화성특례시, 라오스와 외국인 계절근로자 유치 협약 체결

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

화성특례시(시장 정명근)가 라오스 노동사회복지부 고용국과 외국인 계절근로자 유치 업무협약MOU를 체결했다. 29일 화성시청 중앙회의실에서 열린 협약식에는 정명근 화성특례시장, 아누선 캄싱사밧 라오스 노동사회복지부 고용국장, 소이사완 우타폰 노동사회복지부 해외송출부차장 등이 참석했다.양 기관은 추후 화성특례시의 농촌 고령화로 인한 파종기·수확기 등 농번기 인력난 문제를 해소하기 위해 안정적인 외국인 계절근로자를 파견하고 유치하는 데 협력하기로 했다.시는 입국한 외국인 계절근로자에 대한 근로조건 준수 및 인권 보호, 무단 이탈 방지를 위한 수시 점검 등 역할을 맡으며, 라오스 노동사회복지부 고용국은 적합한 근로자 송출 및 근로자 대상 교육 등 출국 전까지 필요한 라오스에서의 행정절차를 지원한다.외국인 계절근로자는 결혼이민자 유형과 라오스 MOU유형으로 나눠 진행되며, 내년도 배정 인원은 올 연말에 2026년 상반기 외국인 계절근로자 배정인원이 결정된다. 배정은 법무부에서 진행한다.화성특례시는 2022년 부터 계절 노동자 제도를 도입해 결혼이민자 유형으로 30명이 들어와 시작했다. 이후 2023년 53명, 2024년 102명, 2025년 199명으로 점차 늘고 있다. 2024년에는 필리핀 제너럴 루나시와 협약을 맺기도 했다.화성시 농업정책과 농지관리팀 관계자는 "2025년까지 모두 결혼이민자 유형으로 계절근로자가 들어온 상황이다. 2026년도 계절근로자는 결혼이민자 유형과 라오스협약 유형으로 나뉘어서 배정받게 된다"고 밝혔다.결혼이민자 유형으로 들어오는 외국인 계절근로자는 통상 결혼이민자의 집에서 함께 머물게 되나, 라오스 협약 유형으로 들어오게 되는 경우는 농협이 중간 관리자로 숙소까지 책임지거나, 농장주 책임하에 숙소를 책임지게 된다. 구체적 방법은 아직까지 결정된 바가 없다.정명근 화성특례시장은 "이번 협약은 농촌 인력 수급의 안정화를 위한 중요한 계기가 될 것"이라며 "라오스 노동사회복지부와의 이번 협약을 통해 농업 분야 경쟁력을 강화하고 상호 발전을 도모하겠다"라고 말했다.한편, 경기도내에 총 5곳에서 외국인 계절근로자 공공 기숙사가 있다. 파주, 양주, 연천 지역은 기존에 있던 관사나 체험마을 등을 리모델링했다. 포천시와 안성시 경우 신축 기숙사를 공사중에 있다. 화성시는 이주노동자 공공 기숙사와 쉼터가 없는 상황이다.