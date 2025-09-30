"국회 청문회 불출석은 국민무시... 조희대 탄핵해야"

큰사진보기 ▲내란세력청산 사회대개혁 경남행동, 9월 30일 오후 창원지방법원 앞 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"국민무시, 국회무시 내란법관 조희대를 탄핵하라."12.3 내란 이후 광장에서 '윤석열 탄핵·파면'을 외쳤던 내란세력청산 사회대개혁 경남행동(상임공동대표 이병하)이 30일 오후 창원지방법원 앞에서 조희대 대법원장의 탄핵과 사법개혁을 촉구했다.조희대 대법원장과 지귀연 서울중앙지방법원 부장판사는 국회 법제사법위원회의 대선개입 의혹 청문회에 증인으로 채택됐지만 불출석했다.단체는 "그들은 불출석 사유서도 아니고 의견서 한 장만 덜렁 내고 청문회에 나오지 않았다"라며 "그런데 그 이유가 사법부 독립성을 지키기 위해서라니 터무니 없다. 사법부가 국민 위에 존재하는가? 사법부는 어떤 행위를 하던 견제받지 않아야 하는가? 사법부는 무소불위의 성역인가?라고 따져물었다.이들은 "군인이 국민에게 총부리를 겨누는 내란이 일어났고, 전국 방방곡곡을 가득 메운 국민의 함성과 응원봉의 불빛이 윤석열을 탄핵했다. 하지만 내란세력의 준동이 멈추지 않았고 내란수괴 윤석열에 대한 수사는 더디기만 했다"라면서 "그런데 겨우겨우 잡아넣은 윤석열을 풀어주는 사법부, 국민의 지지를 받는 유력한 대선후보를 제거하려는 사법부의 대선개입을 보며 국민은 분노로 치를 떨었다"라고 주장했다.이어 "사법부는 '사법부 독립'이라는 방패 뒤에 숨어, 범죄를 숨긱 면죄부를 받으려 하지말라. 견제 받지 않는 권력은 반드시 부패한다"라며 "사법부도 다를 바 없다. 마치 자신들은 아무런 흠 없이 고상하다는 착각은 버려라. 자신들은 국민의 손이 닿을 수 없는 권능을 가졌다는 환상을 버려라"라고 지적했다.경남행동은 "국민의 분노는 사라지지 않는다. 내란청산과 민주발전에 대한 열망은 여전히 뜨겁게 타오르고 있다"라며 "국민의 명령은 모든 내란세력과 내란동조세력을 청산하라는 것이다. 사법부도 예외가 아니다. 사법부 안의 내란세력도 국민의 심판에서 자유로울 수 없다. 조희대를 비롯한 내란법관은 반드시 탄핵돼야 한다"라고 촉구했다.이병하 대표는 "지금 국민들은 윤석열불법계엄 과정에서 조희대 대법원장도 내란세력의 한 축이라 보고 있기에 국민 앞에 그 해명을 당연히하고 책임질 일이 있으면 져야 하는 것이 헌법의 정신이고 정의라고 본다"라고 말했다.이 대표는 "검찰청이 역사 속으로 사라진 현실을 반면교사로 삼아, 늦었지만 사법권력의 정치화와 오남용을 반성하고 국민앞에 석고대죄 해야 할 것"이라며 "국가권력이 주인이 아니라 국민이 주인임을 확인하는 차원에서라도 진실을 밝히고 엄중한 조치를 해야 할 것"이라고 덧붙였다.