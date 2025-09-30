김병주 "나경원 경기도지사 출마? 서울 동작구민에 대한 예의 아냐"

큰사진보기 ▲김병주 더불어민주당 최고위원은 30일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 경기도지사 출마 관련 국민들의 목소리를 듣고 있다고 밝혔다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (10:45~11:35)■ 진행 : 박정호 / 오마이TV 기자■ 대담 : 김병주 / 더불어민주당 최고위원◎ 박정호 > 의정활동을 열심히 하고 있는 국회의원들. 여러분들 많이 응원을 해주고 계신데요. 또 누구보다 또 열심히 활동하고 있고 열심히 뛰고 있는 국회의원입니다. 민주당 최고위원 김병주 최고위원 모시겠습니다. 안녕하십니까? 네. 반갑습니다.◎ 김병주 > 네. 반갑습니다.◎ 박정호 > 반갑습니다. 예.◎ 김병주 > 경기도 전문가 김병주입니다. 하하하.◎ 박정호 > 경기도 전문가 김병주. 지난주에 이제 경기도 도지사 출마 생각을 하고 계시고 그다음에 우리 국민들, 시청자분들의 의견을 다 종합해서 받아들이고 그 뜻에 따르겠다라고 말씀하셨어요. 계속 의견을 듣고 계십니까, 아니면 다 들으셨습니까?◎ 김병주 > 거의 지금까지 들었는데 어저께 통계를 내보니까 한 88% 분들이 적극적으로 나가라.◎ 박정호 > 88%. 10명 중에 한 9명 정도는 나가라.◎ 김병주 > 네. 그렇게 댓글을 달아주시고 응원을 하셨습니다.◎ 박정호 > 그래요? 그러면 이제 경기도지사 출마 선언 날짜만 잡으면 되지 않을까 싶기도 하고.◎ 김병주 > 그래서 경기도지사 그 정도로 많은 분들이 응원을 해주고 계시기 때문에 이제 좀 긍정적으로 생각하고 준비를 좀 시작을 해봐야 되겠다라고 생각하고 있고요. 그래서 좀 준비를 하는 데 우리 시청자분들이 좀 도와줄 게 하나 있어요.◎ 박정호 > 어? 뭐요?◎ 김병주 > 왜냐면 경기도지사가 되려면 이제 초반에 여론조사에서 최소한 3위 안에는 들어야 되거든요. 여론조사.◎ 박정호 > 아 여론의 흐름이.◎ 김병주 > 왜냐면 그래야 이제 3강 구도 속에서 이제 전투가 시작이 되잖아요?◎ 박정호 > 네네. 최소한.◎ 김병주 > 그래서, 지금 왜냐면 경기도에 후보군들이 한 10여 분 됩니다. 그러기 때문에 제가 이제 도전하는 걸로 마음을 먹고 여러 가지 시작을 하고 있으니까 그 3위 안에 좀 들게 도와주십시오. 왜냐면 또 추석 전에 아마 추석 밥상에 이걸 여론조사에 올리기 위해서 언론사들이 아마 여론조사 할 걸로 봐요. 제 운명은 우리 시청자 여러분들 국민께 달렸습니다. 늘 국민과 같이 가는 거죠. 특히 경기도 도민 우리 시청자분들이 다 같이 가는 이런 도민 주권 행정을 하기 위해서 지금부터 그렇게 하고 있습니다. 그렇게 해서 도전이 되면 이제 공약도 같이 만들어가는 거죠. 아이디어를 주세요 해서 공약도 같이 만들어가고.◎ 박정호 > 와 처음부터 시작부터 우리 국민들과 함께, 경기도민과 함께.◎ 김병주 > 네. 그리고 경기도지사가 되면 또 도민들의 의견을 계속 물어서 도민들이 행정의 중심이 될 수 있게. 그것이 시대정신이라고 봅니다.◎ 박정호 > 네. 이재명 대통령 생각이 나네요. 이재명 대통령도 성남시정 경기도정 다 우리 시민들, 또 주민들, 도민들 말씀을 다 듣고 행정을 펼치셨거든요. 지금 국민주권 정부도 마찬가지고.◎ 김병주 > 그렇죠. 이재명 대통령 이재명 정부가 지금 국민주권 정부잖아요. 국민이 주인이고 국민의 의견을 경청해서 정책에 반영하잖아요. 거기에 따라서 우리 민주당도 당원주권 정당이지 않습니까? 당원들의 의견을 그대로 반영을 해서 당을 운영하는. 하다못해 공천권도 이제는 지휘부에 있는 것이 아니라 당원들에 있잖아요, 경선을 통해서. 그래서 이제는 지방자치 하는 광역자치단체장들도 이 시대에 맞춰야 된다고 보고요. 그래서 도민 주권 행정을 저는 펼치려고 합니다. 만약 된다면. 그래서 지금부터 그런 것들을 같이 만들어가는 게 중요하지 않습니까. 이런 정치인 별로 없다. 하하하. 헌정사상 처음으로 도지사를 나갈 것인가 말 것인가를 국민께 묻는다. 여쭤보는 이런 프로그램으로 했는데 아주 일주일 동안 진짜 많이 응원도 하고 진짜 그 효과가 있었다고 봅니다. 그리고 자신이 많이 생기고요.◎ 박정호 > 네. 그리고 관심도 더 많이 모아지게 되고. 지금 보니까 '신명례'님이 '우리 김병주 의원님 화이팅.' 이렇게 외치고 계시고. 또 '곰'님께서도 '대통령 도와서 나라 잘되게 애써주세요.' 하시면서 '경기도지사 잘하실 것 같다.' 이렇게 '너무 애쓰신다.' 이렇게도 댓글을 달아주고 계신데.◎ 김병주 > 그렇죠. 왜냐면 이재명 정부 성공이 대단히 중요하잖아요. 이재명 정부가 성공하려면 경기도가 뒷받침해줘야 됩니다. 