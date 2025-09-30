"한 아이를 살피는 일은 결국 세상을 살피는 일"이라며 실천

큰사진보기 ▲한학진 라이언 종합 스포츠센터 대표, 한국결식아동지원협회에 후원물품 전달. ⓒ 한국결식아동지원협회 관련사진보기

(사)한국결식아동지원협회는 한학진 라이언 종합 스포츠센터 대표가 결식아동들을 위해 200만 원 상당의 라면, 참치, 햄 등 물품을 기부했다고 30일 밝혔다..한학진 대표는 "아이들이 건강하게 성장해야만 미래가 밝아진다"라며 "이번 후원이 아이들에게 용기와 희망이 되기를 바란다"고 전했다.협회는 "소중한 나눔을 기억하며, 앞으로도 더 많은 아이들이 건강하게 꿈꿀 수 있도록 최선을 다할 것"이라며 "아이들의 행복은 곧 우리의 미래이다. 아이들이 행복한 세상을 만들 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.협회는 "한학진 대표의 따뜻한 후원에 깊은 감사의 마음을 전한다"라며 "뜻깊은 소식이 많은 분들의 마음에도 울림으로 남아 작은 나눔이 모여 큰 기적이 되어 아이들을 위한 세상이 되기를 바란다"라고 밝혔다.한국결식아동지원협회는 "한 아이를 살피는 일은 결국 세상을 살피는 일이라는 말처럼 아이들을 위한 작은 배려와 관심은 결국 우리 사회 전체를 밝게 만드는 원동력이 된다"라고 밝혔다.후원물품은 협회가 각 가정에 전달해 아이들의 식탁을 채우게 된다.