지귀연의 '수상한 휴대전화 교체'... 윤 구속취소 청구-접대 의혹 제기 때

지귀연 부장판사가 2025년 4월 21일 서울 서초동 서울중앙지법에서 열린 내란 우두머리 혐의 형사재판 두 번째 공판에서 취재진들의 퇴장을 명령하고 있다.

12.3 내란사건 재판장인 지귀연 서울중앙지법 부장판사가 전직 대통령 윤석열씨 구속 취소 청구 때와 '룸살롱 접대 의혹'이 제기됐을 때 각각 휴대전화를 교체한 사실이 확인됐다. 가뜩이나 자신을 둘러싼 의혹이 불거진 터라 휴대전화 교체의 목적이 무엇이냐를 두고 논란이 일 것으로 보인다.황정아 더불어민주당 의원(대전 유성을)이 통신사들로부터 제출받은 자료를 분석해 30일 밝힌 바에 따르면, 지귀연 판사는 윤석열씨 측이 구속 취소를 청구한 날인 2025년 2월 4일 오후 3시 23분에 6년 동안 사용하던 삼성 갤럭시 S10을 최신 기종인 S25 울트라로 바꿨다. 그런데 6분 뒤 다시 기존 S10으로 돌아갔다가 다음날인 2025년 2월 5일 새벽 5시에 S25 울트라로 교체했다.황정아 의원실은 설명자료에서 "이로부터 한 달 뒤인 3월 7일, 지 판사는 구속기간을 날이 아닌 시간으로 계산해 윤석열씨 구속 취소 결정을 내렸다"고 부연했다.3개월가량 뒤인 5월 16일에도 '기존 휴대전화 → 교체 휴대전화 → 기존 휴대전화 → 이후 새벽 휴대전화 완전 교체' 방식으로 휴대전화를 바꿨다. 공교롭게도 5월 14일 지귀연 판사에 대한 '유흥업소 접대' 의혹이 제기됐고, 휴대전화 교체는 의혹 제기 이틀 뒤에 이뤄졌다.지 판사는 5월 16일 오후 4시 2분에 3개월가량 썼던 S25 울트라를 중국산 휴대전화인 샤오미 레드미노트14로 교체했다. 그는 5분 뒤 다시 기존 S25 울트라로 돌아갔고 이틀 뒤인 5월 18일 새벽 5시 19분에 샤오미 레드미노트14로 최종 교체했다.황정아 의원실은 샤오미 휴대전화 최종 교체 후 다음날인 5월 19일 지 판사의 입장표명에 주목했다. 5월 19일 지 판사는 윤석열씨 내란 재판에서 "의혹이 제기된 내용은 사실이 아니고 그런 곳을 가서 접대를 받는다는 생각을 해본 적도 없다"면서 "무엇보다 그런 시대가 아니다"라고 부인했었다.황정아 의원은 "사법부가 진상 규명은커녕 오히려 제 식구 감싸기를 하는 동안, 핵심 의혹들의 스모킹건이 사라지고 있다고 볼 수밖에 없다"라면서 "사법부에 대한 국민의 신뢰가 땅에 떨어지고 있다는 점을 강력히 경고한다"라고 비판했다.한편 대법원은 '유흥업소 접대 의혹'을 받고 있는 지귀연 판사에 대해 "현재까지 확인된 사실관계만으로는 직무 관련성이 인정되기 어렵다"면서 징계 판단을 보류했다. 고위공직자범죄수사처의 수사 결과가 나오면 징계 여부를 최종 결정한다고 알렸다.