대통령이 정책을 펴면 지자체가 그걸 호응을 해줘야 되거든요. 그래서 경기도는 1천4백만 인구를 가진 아주 광역단체고 또 대통령께서 경기도지사를 하시면서 기반을 다져놨는데 지금 그것이 좀 흔들렸어요. 그런데 이제 이재명 정부의 정책과 궤를 같이하면서 이재명 정부를 견인하고 그러면서도 실제 경기도의 문제를 내란을 돌파한 그 돌파력으로 새로운 틀을 만들어서 AI를 장착한 스마트 표준 세계 도시를 만드는 것이 저의 꿈입니다.◎ 박정호 > 여론조사 어떤 결과가 나올지 또 지켜봐야 될 것 같은데. 보니까 나경원 국민의힘 의원이 경기도지사 출마할 수도 있다 이런 얘기가 또 여의도에서 돌기도 하고 했는데.◎ 김병주 > 그거 큰 저는 의미를 안 두고 있습니다.◎ 박정호 > 의미를 안 두고 있다.◎ 김병주 > 나경원 의원은 뭐 지금 극우의 길을 가고 있잖아요. 내란을 동조하고...또 동작에 지역구를 두고 있는데. 뭐 경기도로 나오는 거 그것은 말이 안 되는 거죠.◎ 박정호 > 그러니까 그게 참 생뚱맞다는 생각이 드는데. 어떤 뭐 정치적인 자신의 미래를 위한 그런 또 여론의 흐름을 파악하기 위해서 그런 얘기가 나오는 게 아닌가 싶기도 하고 모르겠어요. 예.◎ 김병주 > 민주당에서는 통상 이제 서울시에 있는 의원들이 서울시장을 출마하고 경기도 지역구를 둔 분들이 경기도지사를 출마하고. 그것이 맞는 거죠. 왜냐면 주민등록지도 옮겨야 돼요. 그러면 나경원 의원 같은 경우는 동작 지역구인데 경기도로 옮겨서 또 뭐 출마할 겁니까? 그러면 의원, 그거는 동작구민에 대한 예의도 아니고 실제 그것은 말이 안 되는 거죠.◎ 박정호 > 네. 그렇습니다. 이 지방선거 얘기는 저희가 뒤에 시간이 남으면 좀 더 하도록 하고. 일단 이것도 한번 좀 말씀을 드려볼게요. 상 받으셨어요. 대한민국 국회의원 대상을 수상하셨다고요?◎ 김병주 > 네네.◎ 박정호 > 와 축하드립니다. 박수 한번 드려야죠.◎ 김병주 > 네네. 아유 감사합니다.◎ 박정호 > 아유 그래도 우리 오마이TV 함께하시는 우리 김병주 의원님 축하드립니다. 대상 받으려면 기준이 어떻게 됐던 겁니까?◎ 김병주 > 이번에는 경기일보하고 한양경제가 공동으로 주최했는데 반부패 방지 협회가 있더라고요. 거기에서 경기도 공공기관과 시민단체들이 같이 모여서 가장 청렴하면서도 투명하게 또 잘하는 국회의원을 선정을 해서 주는 상이었습니다. 특히 경기일보하고 한양경제. 경기도에서 저를 준 것은 더 의미가 있고요. 제가 받았다기보다는 사실은 잘하라는 의미하고 또 우리 남양주시민과 경기도민이 받았다고 저는 생각합니다. 감사할 따름이죠.◎ 박정호 > 그니까 이 경기 지역에 있는 언론이 주최를 해서 이렇게 상을 주는데 또 이렇게 대상을 받게 되니까 의미가 있다 생각이 되네요. 평가를 받고 있고 대상을 받으셨다라고 다시 한번 축하 말씀드리고.◎ 김병주 > 아이고 감사합니다. 더 열심히 하겠습니다.◎ 박정호 > 앞으로도 상 받는 일이 많기를 또 바라겠습니다. 더 열심히 하는 모습도 기대를 해보겠습니다. 근데 이제 국회가 이렇게 우리가 웃으면서 박수도 치고 상 받는 얘기 하면서 기분이 좀 좋긴 한데 국회에 딱 눈을 돌려서 바라보면 너무 답답해요. 필리버스터. 4박 5일 동안. 벌 받는 기분으로 의원들이 다 앉아있는 모습도 보이기도 하고. 국민의힘은 아예 들어오지도 않고. 이거 어떻게 된 겁니까?◎ 김병주 > 네. 그렇죠. 필리버스터 4박 5일 정도 했는데 그래도 다행스러운 거는 어쨌거나 주요한 정부조직법과 정부조직법 하위법인 거기에 관련된 여러 가지 상임위를 바꿔야 되는 법인 국회법을 또 개정을 했고요. 그런 의미가 있다고 봐요. 그래서 특히 이번에는 정부조직법에서 의미가 있잖아요. 검찰청이 이제 역사 속으로 사라지는 겁니다. 검찰의 전횡, 또 정치검찰, 조작검찰, 뭐 이런 검찰의 오명이 많았는데 검찰이 이제 역사 속으로 사라진다. 그래서 실제 검찰청은 폐지되고 공소청과 중대범죄수사청이 신설해서 바뀌잖아요. 그리고 수사와 기소가 분리되고 이런 것들이 민주주의를 다시 회복하는 그런 길이라고 보거든요. 그런데 이런 모든 것들을 지금 국민의힘에서는 발목 잡기를 하는 겁니다. 필리버스터 들어보면 그 법안에 대한 얘기는 별로 안 하고 딴 얘기로 시간 때우기 하고 뭐 이렇게. 그래서 필리버스터가 사실은 발목 잡기 필리버스터가 됐다. 그럼 필리버스터 하면, 국민의힘 저들이 요구해놓으면 많이 참가해야 될 거 아니에요. 그런데 보면 다 텅텅 비어있어요. 그러니까 이것은 반대를 위한 반대의 어떤 필리버스터가 아닌가 싶고요. 정치공세의 장으로 국회를 이용하는 거죠.◎ 박정호 > 그니까 이 필리버스터 제도가 이렇게 오염이 됐고 유명무실한 상황으로 가고 있으면 이걸 바꿔야 된다. 아까도 김병기 원내대표도 SNS에 글을 남겨가지고 이거 국회법 개정해서 바꿔내겠다. 이래서는 안 된다 이런 말씀 많이 하시더라고요.◎ 김병주 > 그렇죠. 