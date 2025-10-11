"내려놔야겠다" 생각한 당신께 들려주고픈 노래

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"이제는 내려놓아야 할 때가 된 게 아닐까?"

큰사진보기 ▲꾸준히 이어온 발걸음, 이제는 쉼표의 순간모래위에 남겨진 발자국. 꾸준히 걸어온길 그리고 멈춤이 알려주는 새로운 시작 ⓒ pixabay 관련사진보기

큰사진보기 ▲성가대 반주를 내려놓으며. ⓒ harutyunyan_ph on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 개인적인 음악경험을 바탕으로 한글로, 내려놓음의 순간을 음악과 삶에 빗대어 기록했습니다. 글을 읽는 분들도 각자의 자리에서 내려놓음의 필요를 떠올려보실 수 있기를 바랍니다.

2021년부터 나는 한 교회에서 성가대 반주를 맡았다. 그 자리는 마치 꽉 막힌 내 인생의 한줄기 숨구멍 같았다. 코로나로 유학을 마치고 돌아왔을 때는 연주도, 레슨도, 공연도 없었다. 한참 동안 "나는 이제 무엇을 해야 할까" 공허함 속에 머물렀는데, 그때 성가대 반주는 내게 유일한 나에게 주어진 일이었다. 매주 일정한 시간에 악보를 준비하고 건반 앞에 앉는 것, 그 리듬은 일상이 무너진 나에게 규칙과 위로를 주었다. 그리고 무엇보다도, 매달 생활비를 책임져 주는 귀한 자리였다.그렇게 5년이 흘렀다. 이제는 공연도, 레슨도, 학원 수업도 많이 늘었다. 그만큼 바빠졌고, 체력적으로도 버거워졌다. 최근 몇 주간은 예배 중에 계속 졸았다. 그것도 성가대석에서. 꾸벅꾸벅 조는 내 모습을 누가 보지 않았을까. 예배 시간에 반주자가 졸다니... 순간 얼굴이 화끈 달아올랐다. 부끄럽기도 하고 민망하기도 했지만, 동시에 인정했다. 그만큼 피곤했던 것이다. 일은 바쁘고, 쉴 새 없이 이어지는 공연과 학원 수업까지 겹치니 체력은 바닥을 보였다. 성가대 반주까지 감당하는 것이 점점 버거워졌다. 그리고 마침내 5년차를 맞으니 마음 속에서 이런 목소리가 들려왔다.성가대 반주는 내게 기쁨이자 훈련이었다. 매주 같은 시간, 같은 자리에서 피아노 앞을 지킨다는 것은 생각보다 큰일이다. 악보를 주 중에 받아 연습하고, 최근에는 너무 바빠져 토요일에야 겨우 시간을 내 건반에 앉곤 했다. 어떤 날은 충분히 연습하지 못해 아쉬웠고, 어떤 날은 무대에 오르는 것처럼 긴장하며 예배를 준비했다.반주자는 독주자와는 다르다. 무대에서 내 음악만 보여주는 것이 아니라, 성가대의 호흡을 살피고 받쳐주어야 한다. 지휘자가 예기치 않게 템포를 흔들거나, 성가대가 박자를 놓치면 그 자리를 수습하는 건 늘 반주자의 몫이었다. 그런 순간이 몇 번이고 있었다. 당황할 틈도 없이 손은 즉각적으로 반응해야 했고, 그 안에서 나는 '즉흥적으로 맞추는 법'을 배웠다. 완벽하지 않아도, 음악이 끊기지 않게 이어가는 힘. 그것이 반주자의 역할이었다.솔직히 말하면, 바쁜 일정 때문에 예전보다 연습량은 줄었다. 기교가 예전처럼 날카롭지 못하다고 느낄 때도 있었다. 하지만 매주 반주를 맡으면서, 최소한 피아노를 놓지는 않았다. 어쩔 수 없는 꾸준함이었지만, 그것이야말로 나를 버티게 한 힘이었다. 그러나 꾸준함이 늘 선물만 되는 것은 아니다. 때로는 짐이 되기도 한다."나는 성실해야 한다"는 책임감이 피로와 부담으로 바뀌는 순간이 온다. 몸은 이미 지쳐 있는데도, '해야 한다'는 의무감에 버티고 버티다 보면 어느새 음악의 즐거움마저 사라져 버린다. 나는 반주를 통해 그 사실을 배웠다. 꾸준히 붙드는 것도 중요하지만, 때로는 내려놓을 줄 아는 용기도 필요하다는 것.내려놓는다는 건 패배가 아니다. 