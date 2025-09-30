기아 노사, 2025년 임금교섭 '타결'…역대 최고 찬성률

큰사진보기 ▲기아 광주 오토랜드 전경. ⓒ 기아차 관련사진보기

기아 노사가 도출한 '2025년 임금 교섭' 잠정합의안이 조합원 찬반투표에서 역대 최고 찬성률로 최종 가결됐다.30일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 기아 노조가 이날 '2025년 임금인상 단체교섭 의견일치안'에 대한 전국 5개 지회 찬반 투표를 진행한 결과 전체 투표 인원의 70% 이상 찬성으로 가결됐다.이는 임금 교섭 잠정합의안에 대한 역대 조합원 찬반투표 중 가장 높은 찬성률인 것으로 전해졌다.앞선 25일 오토랜드 광명에서 열린 7차 본교섭에서 기아 노사는 2025년 임금교섭 잠정합의안을 마련했다.잠정합의안에는 기본급 10만원 인상과 경영성과금 350%+700만원, 생산·판매목표 달성 격려금 100%+380만원, 월드카 어워드 2년 연속 선정 기념 격려금 500만원, 전통시장 상품권 20만원 등의 내용이 담겼다.또, 2025년 단체교섭 타결 격려금으로 무상주 53주 지급도 포함됐다. 이와 함께 노사는 500명의 엔지니어(생산직) 직군을 내년도 연말까지 채용하기로 했다. 지난해에 이어 대규모 신규 채용에 합의했다.아울러 노사는 지난 24일 단체교섭과 병행한 통상임금 특별협의에서 통상임금 범위 기준 관련 혼란을 해소하기 위해 수당, 명절보조금, 하기휴가비 등을 통상임금에 산입하기로 합의했다.기아 노사는 오는 10월 1일 오토랜드 광명에서 임금인상 단체교섭 조인식을 가질 예정이다.