그 필리버스터 이번에 문제점이 많았죠.◎ 박정호 > 국민의힘. 오히려 이걸 신청한 국민의힘 의원들은 막 지역 행사 다니고 오지 않고 이런 모습들. 부랴부랴 다음 주자가 없어가지고 민주당 의원 호출하는 그런 일도 있었다고 제가 들어보니까 그러더라고요.◎ 김병주 > 네. 그렇죠.◎ 박정호 > 참 이거는 제도를 바꿔야 된다 이렇게 생각을 해보고. 69박 70일 필리버스터 주장하는 의원도 있더라고요. 국민의힘에서.◎ 김병주 > 그러니까. 왜냐면 민생법안이 한 70여 개 됐습니다. 원래 계획은 민생에 꼭 필요한 법안을 통과시키고 이런 여야 논란이 되는 법안 있잖아요. 실제 정부조직법하고 뭐 이런 것들. 그런 건 뒤에 하려고 했는데 반대를 했어요. 그러니까 매 민생법안도 필리버스터를 하겠다고 주장을 한 거죠. 그래서 한 60여 개 법을 이번에 통과를 못 시킨 겁니다. 그러니까 국민의힘은 국민이 없는 겁니다.◎ 박정호 > 국민의힘에 국민이 없다.◎ 김병주 > 국민이 없는 거죠. 국민이 안 보이는 거죠. 민생은 진짜 국민들이 지금 민생을 회복하고 하기 위해서 꼭 필요한 법안인데 저런 민생법안까지 필리버스터 하겠다고 운운하고 있으니. 그래서 어쩔 수 없이, 왜냐면 필리버스터 24시간 해야 종료를 하잖아요. 그럼 국회 열리는 기간으로 따지면 한 4일, 5일밖에 안 되는데. 그래서 4개 법안밖에 못 한 거죠. 그리고 나머지 민생법안은 나중에 또 밀려서 추석 연휴에 언제 본회의가 열릴지 모르지만 또 그렇게 뒤로 밀려지는 거죠. 추석 연휴 끝나면 또 바로 국정감사가 시작되기 때문에 11월로 연기되지 않겠나 싶어요. 그러니까 국민의힘에게는 국민이 없다. 오로지 저들의 어떤 정치적인 공세 이런 것만 있다라고 보여집니다.◎ 박정호 > 그러니까 뭐 이제 국민의힘 김정재 의원이 호남에서는 불 안 나나 이런 망언 이것도 논란이 컸고. 뭐 국민의힘 장동혁 당대표 체제가 출범해서 한 달이 넘었지만 장외투쟁 뭐 이런 것만 있고. 막말과 장외투쟁 이걸로 얼룩진 국민의힘 모습인데.◎ 김병주 > 그렇죠. 장동혁 대표가 되면서, 이제 한 한 달 됐는데. 더욱더 극우 정당화로 갔고. 장외집회도 지금 대구나 서울 집회 보면 윤 어게인 깃발이 오고 많았고. 그다음에 윤석열 대통령 외치는 그런 극우 세력들도 많았고. 부정선거 캐치프레이즈도 내걸고. 완전 극우, 극우 정당의 길을 가는 거죠. 부정선거 정당, 뭐 또는 윤 어게인 정당으로 가는. 그래서 장동혁 대표가 되고 더욱더 극우 쪽으로 간다. 그리고 내란을 옹호하고. 윤석열을 옹호한다는 경우는 결국 내란을 옹호하는 거 아니겠습니까? 그래서 저는 국민의힘은 스스로 국민의힘 해산의 길로 한 발 한 발 가고 있다. 장동혁 대표야말로 국민의 호를 이끌고 저 낭떠러지로 이렇게 몰고 가고 있는 것 같아요. 오로지 자기의 정치적인 입지만 강화하려고.◎ 박정호 > 아하. 그러니까 국민들이 지지하고, 장외투쟁도 국민들이 모이고, 밖에 있는 국회에 들어와서 의정활동을 못 하는 국민들과 함께 손을 잡고 힘을 모아서 뭔가 바꿔내겠다 이런 취지에서 하는 것일 때, 서울시청에 보면 경찰 추산으로 1만 명이 왔다 그러고, 또 지지율을 보더라도 국민의힘의 지지율이 올라가고 있는 게 아니고 오히려 떨어지는 모습을 보이고 있고. 이러면 안 되는 거 아닙니까 이거?◎ 김병주 > 네. 지금 그러니까 수치로 나오잖아요. 지지도가 떨어지고 있고 여러 가지 부정적인 수치가 나오고 있고. 거기서 장동혁 대표는 뭐 이재명 정부를 무너뜨리겠다고 하고. 지금 시작한 지 얼마 됐다고 무너뜨리겠다 하고. 김 최고위원 한 분은.◎ 박정호 > 김민수 최고위원.◎ 김병주 > 김민수 최고위원은 부정, 대선 불복했잖아요. 그런 것들 하니까 이런 것들을 국민들이 용서하지 않을 겁니다. 그러니까 수치로 국민의힘 지지도도 떨어지고 국민의힘이 이제는 내란과 한 몸이다, 내란 정당이라는 걸 더욱더 확인시켜주고 있다고 보여지거든요.◎ 박정호 > 네. 그걸 지금 확인하는 모습이다. 그니까 내란 정당, 내란과 절연하지 못하고 있는 국민의힘 말씀을 하셨는데. 이럴 때 그럼 국민의힘에서는 다른 목소리를 내는 사람이 없나. 지금 뭐 장동혁 대표 말씀하셨지만 윤석열 지지층, 윤 어게인 지지층의 표를 받아가지고 대표가 됐다. 그러면 윤 어게인 말고 다른 세력은 없나. 그러면 한동훈 전 대표 얘기가 나올 수밖에 없는데. 법정에 나와서 증언 좀 하라고 했더니 안 나오고 치킨 배달하고 있고. 그니까 국민들이 이게 뭔가 싶어요.◎ 김병주 > 그러니까요. 실제 본인은 또 요새 보면 정치 체급을 올릴 목적인지 몰라도 이재명 대통령 공격에 앞서고 있고.◎ 박정호 > 쌍방울 대북 송금.◎ 김병주 > 또 내란에 대해서 예를 들면 실제 와서 증언을 하고 해야 되는데 치킨 배달 꼼수를 부리고 있고. 아주 비겁한 모습을 보이고 있는 거죠. 본인이 그러면서도 내란 척결에 앞장선 거 같이 많이 그러잖아요. 그거 뭐 비상계엄 해제 결의안을 주로 했다느니 뭐.