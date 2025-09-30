초고령사회 경북, 요양병원의 밤은 누가 지키나

큰사진보기 ▲요양병원 ⓒ pixabay 관련사진보기

2024년 12월, 경상북도의 고령인구 비율은 26%를 넘어섰다. 불과 5년 전 21%대에서 5%나 늘어난 것이다. 전국에서 전남(27.2%)에 이어 두 번째로 높은 수치다. 특히 의성군(47.5%), 청송군(43.7%), 영양군(43.1%), 영덕군(43.5%), 청도군(44.3%)은 전체 인구의 절반 가까이가 65세 이상이다. 인구 절반이 노인인 마을, 이것이 지금 경북의 현실이다.이 같은 상황에서 요양병원은 지역사회가 의지하는이다. 그러나 밤이 되면 사정은 달라진다. 낙상, 섬망, 흡인 같은 응급 상황은 예고 없이 닥치고, 대응의 '골든타임'은 짧다. 실제 현장에서 환자 곁을 지키는 것은 의사, 간호사 그리고 간호조무사다. 각자의 역할은 다르지만, 긴급 상황에서는가 환자의 생명을 좌우한다.문제는 제도다. 2016년 법제처 유권해석 이후 간호조무사의 당직 참여는 제한됐다. 요양병원 인력난이 심각한 현실에서 이는 곧바로으로 이어졌다. 특히 군 단위 요양병원은 당직 편성조차 어려운 날이 많다. "간호조무사가 없으면 당직 근무가 돌아가지 않는다"는 현장 목소리는 오래 전부터 있었다. 그럼에도 법은 이 현실을 외면했다.최근 국회에 상정된 의료법 개정안은 이러한 간극을 메우려 한다. 요양병원에 한해고, 그 아래 간호조무사가 법정 범위 내에서 협력할 수 있도록 허용하는 내용이다. 이는 간호사를 대체하려는 것이 아니다. 오히려 간호사의 지휘·감독을 전제로, 이미 현장에서 작동하고 있는 협업 모델을 제도화하려는 것이다.편성은 환자 안전을 위한 가장 현실적인 해법이다. 모든 야간 당직을 간호사만으로 채우라는 것은 농촌 현실에서 불가능에 가깝다. 그렇게 되면 낮 근무자의 과로가 누적되고, 낮 시간 돌봄의 질까지 떨어진다. 반대로 간호조무사가 함께한다면, 환자 곁에 돌봄의 손길이 더 가까워지고 응급 상황에서 기초 처치와 신속 이송이 가능하다. 특히 군·면 단위 취약 지역일수록 이 효과는 더 크다.이번 개정안의 목적은 직역 간 경계를 흐리려는 것이 아니다. 오히려을 강화하려는 데 있다. 법으로 명확한 편성 원칙을 세우고, 하위법령에 당직 최소 비율, 업무 범위, 필수 교육(심폐소생술·약물안전·치매·섬망 대응), 표준 보고체계를 담아야 한다. 응급 의사결정은 여전히 의사와 간호사의 몫이다. 간호조무사는 법정 보조 범위 안에서 신속·정확하게 협력함으로써 책임과 권한의 선은 더 뚜렷해진다.경북은 전국에서 가장 빠르게 늙어가는 지역 중 하나다. 요양병원은 부모 세대가 의지하는다. 현장에서 이미 검증된 협력 체계를 법이 뒷받침해야 한다.이번 정기국회에서 법이 현실을 따라가도록 해 주기를 바란다. 그것이 환자와 가족, 그리고 현장의 돌봄노동자를 지키는 길이다.