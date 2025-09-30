스케치북 들고 경주 향한 1200명, 뭘 그렸냐면

잠시 멈춰 서서, 마주한 풍경을 그리는 시간. 이 기록이 누군가의 기억 속 풍경과 닿기를 바랍니다. 당신의 도시도 언젠가 제 스케치북 안에서 만나게 되길 바라며.

큰사진보기 ▲경주어반스케치페스타에 참가해 그린 그림이번 경주어반스케치페스타에 참여해 현장 곳곳을 기록하며 참여한 국내외 어반스케쳐들과 함께 드로잉을 했다. ⓒ 박수정 관련사진보기

큰사진보기 ▲제7회 경주어반스케치페스타9월 26~27일 이틀간 경주시청에서 열린 어반스케치페스타에 모인 해외, 전국 스케쳐들 1200여명이 모였다. ⓒ USK경주 관련사진보기

손에는 펜과 스케치북, 등에 멘 건 크로스백부터 큼직한 배낭까지. 지난 9월 26일부터 27일까지, 전국 각지에서 모인 어반스케쳐들이 경주시청 증축관 알천홀 앞에 하나둘 모여들었다. 벌써 7회째를 맞는 '경주 어반스케치페스타'는 단순한 야외 드로잉 행사를 넘어 도시를 걷고 바라보고 기록하는 이들의 축제로 자리 잡았다.애초 예정된 장소는 봉황대와 옛 경주역 일대였으나, APEC 정상회의를 앞두고 주요 일대가 통제되면서 한 달 전 행사장은 경주시청으로 변경되었다. 갑작스럽게 숙소와 워크숍 장소 재조정이 필요했지만, 참가자들은 "이번엔 또 다른 경주를 만나게 되겠지"라며 낙관적인 마음으로 현장을 찾았다. 당황보다는 기대와 설렘이 먼저 배어 있었다.올해 페스타에는 미국, 홍콩, 대만, 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아 등 해외 작가들과 국내 스케쳐들이 다수 참여했다. 특히 해외 작가들은 워크숍 작가로 나서 각자의 독특한 색감과 선, 구도에 대한 감각을 공유했고, 이를 지켜본 국내 참가자들은 익숙한 풍경을 새로운 눈으로 재해석하는 기회를 가졌다.현장에서는 누구도 시선을 의식하지 않았고, 정답을 찾으려 애쓰지도 않았다. 누군가는 벤치에 앉아 건물을 그렸고, 누군가는 햇살 좋은 자리에 돗자리를 펴고 앉았다. 또 누군가는 낮게 쪼그려 앉아 지나가는 사람들의 움직임을 포착했다. 역사 도시 경주의 풍경과 사람, 건물의 선과 그림자, 그날의 빛과 바람은 참가자들의 손끝에서 저마다 다른 감성으로 옮겨졌다.밤에는 스케쳐들을 위한 'Drink&Draw' 행사와 사일런트 옥션이 이어졌다. 워크샵 작가들의 작품들은 조용한 경매로 진행됐고, 수익금은 지역의 어려운 이웃을 위한 기금으로 전달될 예정이다. 행사가 끝난 뒤에도 작품을 정리하고 주변을 정돈하던 자원봉사자들과 실무진의 모습은 이 축제가 단지 '보여주기' 위한 이벤트가 아니라는 사실을 다시 한 번 확인 시켜줬다.예산이 전년보다 줄어든 상황에서도, 올해 페스타에는 국내외 참가자 1200여 명이 함께하며 여전히 뜨거운 열기와 감동을 이어갔다. 미술 용품 협찬사들의 전폭적인 참여로 고급 수채화지, 드로잉 펜, 스케치북, 채색 키트 등이 참가자들에게 제공돼 드로잉의 질을 높이는 데 기여했다.경북 전역을 비롯해 전국 곳곳에서 자발적으로 모인 스케쳐들, 지역 커뮤니티의 응원, 자원봉사자들의 헌신까지 더해져 이번 행사는 마치 커다란 연대의 드로잉처럼 다가왔다. 어반스케쳐들은 해마다 어딘가를 걷고, 멈추고, 그리고, 도시를 기록해왔다. 그들이 남긴 것은 단순한 그림이 아니다. 도시의 기억이자, 누군가의 시선이며, 감정의 기록이다. 그리고 2025년의 경주는, 그 기억 위에 또 하나의 아름다운 장면을 덧칠했다.