◎ 박정호 > 예. 그거 투표했다.◎ 김병주 > 투표, 본인은 그때는 의원이 아니었기 때문에 투표 못 하고. 18명 했는데 그때 어쨌거나 국회의사당 본회의장으로 도피했잖아요. 그러니까 지금 한동훈의 형태는 진짜로 어저께 제가 최고위원회에서도 비판을 했는데 낄 때 끼고 빠질 때 빠져야 되는데. 낄끼빠빠라고 하는 신조어가 딱 맞다라고 제가 어저께 최고위원회에서 얘기를 했죠.◎ 박정호 > 그러니까 한동훈 전 대표의 지금 행보를 보면 국민들이 어떻게 뭐 지지를 하거나 공감하거나 이런 행보가 아니에요. 내란 종식에 더 열심히 힘을 모아야 되고 그런 모습을 보여줘야 국민들이 어 이거 계엄 해제 의결할 때 친한계 의원들이 있었지 이런 생각하면서 한동훈 전 대표를 그나마 평가를 할 수가 있는데 그게 아니잖아요. 법원에 안 나오잖아요.◎ 김병주 > 그럼요. 한동훈 전 대표가 진정한 정치가라면 내란에 대해서 비판하고 내란을 동조하고 있는 국민의힘에 자성의 목소리를 내고 비판을 하고 해야 되는데 그렇게 하지 않고 있잖아요. 오로지 몸집 키우려고 재판에는 안 나가고, 그런 증언에는 안 나가고 여러 가지 오라는 덴 안 오고 치킨 배달 꼼수를 벌이고 있고 그렇죠.◎ 박정호 > 그래요. 하라는 일은 안 하고 해야 될 일은 안 하고 지금 뭐 하는 거냐 이런 비판이 나오고 있습니다. 그러다 보니까 지금 국민의힘 전체적으로 내란 정당 모습을 벗어나지 못하고 있다. 내란 동조 세력이다 이런 얘기가 나오는 거 아니겠습니까? 그리고 그러다 보니까 지금 내란이란 이 말에 오히려 국민의힘 쪽에서 화를 내는 그런 상황. 어제 국방위, 저희도 영상은 봤는데, 내란이 아니라고 국민의힘이 계속 주장해서 의원님이 분노하는 모습을 볼 수가 있었습니다.◎ 김병주 > 아 그렇죠. 어제 강선영 의원이 제가 내란 수괴, 내란이라는 단어를 썼더니 그걸 트집 잡아 의사진행발언에서 이건 내란이 아니다. 뭐 무죄 추정의 원칙에 의해서 아직 재판을 받고 있기 때문에 내란이 아니다라고 얘기하고 그걸 이제 육군 총장한테 계속 질의를 하는데. 육군 총장도 저기에 똑 부러지게 얘기를 해야 되는데 좀 미온적으로 답변을 하고 그래서 제가 대단히 분노를 했죠. 그래서 저도 신상 발언 기회를 갖고. 이것은 명백한 내란이잖아요. 그 정의를 내려줬어요. 내란은 국헌 문란 행위를 하는 것이 내란이거든요, 정의상. 국헌 문란이라고 하면 독립된 헌법 기구를 침탈하는 거예요. 그리고 불가능하게 임무를, 임무를 불가능하게 하는 것이 국헌 문란이고 그건 내란이거든요. 그럼 불법적인 비상계엄을 통해서 국회와 선관위를 침탈했잖아요. 합법적인 비상계엄이라 하더라도 비상계엄은 실질적으로 사법부하고 행정부만 통제하지 입법부는 통제를 못 해요. 왜냐하면 비상계엄하에서도 국회는 정상적으로 돌아가서 정부를 견제하게. 비상계엄 정부를 하는데. 이것은 완전히 조건도 안 맞는 불법 비상계엄인데, 국회와 선관위를 침탈했기 때문에 이것은 완벽한 내란이고요. 그리고 그것은 또 현행범이잖아요. 예를 들면 온 국민이 국회를 계엄군이 내란 군들이 와서 내란에 참가한 계엄군들이 국회를 침탈하는 모습을 봤지 않습니까. 그런데 뭐, 그리고 헌재에서도 그걸 인정을 해서 윤석열 파면까지 했는데 아직도 국민의힘은 내란이라는 용어에 내란이 아니라고 주장을 하는 것은 스스로 내란과 한 몸이라는 것을 얘기하는 걸로 보이죠. 그래서 어제 제가 아주 그걸 정의해주고 혼내주고 또 미온적으로 답변한 육군 총장에게도 아주 좀 혼을 내줬죠. 지금 왜냐면 육군 총장이나 각 군 총장들은 이재명 정부에서 임명했잖아요. 그러면 시대 정신에 맞게 그 리더십을 발휘해야 되는데. 지금 가장 중요한 것이 군에서 내란 척결이거든요. 내란 척결에 앞장서야 되는데 내란이라는 거에 대해서도 정확히 정의를 못 내리고 있으니까 내가 어제 좀 진짜로 엄청 분노를 했습니다.◎ 박정호 > 그니까 그야말로. 아 지금 이제 화면에 보이고 있는데요. 아 극대노, 극분노. 와. 그니까 이걸 계속해서 재판 중이니까 내란 아니다 이 논리를, 프레임을 계속 만들어가려는 것 같아요, 국민의힘. 할 말이 없으니, 지금. 내란 정당, 내란 세력으로 몰리게 되다 보니까 그걸 방어하는 수단으로 이걸 얘기를 하고 있는데 그럴 때마다 우리가 계속 지적을 해줘야겠군요.◎ 김병주 > 그럼요. 그럼요. 그리고 군에 이제 총장들이 다 바뀌었는데. 육해공군 총장, 해병대 사령관들도 바뀌었는데. 내란은 정치적인 중립과 전혀 관련이 없거든요. 그래서 이 내란에 대한 척결에 발본색원을 해야 되는데 아직도 저는 군은 대단히 여기에 미온적이라고 봐요. 예를 들면 육군 총장 같은 경우는 육군 자체 조사를 해서 육군에 맞는 징비록을 써야 되거든요. 임진왜란 때 류성룡, 서애 류성룡 선생 같은 경우 영의정까지 하면서 임진왜란에 막지 못한 것을 반성하고 반성하고 반성하고 후대에 이걸 교훈으로 해야 되겠다고 있는 그대로 진실을 썼잖아요. 