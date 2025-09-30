고양시민단체들, 고양특례시청사 앞에서 이동환 시장 규탄 연합 시위

큰사진보기 ▲30일 오전 10시 고양특례시청사 앞에서 고양시 소속 시민단체 주관으로 시민들이 참석한 가운데 이동환 시장을 규탄하는 연합 시위가 개최됐다. ⓒ 윤종은 관련사진보기

30일 오전 10시 고양특례시청사 앞에서 고양시 소속 시민단체 주관으로 수백 명의 시민들이 참석한 가운데 이동환 시장을 규탄하는 연합 시위가 개최됐다.이들은 "고양시청사 이전 관련 7500만 원의 예비비 부당 사용에 대한 최근 법원의 판결로 이동환 고양특례시장은 민선 7기 고양시의회와 시민이 함께 적법한 절차를 거쳐 추진해 온 신청사 건립 행정을 무시했다"고 주장했다.또 "현 시장은 지난 3년 동안 고양시민의 피같은 혈세를 낭비해 왔다. 주민소송을 통해 이동환 시장의 위법을 확인받았으므로 당장 고양시민의 세금 7500만 원을 돌려놓아야 한다"고 요구했다.이들은 또 "지난 3년 동안 이동환 시장은 무엇을 했나?"고 물으며 "해외출장만 무려 29번, 시민을 위해 집무실에서 일해야 할 시장이 두 달에 한 번꼴로 외국에 있었다. 도무지 이해가 안 간다"고 비판했다.이어 "800만 평 경제자유구역 신청에 대해 다른 지역은 이미 선정받아 발전하는데, 고양시는 신청조차 하지 못했다. 이 현실을 시민들은 도저히 납득할 수 없다. 뿐만 아니라 고양은평선의 식사 연장 문제 방치, 식사동 데이터센터 주민 의견 수렴 배제, 교외선 방음 설치 민원 방치 등도 비판받아야 한다"고 지적했다.시민단체들은 "지난 3년 동안 고양시는 한 발자국도 전진하지 못하고 오히려 다른 도시와 비교하면 뒤로 물러섰다. 이동환 시장은 시민을 우롱하는 행정을 즉시 중단하고, 108만 고양시민들께 더 이상의 피해를 주지 말라"고 요구했다.박찬권 시민단체 대표는 "이동환 고양시장은 신청사 예비비 건 이외에 백석청사의 임대나 벤처기업 입주 실패에 따른 공실과 추정 손실 연 70억 원, 신청사 건립 관련 연내 투자심사 허용기간 종료시 발생할 재투자심사 등 재정 낭비와 직무 유기의 책임을 피할 수 없을 것이다"고 말했다.김성회 국회의원(더불어민주당 고양시갑)은 "이동환 고양시장은 시민은 물론 시의회, 법원의 판결까지 무시하고 있어 예산은 줄줄 새고 공무원 조직은 눈치 보기에 바빠 시민들만 피해를 보고 있다"고 비판했다. 김 의원은 "지역 국회의원으로서 경기도, 국토교통부와 협의해 신청사 건립 원안 추진, 고양은평선 연장, 식사동 데이터 센터 중지, 교외선 방호벽 문제 등의 해결에 적극 나서겠다"라고 말했다.