서해선 내포역(가칭) 첫 삽… 2027년 완공

큰사진보기 ▲내포역 조감도. ⓒ 예산군 관련사진보기

큰사진보기 ▲내포역 착공식에 참석한 충남도지사·예산군수 등이 내포역 완공을 기원하며 파이팅을 외치고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

예산군의 숙원사업이 드디어 빛을 보게 됐다. 11년 만이다.군은 23일 삽교읍 삽교리 서해선복선전철 교각 앞에서 충남도·국가철도공단과 함께 서해선 내포역(가칭) 신축공사의 첫 삽을 뜨고, 충남혁신도시인 내포신도시 관문 탄생을 축하했다.내포역 신설은 지난 2010년 서해선 기본계획상 '장래역'으로 지정된 뒤 내포신도시 충남혁신도시 지정, 서해선-경부고속철도 연결 계획 반영 등으로 그 필요성이 꾸준히 제기된 예산군의 숙원사업이다. 역명 논란, 사업비 원인자 부담 해법 마련 등 그동안 우여곡절을 겪다가 민선 8기 군과 충남도의 협력으로 본격 추진됐다.가까이는 2023년 1월 충남도와 예산군이 국가철도공단과 협약을 체결해 내포역 신설 추진에 탄력을 받았고, 2024년 12월 노반 공사를 마친 뒤 2025년 6월 시공사를 선정해 착공식까지 이르게 됐다.내포역은 오는 2027년 준공을 목표로 총사업비 548억 원을 들여 지상 2층, 연면적 약 2386㎡ 규모의 선하역사(線下驛舍, 철도 아래 역무시설을 설치하는 형식)'와 광장, 주차장 등을 조성해 문을 열 계획이다.신설될 내포역은 내포신도시(혁신도시) 북부관문역이자, 도청과는 최단거리역(약 3㎞)으로, 지역발전은 물론 수도권 접근성 향상을 비롯해 혁신도시 정주여건 개선과 공공기관 이전·기업 유치 활성화 등에 기여할 것으로 기대를 모으고 있다.군과 도는 내포역 완공시 충남도 전역의 교통 편의가 크게 향상되고 물류 유통 기반이 강화될 것에 대한 기대감이 크다.2031년 서해선-경부고속철도(서해선 KTX) 연결 사업이 마무리되고 내포역이 정차역으로 지정되면, 서울까지 이동 시간은 40분대로 1시간 이상 단축되는 등 정주 여건 개선과 기업·인구 유입 촉진, 지역균형발전, 경쟁력 강화에 보탬이 될 것으로 예상하고 있다.내포역 신설은 이처럼 서해선·장항선·아산만순환철도를 연계해 수도권과 연결하는 핵심교통축이 구축된다는 것을 의미하는 것으로, 도와 군은 내포역세권 도시개발사업에도 탄력을 받게 될 것으로 전망했다.무엇보다 현재 내포역 주변에 추진 중인 대형 개발사업인 미래신산업국가산단과 농생명그린바이오클러스터 등 산업벨트의 접근성을 향상시켜 도와 군의 경제 성장을 견인할 것으로 봤다. 또 덕산온천관광지와 연계된 지역 관광산업을 활성화하고 지역주민의 생활편의와 휴양 기능 증진에 기여할 것으로 내다 봤다.