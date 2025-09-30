"운동장 가득 메운 박수와 웃음… 논산 어르신의 날 성황"

큰사진보기 ▲제29회 어르신의 날 행사에 참석한 어르신들이 논산시민운동장을 가득 메우고 즐거운 시간을 보내고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

충남 논산시가 30일 오전 논산시민운동장에서 제29회 어르신의 날 기념행사를 열고 지역 어르신 5천여 명을 모시고 경로효친의 가치를 되새겼다.이날 행사에는 임장식 논산시어르신회장, 조용훈 논산시의회 의장, 황명선 국회의원, 윤기형·오인환 도의원과 시의원, 15개 읍·면·동 어르신회장을 비롯한 내빈이 참석했다. 운동장을 가득 메운 어르신들과 시민들이 한자리에 모이며 기념식장은 축제 분위기로 가득했다.기념식에서는 강대혁 연산면 어르신회장이 노인강령을 낭독했다. 이어 정종길·조관행 어르신이 대한노인회 중앙회장 표창을 받았고, 이현태 논산시 시니어클럽 사무국장이 충남도지사 표창을 수상했다.또 김효숙(강경읍) 씨를 비롯해 18명이 시민효행상을, 윤성성 강경읍 어르신 분회장을 비롯한 15개 읍·면·동 분회장이 모범어르신으로 선정돼 대한노인회 논산시지회장 표창을 받았다.표창식 이후에는 뜻깊은 장면이 이어졌다. 강대혁 연산면 어르신회장이 논산시 15개 읍·면·동 어르신회장의 정성을 모아 백성현 시장에게 감사패를 전달하며 "늘 어르신들의 행복과 복지를 위해 힘써준 데 대한 감사의 마음"을 전해 참석자들의 큰 박수를 받았다.임장식 어르신회장은 기념사에서 "청명한 가을날에 어르신들과 내빈을 모시고 기념식을 열게 되어 뜻깊다"며, 어르신 복지를 위해 힘써온 지역사회와 기관 단체에 감사를 전했다.백성현 논산시장은 축사를 통해 어르신 세대의 헌신과 노고에 깊은 존경을 표하며, "논산은 사람의 도리와 예의를 가르쳐주는 도시"라고 강조했다.그는 "빈곤과 질병, 고독으로부터 어르신들을 지켜내기 위해 다양한 정책을 추진하고 있다"며, 국방산업과 방산기업 유치를 통한 청년 인구 유입과 일자리 창출 등 논산의 미래 비전을 제시했다.조용훈 논산시의회 의장은 축사에서 "오늘의 풍요로운 삶은 50년 전 가난과 빈곤을 견뎌낸 어르신들의 지혜와 희생 덕분"이라며, "어르신들의 삶 자체가 후손들이 이어가야 할 역사이고 등불"이라고 말했다. 그는 "논산시의회 역시 어르신들이 활기차고 건강한 노후를 보내실 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.황명선 국회의원도 "대한민국이 세계 강국으로 성장하고, 논산 지역사회가 함께 살아가는 공동체로 자리 잡을 수 있었던 것은 바로 어르신들의 희생과 땀 덕분"이라고 강조했다.이어 "앞으로 국가와 지방정부가 책임 있게 어르신들을 모셔야 하며, 일자리와 복지 확대에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.행사에서는 세계보건기구(WHO)로부터 인증받은 고령친화도시 논산의 재인증 선포식도 함께 진행됐다. 단순한 인증을 넘어, 향후 어르신 맞춤형 정책을 강화하겠다는 뜻을 밝히는 자리였다.기념식 이후에는 가수 윤수현, 남궁진, 문연주 등이 출연해 흥겨운 무대를 선보였으며, 경품 추첨이 이어져 어르신들의 얼굴에는 웃음꽃이 피었다. 특히 이날 행사장에는 '어르신 행복대학'에서 공부하는 어르신들이 직접 준비한 작품과 공연이 선보여 의미를 더했다. 평생학습을 통해 갈고닦은 솜씨와 무대는 관람객들의 큰 박수를 받았다.행사장 곳곳에서는 훈훈한 장면도 연출됐다. 한 어르신이 휴대전화를 분실하자 성은미 논산시 100세행복과장과 이현순 언론홍보팀장이 직접 나서 끝까지 추적해 기기를 찾아드렸다. 휴대전화를 돌려받은 어르신은 연신 고마움을 전했고, 주변 시민들 사이에서는 따뜻한 박수가 터져 나왔다.이번 어르신의 날 행사는 표창과 공연, 고령친화도시 선포, 행복대학 참여, 그리고 감사패 전달과 작은 배려까지 어우러지며, 어르신들의 노고를 기리고 지역의 미래 비전을 공유하는 의미 있는 자리로 마무리됐다.