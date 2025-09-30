조희대 없는 '붕어빵 청문회'... 법사위, 대법원 가서 국감 연다

큰사진보기 ▲조희대 없는 '조희대 청문회'조희대 대법원장을 비롯한 증인들이 30일 국회 법제사법위원회에서 열린 조희대 대법원장 대선개입 의혹 관련 긴급 현안 청문회에 불출석해 파행을 빚고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲서영교, 불출석한 조희대 대법원장 의견서 "'복붙'수준"서영교 더불어민주당 의원이 30일 국회 법제사법위원회에서 열린 조희대 대법원장 대선개입 의혹 관련 긴급 현안 청문회에서 조희대 대법원장이 제출한 의견서를 보여주며 지난 번 청문회 출석 요구 당시 제출했던 의견서와 흡사하다며 함께 보여주고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

조희대 없는 조희대 대선개입 의혹 국회 청문회의 다음 무대는 '대법원 현장 국정감사'로 정해졌다. 30일 국회 법제사법위원회는 전체회의를 열고 10월 15일 대법원 현장 국정감사 일정을 확정했다. 조희대 대법원장을 비롯해 다른 대법관들이 국회 청문회에 출석하지 않자 직접 대법원에 찾아가 대선개입 의혹을 캐묻겠다는 뜻이다.추미애 법사위원장은 이날 조희대 대선개입 의혹 청문회 전 '2025년도 국정감사계획서 변경의 건'을 상정했다. 기존 10월 13일 월요일 국회로 잡아놓은 대법원 국정감사 외에 10월 15일 대법원 현장 국정감사를 추가하는 것.국민의힘 소속 법사위원들은 현장 국정감사는 필요 없다는 입장을 폈다. '오늘 조희대 청문회에 핵심 증인들이 출석을 안 하니 대법원에까지 가서 대법원을 압박하려는 것 아니냐'는 주장이다.곽규택 국민의힘 의원은 "오늘 긴급현안 청문회를 하는데 증인 1명에 참고인 1명이 나왔다"면서 "(더불어민주당이) 아무런 근거 없이 (조희대-한덕수-정상명-김충식) 4인 회동설을 제기했고, 그것을 가지고 법사위가 총동원 돼 확인해보자고 청문회를 열더니 대법관들이 불출석 의견서를 내니까 또 난데없이 국정감사를 하루 더 잡겠다는 것 아니냐"고 지적했다. 그는 "이런 식으로 편파적이고, 특정 국회의원의 근거 없는 주장을 면피해주기 위해 법사위가 시간을 허비하는 것이 상식적인 일인가"라고 되물었다.조배숙 국민의힘 의원은 "대법원장과 대법관 등 중요한 증인들이 청문회 불출석 의견서를 냈는데, 그렇기 때문에 거기에 대한 감정적 보복으로 현장검증을 하려는 것 아닌가 생각한다"고 말했다.법사위 민주당 간사인 김용민 의원은 "사태의 본질은 한덕수가 조희대 대법원장을 만났느냐 안 만났느냐가 아니라 조희대 대법원이 왜 대선개입을 했느냐, (이재명 당시 민주당 대선후보 공직선거법 위반 혐의 사건에 대해) 전원합의체 판결을 그렇게 성급하게 결론 내리면서 대선에 개입했느냐"라고 반박했다.그는 "대법원은 조희대 대법원은 왜 이렇게 판결했고, (이재명 사건 파기환송 후) 고등법원은 손발을 맞춰서 항소심 기일을 잡았느냐, 너무 이상하지 않나"라며 "그래서 국민들은 궁금하다. 여기에 대한 답을 들어야 한다"라고 현장 국정감사의 필요성을 설명했다.박지원 민주당 의원도 "붕어빵에는 붕어가 없다. 오늘 조희대 대법원장이 출석하지 않아 청문회는 붕어빵 청문회가 됐다"라면서 "오늘 제대로 (의혹 검증이) 제대로 이뤄지지 않는다면 10월 15일에 현장검증을 할 필요가 있다"라고 말했다.이날 법사위 개회 2시 10분께부터 3시 43분까지 1시간 20분가량 민주당·조국혁신당은 현장 국정감사가 필요하다는 입장을, 국민의힘은 필요없다는 입장을 내놓으며 갑론을박이 오갔다.추미애 법사위원장은 의사일정 변경과 현장검증 실시 계획의 건을 상정했다. 추 위원장은 "대선후보 파기환송 판결의 정당성을 확인하기 위해 현장 검증을 실시하는 것"이라고 설명했다. 두 안건은 모두 민주당과 혁신당 주도로 가결됐다.한편 이날 예정된 '조희대 대선개입 의혹 청문회'는 부실하게 열릴 것으로 전망된다. 조희대 대법원장을 비롯해 오경미·이흥구·이숙연·박영재 대법관이 출석하지 않았다. 또한 한덕수 전 국무총리, 천대엽 법원행정처장, 지귀연 판사도 없다. 법사위 회의장에 마련된 증인·참고인석은 텅 비었다.