아 '우리말 행사명 바로 쓰기' 등 행사 돋보여

큰사진보기 ▲창원시, ‘멋글씨로 빛나는 토박이말 공모전’ 시상식. ⓒ 창원시청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲창원시, 우리말 공감 글귀로 하영 시인 ‘가을 무학산’ 구절 선정 ⓒ 창원시청 관련사진보기

제579돌 한글날(10월 9일)을 앞두고 경남에서 토박이말과 쉬운 우리말로 행사명 바로 쓰기 공모전을 벌이고, '우리말 공감 글귀'를 선정하는가 하면 '한글 사랑' 행사를 열어 관심을 끈다.창원시는 토박이말‧행사명 바로쓰기 공모전을 벌여 심사 결과를 발표하고, '우리말 공감 글귀'를 선정했으며, 경남도교육청은 한글날 맞이 행사를 열고 있다.창원시는 '멋글씨로 빛나는 토박이말 공모전'과 '행사(사업)명 바로쓰기 우수부서' 선정 결과를 30일 발표했다.25일 국어진흥위원회 임시 회의를 열어 두 행사에 대한 심사를 진행한 창원시는 "지역어를 발굴하고 올바른 공공언어 사용을 장려하기 위해 9월 1일부터 19일까지 시민과 직원을 대상으로 두 가지 공모전을 열었다"라고 밝혔다.올해 2회를 맞은 '멋글씨로 빛나는 토박이말 공모전'에는 총 60명의 시민이 74건의 멋글씨 작품을 출품했다. 으뜸상은 배영희씨 작품 '정지에 가가 정구지 지짐이 지지가 지렁도 챙기가 후딱 내와라카이'가 선정됐다. 작품 속 '정지(부엌)', '정구지(부추)', '지렁(간장)' 등은 예부터 창원 지역 등에서 써온 말로, 적합성·표현력·참신성·노력도 평가에서 모두 높은 점수를 받았다.버금상에는 △한현숙씨의 '까리하다(멋지다)' △구지운씨의 '부꿈숨기(숨바꼭질)' △정남숙씨의 '오동동에서 니캉내캉 아구찜 함 무보까' 작품이 각각 선정됐다. 국어진흥위원회 위원들은 "지역의 정체성을 살린 언어 표현이 돋보인다"는 평을 전했다.직원 대상 '행사(사업)명 바로쓰기 우수부서 공모전'에는 창원시 16개 부서가 23건의 올바른 우리말 행사명·사업명 사례를 제출했다.으뜸상은 도서관사업소 성산도서관과의 행사명 '모두 다 함께 들락날락, 다락'이 차지했다. 성산도서관과는 창원중앙도서관 생활문화공간 '다락'에서 열리는 행사에 외래어 대신 우리말을 적용해, 시민들이 공간을 자유롭게 오가며 이용하길 바란다는 의미를 담아 호평을 받았다.버금상은 성산구 사회복지과의 '마음 똑똑, 고민톡톡, 희망 두드림'이 선정됐다. 이 사업은 중·장년층 1인 가구의 사회적 고립 해소를 목표로, 쉽고 따뜻한 우리말 표현을 사용해 긍정적인 평가를 얻었다.이동호 국어책임관(공보관)은 "앞으로도 지역어를 발굴하고 널리 알릴 수 있는 다양한 방법을 고민하겠다. 또한 어려운 전문 용어와 외래어를 쉬운 우리말로 바꾸어 시민에게 더 친숙하고 이해하기 쉬운 행정을 실천해 나가겠다"고 말했다.창원시는 10월의 '우리말 공감 글귀'로 하영 시인의 시 '가을 무학산'의 한 구절을 선정했다고 밝혔다.하영 시인은 해당 시에서 "가을 무학산은 내 마음의 넓이만큼 아름답다. 열린 귀만큼, 열린 눈만큼 눈부시다"라고 썼다.하 시인은 "무학산은 하늘에 닿아 있다. 억새며 나무며 하늘 닿은 모든 것은 눈부시다. 어쩌면 어느 계곡에서 푸드득 하고 학이 날아오를지도 모른다. 무학산 정상의 서마지기만큼 마음이 넓어질 수 있다면 얼마나 행복하랴. 산에 올라 귀를 열고 바람의 말을 들어보라. 그러면 꿈은 하늘 가까이 날아오르리라"라는 뜻을 전했다.창원시는 글귀를 10월 한 달간 시청사 옥상에 설치된 대형 전광판과 공공장소 78곳에 자리한 시정홍보시스템(DID) 등을 통해 시민들에게 소개한다.경남교육청(교육감 박종훈)은 30일 창원컨벤션센터에서 '한글날 맞이 행사'를 열었다. 행사에는 이찬호 경상남도의회 위원장, 김정대 한글학회 경남지회 고문, 박창규 마산외솔회 회장 등이 함께 했다.행사는 "우리의 말과 글, 미래를 열다, 세계를 품다"라는 주제다. 교육청은 "한글날과 광복 80주년의 역사적 의미를 함께 되새기며 경남이 하나 되는 한글 문화 축제로 펼쳐진다. '맞이 행사'라는 명칭처럼 단순한 기념을 넘어 우리말과 글의 소중함을 함께 느끼고 나누는 자리로 마련되었다"라고 설명했다.기념식에서는 한글의 역사와 미래를 기리는 '한글 기림의 시간'이 열렸다. 오후에 열린 학술토론회에서 김정대 경남대 명예교수는 "세계 석학들이 바라본 한글"이란 주제로 강연했다.이틀간 한글 백일장, 토박이말 밴드 공연, 도전 우리말 노래방, 토박이말 소리꽃 피우기 잔치 등이 열린다. 또 경남 대표 시인 50인의 사투리 창작 시화전, 한글 아이좋아 포스터 공모전 수상작 전시도 열리고 있다.박종훈 교육감은 "경남교육청은 앞으로도 우리말과 글을 사랑하고 지키기 위한 다양한 교육 프로그램과 지역사회 협력을 더욱 강화해 나가겠다"라며 "특히 디지털 시대에 맞는 한글 교육 혁신과 토박이말 보존 사업을 지속적으로 추진해, 자랑스러운 언어문화를 미래 세대가 올곧게 계승할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.