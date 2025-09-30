국방부, 장관 직속 '내란극복·미래국방 자문위원회' 출범

큰사진보기 ▲안규백 국방부 장관이 30일 서울 용산구 국방부 청사에서 열린 '내란극복·미래국방 설계를 위한 민관군 합동 특별자문위원회' 첫 회의에서 위원단을 접견하고 있다. ⓒ 국방부 제공 관련사진보기

국방부 장관 직속 자문기구인 '내란극복·미래국방 설계를 위한 민관군 합동 특별자문위원회(위원회)'가 30일 출범했다.이날 국방부에서 첫 회의를 연 위원회는 ▲미래전략 ▲헌법 가치 정착 ▲군 내 사망사고 대책 ▲군 방첩·보안 재설계 ▲사관학교 개혁 등 5개 분과로 운영된다.각 분과는 올 연말까지 정책안을 도출해 안규백 장관에게 건의할 예정이다.미래전략 분과는 급변하는 안보 환경에 맞는 군사 전략과 구조 개편을 논의할 예정이다. 헌법 가치 정착 분과는 계엄법 등 관련 법령에 문민통제를 반영하고, 전 군 대상 민주주의 교육 강화 방안을 검토한다.방첩·보안 분과는 국군 방첩사령부 해편과 전문기관 창설 방안을 마련한다. 사망사고 대책 분과는 총기 관리, 자살 예방 등 사고 종합 대책을 검토하고, 사관학교 개혁 분과는 교과 과정 개편과 민간 교수 확대를 추진한다.위원장은 홍현익 전 국립외교원장이 맡았다. 미래전략 분과는 김정섭 세종연구소 수석연구위원, 헌법 가치 분과는 김종철 연세대 법학전문대학원 교수, 사망사고 대책은 박찬운 한양대 법학전문대학원 교수, 사관학교 개혁은 최영진 중앙대 교수가 각각 담당한다. 방첩·보안은 홍 위원장이 겸한다.앞서 국민의힘 소속 국회 국방위원들은 지난 22일 "내란이라는 단어는 아직 사법적 판단이 남아 있는 영역"이라며 위원회 명칭에 '내란극복'이 들어간 것은 부적절하다고 반발한 바 있다.이에 대해 국방부는 "모든 국민이 생생히 목격한 바와 같이 특전사 등 군을 동원해 국회의 기능을 마비시키고, 선관위를 침탈하려고 했으며, 정치인들을 체포하려고 했다"고 밝혔다. 이어 "군이 이 상황을 조속히 극복하고, 미래로 나가야 한다는 의지를 담아 위원회 명칭을 명명했다"고 설명했다.