그래서 사실은 후세에 경고가 돼서 임진왜란이 끝나고 2백 년 동안은 최소한 일본의 침략이 없었거든요. 그런 것처럼 지금 육군도 반성하고 반성하고 반성하면서 그걸 조사를 해서 12·3 내란에 대한 징비록을 남겨야 되는데 어제 질의하니까 그런 걸 전혀 안 하고 있더라고요. 수사 중이니까 안 합니다 뭐 그런 투예요. 뭐 수사 중이라 하더라도 자체적으로 해야 되는 거죠. 그리고 국방부는 지금 저희들이 내란특검 종합대응위원회 위원장이고 계속 당에서 요구했더니 안규백 장관의 자체 조사단을 편성해서 조사를 하는데 그것도 빙산의 일각밖에 조사를 못 할 것 같고. 그래서 육군은 육군대로 해병대는 해병대대로 자체 조사를 해서 자체 12·3 내란에 대한 반성, 그리고 후대에는 이런 일이 다시는 일어나지 않게 하는 류성룡의 징비록 같은 징비록을 남겨야 된다라고 저는 보고 있고요. 저는 사실 12·3 내란에 대한 징비록을 남겼잖아요. 제가 그 바쁜 와중에서도 민주주의를 지킨 손자병법을 써서 역사 사초를 쓰는 심정으로 그때 기록을 그대로 남겼고요. 거기에는 또 이재명 대통령께서 대표 시절에 같이 지휘부에서 내란을 극복하는 과정을 그대로 남겼거든요. 나중에 아마 이것은 사초가 될 겁니다.◎ 박정호 > 그렇네요. 중요한 또 역할, 기록을 남기는 역할까지 해주셨습니다. 내란 종식이 아직도 되지 않았다. 지금 보니까 한덕수 전 총리의 재판이 마무리됐다. 오늘 아까 출석하는 모습을 봤는데요. 이런 속보도 들어와 있습니다. 그리고 '아테나SUN'님이 '오마이TV 매일 응원합니다. 사랑해요.' 하시면서 슈퍼챗도 보내주셨네요. 감사합니다 아테나SUN님. 미국 플로리다에서 매일 함께하세요. 멀리서 매일 정말 출근을 하다시피 저희 방송을 함께하고 계시는데 너무나 감사드립니다.◎ 김병주 > 해외에 계시는 우리 동포분들이 오마이TV를 많이 보시더라고요. 제가 지난번에도 캐나다 대통령 특사단장으로 갔을 때 산책하는데 교포분들을 우연히 많이 만났어요. 아이고 오마이TV에서 많이 뵀습니다. 하하하. 그런 말씀을 하시는 분들도 계셨어요.◎ 박정호 > 어 신기하네요.◎ 김병주 > 그래서 주블리 김병주 TV에서 봤으면 TV로 표현하시더라고요. 오마이TV에서 봤습니다 해서 아 오마이TV가 해외에 있는 동포분들도 아주 많이 보고 계시는구나. 오히려 해외 동포분들이 더 많이 보시는 것 같아요 요새는.◎ 박정호 > 맞아요. 더 절실하게 더 절박하게 내란 상황에 귀를 기울이고 계시고. 또 우리 김병주 최고위원 포함한 정치권에서 또 어떤 얘기를 하느냐 이것도 궁금하고 하시니까 현장과 또 분석을 함께 이제 보시는 것 같아요. 너무나 감사드리고요. 캐나다에서까지 오마이TV 응원해주셔서 너무나 감사드리고 아테나SUN님도 플로리다에서 너무나 감사드립니다.◎ 김병주 > 플로리다에서 하시네요. 와. 제가 플로리다에 좀 살았습니다.◎ 박정호 > 어 그러세요?◎ 김병주 > 하하하. 너무 반갑네요. 탬파라는 도시에 살았는데.◎ 박정호 > 탬파.◎ 김병주 > 예. 거기 센트럴 커맨드라고 해서 미 중부사령부가 있어요. 2003년도에 이라크전이 일어나잖아요. 2001년도에 9·11 테러에 이어서 2003년도에 그걸 응징하기 위해서 이라크전이 일어나는데 그 이라크전을 주도하는 중동에 있는 작전을 주도하는 데가 미 중부사령부예요. 영어로는 센트럴 커맨드인데 탬파라는 도시에 있어요. 거기에 제가 한국군 대표 장교로 가서 이라크전이 어떻게 진행되는지 등의중간 임무를 띠고 거기 가서 한 7개월인가 8개월 근무를 했었죠. 플로리다 하니까 갑자기 정감이 가네요. 하하하.◎ 박정호 > 야 그래요. 예. 아테나SUN님.◎ 김병주 > 어느 도시에 사시는지 한번 댓글 좀 남겨주세요.◎ 박정호 > 네. 아테나SUN님 어디.◎ 김병주 > 플로리다 어디인지. 저는 탬파에 살았습니다.◎ 박정호 > 김병주 의원님은 탬파에. 오래 사셨어요. 7, 8개월.◎ 김병주 > 아니에요. 7, 8개월.◎ 박정호 > 그니까. 7, 8개월이면 오래 사신 거네요.◎ 김병주 > 뭐 오래예요. 7, 8년은 살아야지. 하하하. 이라크전이 어느 정도 주 전투가 끝날 때까지 하고 이제 파병 협조하고 제가 또 본국으로 귀국해서 군사 외교 업무를 담당했었죠.◎ 박정호 > 그렇군요. '이윤이'님이 '어, 저 탬파 가봤어요. 친구가 미국 공군에서 일하고 있어서 놀러 오라고 해서 갔는데 정말 아무것도 없는 도시였던 기억이.' 군 시설만 이렇게 다 있나 봐요.◎ 김병주 > 예. 군 시설이 주예요. 그렇지만 해변가 있어서 대단히 아름다운 도시죠.◎ 박정호 > 아름다운. 하하하. 네. 이렇게 또 탬파 얘기까지. 저희가 아테나SUN님 얘기하면서 플로리다 탬파 얘기까지 하게 되네요. 네. 반갑습니다. 아테나SUN님 고맙습니다. 자, 지금 이제 내란은 끝나지 않았다, 내란 종식이 안 됐다 이런 말씀을 계속 드리고 있고. 