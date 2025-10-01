일흔 넘어 딴 요양보호사 자격증, 엄마의 합격 비법

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"엄마, 이제 누가 엄마를 돌봐야 할 나이 아니야?"

"그러니까 지금이라도 배워야지. 나도 너희도 늙잖아."

"나중에 누굴 돌볼지 몰라도, 일이 닥치면 늦잖아."

"이거 확인해 봐."

"이제 진짜 늙기 전에 배워둬야지. 아빠도, 나도, 누가 누굴 챙길지 모르잖아."

"돌봄은 기다리는 게 아니라 준비하는 거다."

우리가 던진 질문에 엄마는 천천히, 그러나 단호하게 말했다.지난해 10월 말. 일흔을 넘긴 나이에 요양보호사 자격증 준비라니, 가족은 처음엔 믿지 못했다. 체력도, 기억력도, 자신감도 예전 같지 않은 분이었다. 하지만 엄마는 스스로 교육기관을 찾아 전화를 돌리며 개강 일정을 확인했고, 직접 방문해 수강 신청까지 마쳤다. 시작은 거창한 자기 계발이 아니라 '혹시 누군가 돌봄이 필요해지면 내가 준비돼 있어야 한다'는 현실적인 두려움과 책임감이었다.요양보호사 자격증은 노인이나 거동이 불편한 사람의 신체 지원, 생활 돌봄, 정서 케어 등을 담당할 수 있는 국가 자격이다. 이론 수업과 실습(시설·재가)을 일정 시간 이상 이수해야 시험 응시가 가능하고, 필기와 실기 평가를 통과해야 최종 취득 된다. 자격증이 있으면 요양병원, 장기요양기관, 주간보호센터, 방문요양 등에서 일할 수 있을 뿐 아니라, 가족 돌봄 상황에서도 실제로 활용할 수 있다.엄마의 마음을 움직인 건 지인의 남편 이야기였다. 치매 판정을 받고 가족 돌봄과 시설 입소를 오가다 요양병원으로 옮긴 사례였다. 엄마는 혼잣말처럼 중얼거렸다. "저 집이나 우리 집이나 뭐가 다르겠냐"는 엄마의 말은 현실을 견딘 사람만이 할 수 있는 체념과 준비가 섞여 있었다.엄마는 스스로를 설득했고, 자격증 취득을 '노후 대비'이자 '가족 대비'로 정의했다. 우리는 걱정을 잠시 접고, 관찰자로서 그 결심을 지켜보기로 했다.수업 첫날, 교육기관에는 대부분 40~60대 수강생들이 있었다고 한다. 몇몇 수강생들은 엄마를 보고 "처음 오신 어르신이신가요?"라며 호기심 어린 눈길을 보냈고, "왜 요양보호사 공부를 시작하셨나요?"라는 질문도 여러 번 이어졌다. 엄마는 체력보다 시선이 더 부담스러웠다고 털어놨다.하지만 돋보기를 바꿔가며 교재를 읽었고, 무릎이 시큰거려도 실습은 빠지지 않았다. 복지 시설 실습에서는 어르신 부축, 식사 보조, 휠체어 이동까지 직접 해냈고, 직원들은 "이 연세에 이 정도면 대단하다"고 칭찬했다고 한다.시험 준비는 단출했다. 교재, 형광펜, 연필 뿐이었다. 인터넷 강의를 권했지만, 엄마는 종이 교재와 반복 암기를 고집했다. 집에 있는 인형을 침대에 눕혀 "왼쪽부터 돌리고 손잡이는 이렇게"라는 연습을 반복하는 모습은 낯설지만 설득력 있었다.더 어려웠던 점은 시험 자체가 컴퓨터로 진행된다는 것이었다. 손에 익숙하지 않은 디지털 환경 속에서 마킹과 실습 문제를 풀어야 했고, 작은 실수에도 긴장이 더해졌다. 그럼에도 엄마는 연습을 반복하며 시험 당일에 최선을 다했다.시험 당일, 엄마는 긴장된 표정으로 시험장 컴퓨터 앞에 앉았다. 답안을 클릭할 때마다 숨을 고르고 눌렀다고 했다. 합격 발표 날, 엄마는 결과를 바로 말하지 않았다. 밥상을 차려 놓고, 우리가 재촉하자 휴대폰을 들여다보며 카카오톡으로 도착한 메시지를 보여주었다.메시지는 합격을 알리는 내용이었다. 엄마는 미소를 지으며 말했다.그렇게 어머니는 지난 1월 요양보호사 자격증을 수료했다.우리는 흔히 70대를 돌봄의 대상으로만 본다. 하지만 엄마는 그 역할을 뒤집었다. 언젠가 돌봄이 필요해도 가족에게 짐이 되지 않겠다는 마음이었다. 국가 돌봄 제도가 있어도 현실에서는 가족의 손과 시간이 더 필요하다는 것을 엄마는 알고 있었다.이제 엄마는 자격증을 서랍에 넣고 평범한 하루를 보낸다. 하지만 우리 가족은 마음속에 질문 하나를 품게 되었다. 노후는 소비의 시기가 아니라 준비의 시간일 수 있으며, 돌봄은 나이가 아니라 태도의 문제일 수 있다는 사실이다. 돌봄을 받아야 할 나이라고 단정했던 나이에, 엄마는 돌봄을 준비하는 사람이 되었다. 그 사실이 우리 가족의 미래를 덜 막막하고 덜 두렵게 만들고 있다.엄마의 합격은 단순한 도전이 아니라 선언이었다.일흔이 넘은 나이에도 엄마는 가족의 짐이 아닌 힘이 되겠다고 선택했다. 누구에게 기대지 않고 스스로 노후를 준비하는 모습은 우리에게 묵직한 질문을 남겼다. 엄마의 도전은 돌봄의 의미와 가족의 책임이 무엇인지 다시 생각하게 했다. 그리고 그 질문은 결국 우리 몫이 된다.나는 돌봄을 받을 준비만 하고 있는가, 아니면 돌봄을 준비하는 사람인가.