'나도 강남 아파트 갖고 싶어서...' 다녀온 집코노미박람회

큰사진보기 ▲집코노미박람회가 열린 코엑스 B홀, 아파트 청약 정보를 얻기 위해 몰려든 시민들의 모습이 인상적이다. ⓒ 김지영 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲대한민국을 예쁘게 편집한다는 슬로건이 적힌 LH 전시 부스 모습. 집코노미박람회 현장 분위기를 보여준다. ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲제11회집코노미박람회 ⓒ 김지영 관련사진보기

서울에서 일하며 경기도에 산다는 건, 생각보다 쉽지 않은 일이다. 내 직장은 여의도, 서울의 중심부에 있다. 하지만 나는 경기도민이다. 처음부터 그랬던 건 아니다. 서울 아파트값은 이미 내 월급과는 너무 멀리 가버렸고, 조금 더 여유로운 생활을 기대하며 자발적으로 경기도로 밀려났다.경기도로 이사한 뒤 출퇴근 시간마다 흔들리는 지하철에 몸을 맡긴 지 어느덧 십 년. 하루하루 피로가 쌓여갈수록, 다시 서울로 돌아가야겠다는 생각이 점점 강해졌다. 그래서 서울 지역 아파트 청약을 꾸준히 시도했다.경기도 거주자도 서울 아파트 청약이 원칙적으로 가능하다. 하지만 현실은 냉정하다. 서울 내 청약 당첨 확률은 경기도민에게 턱없이 낮다. 될 리 없다는 걸 알면서도 매번 도전했지만, 결과는 매번 실패였다.최근 이재명 정부가 3년 후 강남 지역 아파트 공급을 확대할 계획이라는 뉴스를 접했다. 강남·서초·송파 등 서울 주요 지역에 신규 아파트 물량이 대거 풀릴 예정이라고 한다. 정부는 청약제도 개편과 공급 확대를 통해 무주택 실수요자에게 기회를 넓히겠다고 밝혔지만, 실제로 경기도민에게 얼마나 실질적인 혜택이 돌아올지는 미지수다.이 뉴스를 보며, 강남 반포 아파트를 5억에 샀다가 55억이 된 친구 엄마가 떠올랐다. 그 이야기를 들을 때마다 솔직히 부러운 마음이 들었다. 평범한 직장인으로 살아가는 나도 언젠가 그런 행운을 누리고 싶다는 생각이 스쳤다. 그래서 나도 친구 엄마처럼 집으로 부자가 되고 싶다는 마음이 자연스럽게 따라왔다.하지만 현실은 녹록지 않다. '직장이 서울인데도 경기도 거주민이라는 이유로 청약 1순위에서 밀린다'는 현실은 여전히 불합리하게 느껴진다. 반대로, 직장은 지방인데 주소지만 서울인 사람은 청약 1순위가 된다.이런 제도가 정말 합리적인지 의문이 들었다. 내 입장에서는, 실제로 서울에서 일하면서도 경기도에 산다는 이유만으로 청약 기회에서 밀려나는 게 납득이 가지 않았다. 이거야말로 직장이 서울인 사람들에게 더 멀리 나가 살라고 하는 불친절한 정책이 아닐 수 없다.주소지만 서울인 사람에게 우선순위가 돌아가는 현실을 보면, 내가 정말 집이 필요한 사람이 맞는지 되묻게 된다. 청약제도라는 게 누구에게 더 실질적인 도움이 되는지, 그리고 직장과 거주지가 모두 고려되어야 하는 건 아닐까 하는 생각이 점점 커졌다. 이제는 제도가 조금 더 현실을 반영했으면 하는 바람이 크다.이런 불합리함 속에서, 나 역시 집을 '투자'의 관점으로 바라보기 시작했다. 원래 집이란 삶의 가치와 스타일을 담는 공간이라고 생각했다. 하지만, 지금의 구조에서는 투자적 접근이 오히려 더 현실적인 선택이 되어버린 것이다.그래서 이번 집코노미박람회에 처음 발을 들여놓았다. 현장에 들어서자마자 느껴지는 열기는 대단했다. 강의장에는 수백 명의 시민들이 빼곡히 자리를 채우고 있었고, 뒤쪽에서는 서서 듣는 사람들도 많았다.정장 차림의 직장인, 가족 단위의 방문객, 노년층부터 청년까지 다양한 사람들이 저마다의 사연과 꿈을 안고 모여 있었다. 누구나 '내 집 마련'이라는 같은 목표를 향해 강연에 귀를 기울이는 모습이 인상적이었다.오전 10시부터 시작한 정책 강의는 만석이었다. 다음 타임이 되어도 사람들은 자리에서 일어나지 않았다. '아파트 청약 당첨을 현실로 만드는 5가지 전략' 강의 인기는 아주 치열할 정도다. 서울 아파트를 갖고 싶어하는 사람들의 절실함이 공간을 가득 채웠다.강연자 앞에는 진지한 표정으로 노트북을 펼친 이들, 메모를 하며 고개를 끄덕이는 시민, 스마트폰으로 사진을 찍는 사람들까지, 박람회장은 그야말로 대한민국 부동산 열기의 현장이었다.내가 세미나에서 들었던 내용 중 가장 놀라웠던 것은 잠실의 전용면적 59제곱미터 아파트가 30억이라는 사실이었다. 서울의 집값은 강남만 오른 줄 알았는데, 성동구 59제곱미터 아파트가 27억이라는 이야기에 입이 다물어지지 않았다. 강남 아파트를 갖고 싶어하는 사람들, 그 꿈을 위해 박람회장을 찾은 시민들 사이에서 나는 막연한 희망과 씁쓸함을 동시에 느꼈다.박람회장 한 쪽에 마련된 전시 부스에서, 터치스크린을 통해 '내 집'을 조립해 보았다. 그렇게나마 나의 꿈을 현실처럼 그려보며 씁쓸함을 태워 버렸다.관심 있는 분들에게 한 가지 안내를 덧붙인다. 제11회 집코노미 박람회 2025는 9월 30일(화)부터 10월 1일(수)까지, 서울 코엑스 B홀에서 열린다. 부동산 정책 방향과 유망 분양 프로젝트를 한눈에 파악할 수 있는 국내 최대 부동산 전시회다.내 집 마련의 꿈을 꾸는 이들에게 그리고 불합리한 청약제도에 답답함을 느끼는 이들에게, 이번 기사가 작은 도움이 되었으면 한다. 이번 박람회를 놓쳤다고 아쉬워말자. 내년에도 기회는 있으니까.