조희대 청문회가 또 이렇게 사실상 파행이 되면서, 조희대 대법원장이 나오지 않으면서 이것도 정청래 대표를 포함해서 민주당 지도부에서 강하게 질타를 하고. 어떻게 이럴 수가 있냐, 사법부 수장이 국회에 어떻게 안 나올 수가 있냐 이런 얘기를 하셨어요.◎ 김병주 > 사실 국회는 누구든지 불러서 청문회를 할 수가 있습니다. 그러기 때문에 국회는 국민의 대표로 청문회를 여는 거죠. 국민들의 요구에 의해서 하는 건데 여기에 응하지 않는 조희대 대법원장은 국민을 무시를 하고 국회를 무시하는 처사잖아요. 그러기 때문에 실제 이것은 있을 수 없는 일이고요. 저는 그래서 조희대 대법원장은 사퇴하고 수사를 받아야 된다고 늘 주장해왔고 지난번에 1인 시위도 했잖아요. 대법원 앞에서 조희대 대법원장 사퇴하라고. 왜냐하면 조희대 대법원장은 3가지 잘못을 일단 크게 했다고 봐요. 12·3 내란 당시에 법치가 무너지는데도 본인이 아무것도 하지 않았어요. 그리고 오히려 저는 계엄사령부에 뭔가 협조를 했을 거라고 저는 추정을 해요. 왜냐면은 군사법원 계엄 하에 만들어지고 군사법원은 민간인들도 일정 범죄는 군사법원 가서 이제 재판을 받는 거예요. 그럼 그걸 대법원하고 다 협조를 해야 되잖아요. 그것이 하나의 제1 가능성이 있고. 두 번째는 지귀연 재판부에 대해서 조치를 안 하는 거. 윤석열 탈옥시켜 주고 또 재판이 지연되고 지귀연 검사는 룸살롱 의혹을 받아서 자체 감사를 했다고 하는데 이런 걸 발표도 안 하고 내란에 대한 이런 조사 재판을 지연시키는데도 아무런 조치를 안 하는 건 전 직무유기라고 보거든요. 가장 큰 것은 대선 후보를 교체하려고 했다는 거잖아요. 대선 기간에 이재명 대통령 후보를 낙마시키고 교체시키려고 획책했다는 거, 이것은 제2의 12·3 내란과 같은 쿠데타라고 보거든요. 그러기 때문에 이번 청문회에서 이런 걸 낱낱이 밝히려고 했는데 안 나타나기 때문에 이제는 방법이 없을 것 같아요. 수사를 해야 된다. 그래서 거기에 대한 응징을 받아야 된다고 봅니다.◎ 박정호 > 아 사퇴하고 수사받아라. 이렇게 정리를 해볼 수가 있겠습니다.◎ 김병주 > 네.◎ 박정호 > 대법에서는 지귀연 판사에 대해서 결론을 내릴 수가 없다. 공수처 수사 결과를 보고 거기서 사실관계, 의혹관계가 확인이 되면 그때 조치를 취하겠다. 이렇게 또 오늘 입장을 내놨더라고요. 그러니까 이런 모습이, 검찰 개혁은 검찰청 폐지로 검찰 개혁이 궤도에 올라와 있는. 뭐 디테일한 건 좀 봐야겠지만. 하지만 사법부는 어떻게 보면 독립을 지키겠다라고 하면서 국민으로부터 독립된, 주권자로부터 떨어져 있는 외딴 섬에 있는 듯한, 다른 행성에 있는 듯한 그런 느낌이 들어요. 그럼 안 되잖아요.◎ 김병주 > 네. 그럼요. 지금 사법개혁의 필요성은 조희대 대법원장과 지귀연이가 그 입증을 하고 있어요. 필요하다고. 국민이 지귀연 재판관 보면서 하 사법개혁이 필요하구나. 조희대 대법원장의 저러한 행태, 아까 얘기했던 세 가지 형태 이런 걸 보면서. 뻔뻔한 형태를 보면서 사법개혁이 필요하다. 본인들이 스스로 자초하는 겁니다. 그리고 지금 국민들은 물론 입법부 사법부 행정부가 서로 견제하게 돼 있지만 제일 중요한 것은 국민의 대표인 국회에서. 그러기 때문에 사법부를 견제하는 기능도 있어요. 그러니까 청문회를 개최해서 국민의 알 권리를 충족시키고 확인하는 거죠. 그래서 국정감사 기능도 있는 거고요. 그런 건데 지금 그러한 것들은 모르고 마치 사법부가 최상의 기관처럼 행사하고 있잖아요.◎ 박정호 > 그렇네요. 어느덧 사법부가 국민 위에, 또 국민이 선출한 국회의원을 포함한, 더 나아가서는 대통령 머리 위에 있는 게 아닌가 생각이 들 정도로 삼권분립이 제대로 작동하지 않고 있다는 생각. 민주주의가 제대로 작동하지 않고 있다는 생각을 하게 돼요.◎ 김병주 > 네. 그렇습니다.◎ 박정호 > 조희대 대법원장, 지귀연 판사 책임을 져야 된다 이런 목소리가 계속 커질 것 같고. 이렇게 이제 국내 상황 내란 종식으로 가고는 있지만 좀 지지부진하고 화가 나는 부분이 있고. 뭐 재판도 걱정이 되고 이런 상황인데. 그래도 저희가 해외, 우리 외교 문제, 또 대북 문제 여기에 대해서도 계속 신경을 써야 될 것 같은데.◎ 김병주 > 아 그렇죠. 그거 아주 중요하죠.◎ 박정호 > 중요한데. 지금 보니까 북한 외무성 부상 김선경이 유엔 총회 연설에서 비핵화는 절대로 없다. 핵 절대 내려놓지 않을 거다. 이런 입장을 내놨어요. 그러니까 우리 대한민국 입장에서는 여러 가지 조치를 통해가지고 이것 좀 풀어가기 위한, 대화 국면으로 가기 위해서 노력을 좀 하고 있는데 북한의 입장은 비핵화는 절대 없다라고 하면서 핵 내려놓지 않는다고 하면서, 글쎄요 한반도 비핵화를 얘기하고 있는 우리의 뜻과는 좀 다른 얘기를 하고 있는 게 아닌가.◎ 김병주 > 네. 지금 뭐 북한은 줄기차게 비핵화 포기 안 한다 뭐 이렇게 얘기하고 있잖아요. 그렇지만 그것은 뭐 지금은 확고할지 몰라도 모든 거는 영원한 건 없어요. 