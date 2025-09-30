충남대·공주대 통합 시동, 예산캠퍼스 과제 산적

AD

충남대와 공주대가 통합을 전제로 도전한 '글로컬대학'에 지정됐다. 이에 두 대학의 통합 추진 일정에도 탄력을 받을 전망이다.'글로컬(Glocal, Global+Local) 대학' 사업은 정부가 지방대학의 경쟁력 강화를 위해 30개 안팎의 대학을 지정해 1개교당 5년 동안 1000억 원(통합형 1500억 원)의 예산과 규제 특례를 지원하는 사업이다. 다만 선정된 대학은 학과 통폐합 등 과감한 구조조정과 학사 개편이라는 과제를 이행해야 한다.교육부는 2023년과 지난해 각각 10개 대학을 글로컬대학으로 선정했으며, 올해 남은 10개 내외의 자리를 두고 예비 지정된 대학들이 본지정을 위해 치열한 경쟁을 벌여 왔다. 충청권에선 충남대·공주대(통합형)와 국립 한밭대(대전), 한남대(대전), 순천향대(충남), 연암대(충남), 한서대(충남) 등이 지난 5월 예비 지정된 뒤 실행계획서 제출(8월), 교육부 대면 심사 등을 마치고 최종 결과인 본지정을 기다리고 있었다.공주대 관계자에 따르면 이번에 통합형 글로컬 대학 본지정이라는 큰 문턱을 넘은 충남대·공주대는 앞으로 5년 동안 정부에서 1500억 원, 대전시와 충남도에서 각각 1000억 원씩 모두 3500억 원의 예산을 지원받게 된다.충남대·공주대는 '글로컬대학30' 사업에 도전장을 내밀면서 충청권을 아우르는 초광역 글로컬 혁신 플랫폼으로의 도약을 목표로 거점 국립대와 지역 국립대 간 통합 시너지를 강조했다. 그동안 학내 갈등으로 인해 통합 논의가 수차례 난항을 겪었지만, 교육부의 '글로컬대학30 사업' 최종 지정을 앞두고 극적으로 의견을 모으며 통합 추진에 물꼬를 텄다. 지역 대학이 더 이상 개별 경쟁만으로는 생존하기 어렵다는 현실 인식에서 비롯된 결정이다.두 대학은 지난 8월 통합을 전제로 글로컬대학 본지정 실행계획서 제출에 대한 의견을 묻는 찬반 표결 결과 충남대는 교수와 직원, 학생 등 51%가 참여한 가운데 주체별로 60.83%가 찬성했다. 공주대도 교원과 직원·조교, 학생 등 모든 주체의 찬성률이 절반을 넘겨 공식적인 통합 논의를 추진할 수 있었다.다만, 학부생 80%가 반대 의사를 표시한 점은 향후 통합 추진 과정에서 반드시 해결해야 할 과제다. 졸업장 명칭, 교명 유지 문제 등이 학생 반대의 핵심 사유로 꼽히고 있다.두 대학은 오는 11월 실행계획서 교육부 제출, 2027년까지 학사제도·규정 정비, 인프라 조정 등을 거쳐 2028년 3월 통합대학 공식 출범을 목표로 제시했다.통합 대학 명칭은 교수·학생·지역 사회의 의견을 반영해 결정될 예정이다. ​통합 대학의 비전과 전략은 먼저 교류 확대다. 현재 두 대학은 물리적으로 떨어져 있어 교류가 부족하다. 이를 보완하기 위해 겸임교원 1000명 확보 등 적극적 인재 교류 방안을 마련했다.정남수 공주대 기획처장은 "글로컬대학 선정으로 공주대는 연구중심대학으로 도약하기 위한 발판이 마련됐다"며 "이를 기반으로 충남대라는 거점국립대와 통합이 완성되면 국내 최대 대학이 탄생해 명실상부 중부권의 명문대로 도약할 수 있다"고 의미를 부여했다.문제는 과거 예산농전·공주대 통합과정에서 겪은 진통이 예산군에서 재연될 수 있다는 지역 주민들의 우려를 어떻게 해소할 수 있느냐이다.군 관계자는 "군 입장에선 통합되더라도 공주대 산업과학대학(예산캠퍼스)에서 학생이 빠져나갈 가능성은 낮게 보고 있다"며 "현재 공주산업대가 많은 학생을 보유하고 있지 못한데 통합되면 유망한 학과가 예산캠퍼스에 신설될 가능성이 있다. 통합이 예산군에는 기회가 될 수 있다"고 내다봤다.예산농전 출신 한 주민은 "과거 공주대가 예산농전과 통합할 때 지역에서 반대가 심했는데, 충남대와 통합이 농고에서 농전으로, 농전에서 공주대로 이어지는 전통이 끊어지는 것은 아니었으면 좋겠다"는 바람을 전했다.이처럼 두 대학의 통합 이후 공주대 산업과학대학에 미칠 변화에 대해 정 기획처장은 "예산캠퍼스와 이미 인가받은 충남대 내포캠퍼스(예정)는 경쟁력 강화에 중점을 두고 해양수산·동물보건·국제화·농업모빌리티 분야에 특성화된 예산·내포 캠퍼스 운영 방안을 마련했다"며 "통합으로 학생 수 감소 등을 우려하는 목소리가 있는 것으로 알고 있다. 글로컬대학 신청 계획서에 학과 통합, 정원 감축 내용은 담지 않았다. 억지로 구조 조정할 계획은 없다"는 점을 강조했다.