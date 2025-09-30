[주장] '충남온수업 끝장 개발 대회', 저는 반대입니다

AD

충남교육청은 오는 11월 4~5일 '충남온수업 끝장 개발 대회'를 개최한다. 학생주도성 발현과 수업혁신 문화 확산을 목표로 교사가 제한된 시간 안(90분)에 수업안을 만들고, 4분가량의 발표로 심사를 받는 대회이다. 표면적으로는 수업 혁신을 위한 실험처럼 보이지만, 그 속을 들여다보면 교육 본연의 가치를 훼손하는 위험한 요소들이 도처에 놓여 있다고 생각한다. 수업을 '경연'의 형태로 압축해 내놓는 방식이 과연 교육혁신을 이끌 수 있는가?마사 누스바움은 <학교는 시장이 아니다>(Not for Profit)에서 교육이 시장 논리에 종속될 때, 학생은 더 이상 자기 삶을 성찰하는 주체가 아니라 경제적 효율을 위해 동원되는 대상으로 전락한다고 경고했다.충남온수업 끝장 개발 대회는 그 우려를 그대로 보여준다고 본다. 주제가 당일 공개되고 결과물은 제한된 시간에 완성되어야 하기에, 학생은 대회 안에 대상으로만 존재한다. 학생이 자신의 관심사와 맥락에서 질문하고 스스로 배우며 실패와 성찰을 통해 성장할 권리를 보장받지 못한다. 학생주도성 발현은 허상일 뿐이다. 그들의 참여는 형식적이고 수동적인 '참여 퍼포먼스'로 전락하며, 결국 교사와 교육청이 내세울 성과물을 위한 소재로 대상화된다고 생각한다.한나 아렌트 또한 교육을 "새로운 세대를 세계로 책임 있게 인도하는 일"로 정의하면서, 교육을 단기적 성과의 논리에 종속시키는 것을 강하게 비판했다. 교사는 세계를 보여주는 안내자여야 하지만, 이번 대회는 교사를 '성과물 제작자'로, 학생을 '성과물 전시의 객체'로 전락시킨다. 이는 교육의 책임 윤리를 근본적으로 흔드는 일이다.이 대회의 문제는 단순히 행사 하나의 차원에 그치지 않는다. 교직 문화 전반에도 부정적 파장을 남길 수 있다고 생각한다.수업 안 90분 제작, 4분 발표로 이루어지는 대회의 결과는 발표력과 전달력 등 외적 요소에 치우쳐 있고 학생이 실제 무엇을 배우고 어떤 성장을 이루는가는 뒷전일 것이라고 본다. 교육청이 앞장서 교육을 '얼마나 잘 포장했는가'로 평가하는 순간 교실은 학습의 장이 아니라 경쟁과 과시의 무대로 전락할 것이다.교사가 교육의 내적 가치보다 외적 성과, 즉 '얼마나 눈에 띄는 수업안을 만들어내는가'에 몰두하게 만든다. 이는 교사의 전문성을 '성과 포트폴리오'로 환원시킨다.교직 문화는 본래 '함께 고민하고 천천히 바꿔가는 과정'에서 강화된다. 그러나 짧은 시간 안에 경쟁적으로 결과를 내야 하는 대회는 교사들 사이에 협력보다 경쟁을 부추긴다.. 수업은 교실에서 장기간에 걸쳐 누적되는 학습 경험의 결과물이지만, 대회는 수업을 '한 번의 쇼케이스'로 축소한다. 이는 교사에게 교육을 지속적 책임이 아닌 일회적 성과로 오해하게 만들 위험이 있다.충남교육청은 2025년 교육지표를 '삶의 주체로 함께 성장하는 세계시민'으로 설정하고 2025년 비전으로 ▲배움이 즐거운 행복교육 ▲모두에게 특별한 미래교육 ▲포용하며 함께하는 시민교육 ▲안전하고 든든한 책임교육 ▲소통하며 협력하는 지원행정을 제시했다. 그러나 충남온수업 끝장 개발 대회는 이 교육지표와 비전에 정면으로 배치된다.경쟁을 통한 압박과 불안 속에 교사와 학생, 모두 가르치고 배우는 즐거움은 요원하며 행복교육의 가치가 훼손될 것이다. 협력보다 경쟁을, 포용보다 서열화를 강조한 충남교육은 이미 시민교육, 나아가 민주시민교육이 가능하지 않아 보인다. 교사의 책임은 '성과물 산출'로 왜곡되며 교육청이 내세운 지표는 대회 현장에서 공허한 구호로 전락하지 않을까 우려가 된다.교육은 단기간에 성과를 내는 이벤트가 아니라, 학생이 스스로 질문을 던지고, 실패를 경험하며, 성찰을 통해 성장하는 느리고 반복적인 과정이다. 그러나 충남온수업 끝장 개발 대회는 이 과정을 무시한 채, 교육을 한순간의 경쟁적 쇼케이스로 축소할 가능성이 있다.누스바움이 경고했듯이, 학생을 대상화하고 교육을 시장화하는 순간, 우리는 교육의 본질을 잃는다. 아렌트가 강조했듯, 교사가 세계에 대한 책임을 다하지 못할 때, 새로운 세대는 민주적 시민으로 성장할 기회를 잃는다.충남교육청이 진정한 교육 혁신을 원한다면, 경쟁적 이벤트보다 학생을 배움의 주체로 존중하고, 교사가 세계의 안내자로서 책임을 다할 수 있는 환경을 만드는 데 집중해야 한다. 교육은 시장의 논리로 끝장을 낼 일이 아니라, 민주사회가 지속되기 위해 반드시 지켜야 할 공공적 가치다.