상황에 따라서 바뀌거든요. 그러니까 북한을 비핵화할 수 있는 상황을 만들어가는 게 중요하다. 누가 만드느냐. 우리 이재명 정부와 미국이 발을 맞춰서 만들어가야 되겠죠. 그래서 우리 이재명 정부에서도 먼저 첫 단계가 긴장이 최고로 고조된 걸 긴장을 완화하고 하는 완화 정책을 쓰고 있잖아요. 그래서 그러면서 이제 평화를 정착시키는 정책을 선제적으로 쓰고 있습니다. 그리고 한편으론 미국을 설득시키고 국제 사회를 설득시키고 있잖아요. 이재명 대통령께서 지난번에 한미정상회담 때 한반도 평화의 물꼬를 터야 된다. 나는 페이스메이커 할 테니까 트럼프 당신은 피스메이킹 하셔라 하면서 이재명 대통령이야말로 실제 한반도를 풀어가는 솔루션메이커를 하고 있는 거예요. 그리고 유엔 총회에서도 우리는 북한 적대적인 관계에서 평화적 남북관계를 추구한다. 그래서 북한을 일단은 인정하면서 실질적으로 평화를 만들어가겠다. 이런 평화 추구에 대해서 얘기를 했는데 여기에 이제 화답을 한 거죠, 북한이. 우리 비핵화 못한다.◎ 박정호 > 일단은 그런 입장을 내놨는데.◎ 김병주 > 예. 일단 했는데. 이러한 사항들을 만들어가면 변화할 거라고 저는 봅니다.◎ 박정호 > 아 지금 말은 이렇게 또 세게 하고 있지만 상황에 따라서 달라질 거고. 김정은 위원장이 뭐 그런 얘기도 했잖아요. 트럼프와 말이 통하고 친하다. 이런 취지의 얘기를 이미 했기 때문에 비핵화는 평행선을 달리고 있지만 만나고 논의하고 대화하고 그런 수준까지는 언제든 갈 수가 있다 볼 수 있겠네요.◎ 김병주 > 아 그렇죠. 그래서 저는 이번에 APEC 정상회담이 중요하다고 봐요. APEC 정상회담에 트럼프가 오지 않습니까? 트럼프가 오면, 지금 가능성은 좀 희박하긴 하지만 트럼프가 되게 좀 돌발적인 데가 있잖아요.◎ 박정호 > 쇼맨십도 있고.◎ 김병주 > 어디로 튈지 모르잖아요. 판문점에서 김정은 전에 만난 적이 있으니까 한번 만납시다 하면 김정은도 응할 수가 있다고 봐요. 만약 그렇게만 된다면 아주 좋죠. 네. 그런 걸 좀 기대해보고 있거든요.◎ 박정호 > 네. 그래요. 평화라는 것을 우리가 생각하지 않고는 한반도가 번영하고 발전할 수가 없다는 생각이 들고. 어떻게 생각해보면 경기도가 또 한반도 평화 시대에 있어서는 정말 중요한 곳이고.◎ 김병주 > 아 그럼요. 대단히 중요하죠.◎ 박정호 > 이재명 대통령이 계속 강조를 해왔고 또 지금 국민주권 정부에서 외교를 통해가지고 한반도 평화를 만들어가기 위해서 노력을 좀 많이 해오고 있는데. 경기도도 중요한 역할을 해야 된다. 그렇죠?◎ 김병주 > 아 경기도가 아주 중요하죠. 사실은 접경지역이고요. 실제 중국하고도 가깝고 서울 도심 수도권이지 않습니까. 그리고 인구도 우리 대한민국의 3분의 1이 있고요. 그래서 경기도가 한반도 평화를 열어 가는 데 아주 중요하다고 봐요. 그래서 이제 이재명 대통령께서 평화 정책을 펼 때 경기도가 같이 호응을 해서 해가야 된다는 거죠. 지난번에 예를 들면 북한에서 오물 풍선 하고 할 때 접경지역에서 탈북 단체들이 우리 또 풍선을 보내고 막 그랬잖아요. 그런 경우를 윤석열 정권에서는 오히려 부추겼지 않습니까. 그걸 경기도지사는 막을 수가 있어요, 지자체장은. 거기 여러 가지 법을 위반했거든요. 이재명 대통령께서 경기지사 할 때는 막으셨더라고요. 여러 가지 법이 규제, 도지사는 할 수 있습니다. 근데 김동연 도지사는 그런 것들을 하지 않았던 것 같아요. 나중에 좀 하긴 했는데.◎ 박정호 > 처음부터 적극적이지 않았다. 처음부터는.◎ 김병주 > 적극적이진 않으셨죠. 그러니까 대통령 이재명 정부가 하는 정책을 경기도가 적극적으로 호응을 해줘야 이재명 정부가 성공하는 건데 그중에 평화 안보 정책도 경기도가 견인을 해줘야 되는 것들이 지난번에 오물 풍선 보내는 이런 것도 마찬가지인 거죠.◎ 박정호 > 네. 그래서 어떻게 보면 평화를 지키기 위해서는 경기도를 빼고는 얘기할 수가 없다. 지금 한반도에선. 또 중요한 역할. 김병주 의원께서는 경기도지사 준비하시면서 그럼 평화에 대한 비전, 또 여러 가지 경기도 발전 비전 정책 이것도 계속 생각을 하고 계실 거 아닙니까?◎ 김병주 > 아유 그렇죠. 지금 이제 국민들이 이제 나가보라고 하시니까 좀 더 준비를 하고 준비가 되면 이제 출마 선언을 하려고 해요. 준비가 돼야 되지 않습니까? 그래서 저는 먼저 비전이 중요하다고 보고요. 경기도의 비전은 실제 시대에 맞게 해야 되거든요. 저는 AI를 장착한 스마트 세계 표준 도시를 만들고 싶어요. 지금 AI가, 미래 AI 산업을 우리가 이재명 정부에서 3대 강국으로 만들려고 하잖아요. AI를 장착한 미래 세계 표준 도시를 만들면 국민의 삶이, 도민의 삶이 획기적으로 향상됩니다. 예를 든다면, 한 쉬운 예가 지금 도민들이나 국민들이 애로가 있을 때 국민신문고에 민원을 내잖아요. 경기도도 그런 시스템이 있어요. 근데 지금 하게 되면 어떻게 되느냐. 시간이 오래 걸려요. 