무책임도 아니다. 오히려 내가 더 이상 힘이 없다는 것을 인정하는 것에 가깝다. 내 안의 욕심을 덜어내고, 에너지를 충전하여 다음 필요한 곳에 쓰기 위한 선택이기 때문이다. 기도라는 것이 그렇지 않은가. 스스로의 한계를 인정하고, 나보다 더 큰 무언가에 삶을 맡기는 행위. 내려놓음은 기도와 닮아 있다. 기도라는 것은 인간이 모든 것을 다 할 수 없음을 인정하고, 자신보다 능력이 크다고 믿는 절대적 존재에게 도움을 구하는 행위다.음악에서도 내려놓음은 중요한 역할을 한다. 쉼표가 없다면 음악은 소란스럽기만 할 것이다. 간주가 없다면 긴장과 이완이 사라질 것이다. 내려놓음은 음악이 완성되는 데 필수적인 요소다.이런 생각을 하다 보니, 한 곡이 떠올랐다. 라흐마니노프(작곡가, 피아니스트)의 피아노 협주곡 2번 2악장. 그리고 이를 크라이슬러(작곡가, 바이올리니스트)가 바이올린과 피아노를 위해 편곡하며 붙인 이름, 기도다.라흐마니노프는 한때 깊은 우울증과 슬럼프에 빠져 아무것도 작곡할 수 없던 시기가 있었다. 교향곡 1번이 혹평을 받고 무대에서 철저히 실패한 뒤, 그는 펜을 잡을 수 없었다. 몇 년간 절망에 빠져 있던 라흐마니노프는 결국 심리 치료를 받으며 조금씩 회복했고, 다시 일어섰다. 그때 세상에 나온 작품이 피아노 협주곡 2번이다. 그래서 이 작품은 절망을 넘어 다시 살아난 작곡가의 고백이자 선언과도 같다.특히 2악장은 화려한 기교 대신, 고요한 호흡과 간절한 선율로 가득하다. 현악기의 잔잔한 흐름 위에 피아노가 아르페지오로 깔리고, 그 위에 선율이 노래하듯 흘러간다. 그 음악은 마치 한 사람의 깊은 속마음을 담담히 고백하는 듯하다.라흐마니노프와 크라이슬러는 미국에서 무대를 함께하며 깊은 음악적 교감을 나누었다. 지금도 남아 있는 그들의 음반은 그 우정을 증명한다.크라이슬러가 협주곡 2번을 편곡하며 '기도'라는 이름을 붙인 것은, 단순한 제목이 아니었다. 그는 라흐마니노프의 내면을 누구보다 잘 이해했고, 그 고백 같은 선율에 가장 어울리는 이름을 찾아준 듯하다.바이올린이 사람의 목소리처럼 노래하고, 피아노는 뒤에서 조용히 받쳐준다. 힘을 뺀 선율은 속삭이는 고백처럼 들린다. 화려한 기교를 내려놓고, 단순한 멜로디로 인간의 내면을 어루만지는 음악이다. 나는 이 곡을 들을 때마다 마치 누군가의 무릎 앞에 앉아 고백을 쏟아내는 듯한 느낌을 받는다. 그것은 간절하면서도 동시에 편안하다.생각해보면, 내게 성가대 반주는 기도 같은 시간이기도 했다. 매주 성가대 뒤에 앉아 건반을 누르며, 나 역시 내 삶을 반주하듯 살아왔다. 때로는 음이 흐트러지고, 때로는 성가대와 호흡이 맞지 않아 애를 먹었지만, 결국 중요한 건 완벽함이 아니라 함께 음악을 만든다는 것이었다.이제 그 시간을 내려놓으려 한다. 피곤해서 꾸벅 졸던 순간은 부끄러움이 아니라, 나에게 쉼표가 필요하다는 신호였는지도 모른다. 내려놓는다고 해서 모든 게 끝나는 건 아니다. 오히려 쉼표는 다음 소리를 위한 준비다. 음악처럼, 삶도 쉼표가 있어야 온전하다.내려놓음은 누구에게나 필요하다. 직장에서, 관계에서, 가정에서 우리는 많은 일을 붙들고 산다. 내려놓지 못해 오히려 병이 되기도 하고, 모든 것을 붙잡은 채 지쳐버리기도 한다. 하지만 내려놓음은 도망이 아니라 성숙이다. 음악에서도, 인생에서도 마찬가지다.크라이슬러의 '기도'를 들으며 나는 이렇게 생각한다. 내려놓는 순간, 우리는 진짜로 중요한 소리에 귀 기울일 수 있다. 화려한 장식이 사라진 자리에 남는 것은 고요한 선율, 그리고 진심이다.이제 나는 성가대 반주를 내려놓는다. 그 시간은 끝났지만, 그것이 곧 멈춤은 아니다. 오히려 또 다른 선율을 준비하는 쉼표다. 무언가를 내려놓아야 할 때, 우리는 기도하듯 고백할 수 있다. 그리고 그 순간, 새로운 음악이, 그리고 인생의 새로운 전환점이 시작된다.