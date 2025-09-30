"나와 시민 안전 위해" 울산 5만 건설노동자들, 안전 지키기협약 체결

큰사진보기 ▲전국건설노조 울산건설기계지부, 전국플랜트건설노조 울산지부와 윤종오 국회의원(울산 북구)은 30일 울산시의회 프레스센터에서 공동 기자회견을 열고 건설노동자의 생명과 시민 안전을 지키기 위한 공동 대응을 위해 정책·업무협약을 체결했다. ⓒ 박석철 관련사진보기

울산에는 5만여 명의 건설노동자가 종사하고 있다. 산업현장은 여전히 추락, 붕괴, 협착 사고 등 중대재해 위험에 노출돼 있다. 이에 현장 노동자 당사자들이 "이 피해는 건설노동자뿐 아니라 시민 안전에도 직결되고 있다"며 자신들과 시민의 안전 지키기에 나섰다.전국건설노조 울산건설기계지부, 전국플랜트건설노조 울산지부와 윤종오 국회의원(울산 북구)는 30일 울산시의회 프레스센터에서 공동 기자회견을 열고 '건설노동자의 생명과 시민 안전을 지키기 위한 공동 대응'을 위해 정책·업무협약을 체결했다.이들은 "이번 협약이 울산 건설현장의 안전 수준이 높아지고 노동자와 시민이 함께 안심할 수 있는 안전 도시로 나아가는 계기가 될 것"이라고 기대했다.이날 정책·업무협약 체결에는 진보당 윤종오 국회의원, 울산건설기계지부 오종국 지부장, 전국플랜트건설노조 울산지부 이문세 지부장, 진보당 울산시당 김진석 부위원장, 진보당 울산시당 윤장혁 부위원장, 진보당 동구지역위 권기백 노동위원장이 참석했다. 이들은 "더 이상 죽음의 현장을 방치하지 않겠다"고 결의하며 제도와 현장 개선 방안을 함께 추진하기로 했다.주요 협약 내용은 '노동안전종합대책에 현장 요구 반영' '사외 명예산업안전감독관 권한 확대' '노동조합 작업중지권 보장 및 중대재해 조사 참여' '사고 발생 시 의원실·노조의 신속한 공동 대응' '합동 현장점검, 예방교육, 증언대회 실시' 등이다.또 상생의 건설산업 조성을 위해 '원청·하청·노동조합이 함께하는 공동 단체협약 추진' '책임 전가 없는 안전한 산업 생태계 마련'과 '20년 이상 된 설비의 법적 안전관리·보수 의무 강화' '좌절됐던 법안을 재추진하여 사회적 안전망 마련' 등을 협약했다.모두 발언에서 윤종오 의원은 "건설노동자의 생명은 곧 울산 시민의 안전"이라며 "위험의 외주화와 죽음의 현장을 끝내고, 모두가 안심할 수 있는 울산을 만들겠다"고 강조했다.울산건설기계지부와 플랜트건설노조 울산지부 역시 "노동자가 존중받을 때 울산의 미래도 밝아진다"며 협약의 실천 의지를 밝혔다.참석자들은 기자회견문에서 "우리는 더 이상 '빨리빨리'라는 이름으로 노동자의 생명을 희생시킬 수 없다"며 "울산의 노동자가 안전해야 울산시민도 안전하다"고 밝혔다.이들은 "첫째, 노동자의 생명과 안전을 최우선으로 하고 둘째, 사고가 발생하면 즉시 의원실과 노동조합이 힘을 합쳐 신속히 현장에 나가 대응하며 셋째, 상생의 울산 건설산업을 만들며 넷째, 노후 산업단지의 안전을 지켜내고 다섯째, 건설안전특별법 제정을 반드시 이루겠다"고 결의했다.