먼저 이걸 접수하면 분류를 하거든요. 이걸 어느 부서로 해야 되는지 분류하고. 접수하고 분류하고 하는데, 하고 난 다음에 이제 어느 부서가 확인되면 이거 민원을 접수했습니다 이렇게 하고 피드백을 해주는 데 시간이 너무 오래 걸리는 거예요. 분류하고 어느 부서로 보내는지 하는 데만 해도 핑퐁 서로 막 하니까. 그러니까 민원을 내 사람은 1분 1초가 급하기 때문에 내는 거거든요. 근데 만약에 AI를 장착한 국민신문고를 만들면 10분 내 그걸 바로 분류까지 끝나요. 그리고 거기에 대한 통보까지 누가 담당해서 조치하기로 했습니다 하고 조치하거든요. 그러니까 그러면 그런 민원 서비스가 획기적으로 향상이 되고 또 결과도 종합적으로 볼 수가 있어요. 그러기 때문에 진도가 나가고 그런 것들을 공무원의 인사고과에 반영을 하는 거죠. 그러면 공무원들은 누굴 보고 하겠어요? 도민들을 보고 행정을 펼 거 아닙니까. 지금은 누굴 보고 해요? 자기 승진을 책임지는 상급자를 보고 하거든요. 그래서 제가 지금 계속 도민 주권 행정을 하겠다 하는 게 그겁니다. 그래서 AI를 장착한 스마트 표준 도시. 세계 표준 도시는 경기도는 할 수 있어요. 어느 정도 인프라가 돼 있고. 그러면서도 이제 경기도의 핵심적인 뭐 여러 가지 있거든요. 주택 문제라든가 또는 교통 문제, 교육 문제, 문화 문제 이런 것들을 연구하고 있고요. 그리고 주택 문제만 해도 지금 9·7 주택 발표 났지 않습니까? 그럼 1기 신도시 같은 경우는 다시 리모델링을 해야 되거든요. 그러면 예전에는 탑 다운시켜요. 정부에서 1기 신도시를 이러이러한 형태로 하겠습니다 하고 만들고 난 다음에 주민을 설득해요. 이렇게 하면 안 돼요. 지금은 실제 주민 제안 방식으로 하는 게 맞습니다. 1기 신도시에 사시는 분들이 협의체를 만들어서 이러 이러 이러한 것들을 해서 이렇게 보완해주세요. 주민 공모 형식으로 하게 되면 만족도가 올라가는 거죠. 그러면 이제 도민 주권 행정이 이루어지고 삶의 질 서비스가 올라가고. 그렇게 해야 되는 겁니다. 거기 시대 정신으로. 그거는 누가 잘한다? 제가, 국민과 소통을 잘하는 김병주가 책임자라고 봅니다. 늘 제가 유튜브를 통해서든 뉴미디어를 통해서든 엄청 소통을 하고 있거든요. 출마 여부도 국민께 여쭌다. 하하하.◎ 박정호 > 네. 그 출마 여부부터, 그다음에 경기도지사가 되면 경기도정도 경기도민의 목소리를 듣고, 또 경기도민이 참여하고 함께할 수 있는 그런 도정으로 만들어가겠다. 이런 비전. 구체적인 정책이나 또 구체적인 비전 또다시 출마 선언하고 이럴 때 나오겠지만 일단은 이런 마음가짐으로 국민들의 목소리, 도민들의 목소리를 듣고 있다. 이 정도로 정리할 수가 있겠네요.◎ 김병주 > 아 그럼요. 공약도 저는 일방적으로 할 게 아니라 나중에 이제 출마 선언을 한 다음에는 공약을 제시해주세요 하는 프로그램을 해서 도민들의 애로사항 또는 도민들의 희망 이런 것들을 취합해서 공약으로 만들어서 또 도지사가 만약 된다면 그걸 힘차게 추진을 또 같이해가는 거죠. 같이 좋은 경기도, AI가 장착된 스마트 세계 표준 도시를 도민과 함께 만들어가는 거고요. 거기에는 이재명 정부 성공을 위해서 이재명 정부의 정책을 적극적으로 구현하면서 만들어가는 거죠.◎ 박정호 > 네. 알겠습니다. 많은 분들이 기대를 또 가지고 계속 지켜보실 것 같습니다. 다음 주가 벌써 추석이에요. 추석 연휴 땐 저희가 못 뵐 것 같은데. 추석 연휴를 아마 바쁘게 또 지역 다니시고 많은 시민들 만나실 거로 예상이 되는데요. 저희 오마이TV 시청자분들께 추석 인사 말씀 듣고 마무리하겠습니다.◎ 김병주 > 그래요. 벌써 추석이네요. 하하하.◎ 박정호 > 시간 빨리 갑니다.◎ 김병주 > 추석 연휴가 또 길고요. 추석 더도 말고 덜도 말고 한가위 같아라라는 말이 있는데 추석이 되면 넉넉한 마음이 생기잖아요. 좀 부족한 이웃도 그런 이웃을 살피면서 이웃과 가족과 더불어서 행복한 시간을 보냈으면 좋겠고요. 10월 4일날 오마이TV하고 같이 성남 쪽에 가서 민심 탐방을 좀 하는 프로그램을 한 오후 1시쯤 할 계획입니다. 나중에 예고가 나가면 많이 좀 같이해주시면 좋을 것 같고요. 추석 기간이 되게 심심하잖아요. 그런 것 보시면 오마이TV 보시면서 또 즐겁게 보내시면 좋겠습니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 우리 '곰'님께서 '늘 애쓰는 김병주 의원님 화이팅입니다. 대통령 도와서 잘 좀 부탁드립니다.' 하시면서 슈퍼챗을 또 보내주셨네요.◎ 김병주 > 아 네. 그러네요.◎ 박정호 > 네. 고맙습니다. 이런 뜻을 모아 모아서 김병주 최고위원이 앞으로 행보를 결정할 거라고 생각을 합니다. 의원님 말씀 잘 들었고요. 추석 명절 잘 보내시고 연휴 이후에 뵙겠습니다. 고맙습니다.◎ 김병주 > 감사합니다.◎ 박정호 > 감사합니다. 지금까지 김병주 민주당 최고위원과 말씀을 나눠봤습니다.