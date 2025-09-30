메뉴 건너뛰기

황명선 최고위원 "국힘, '혐중 선동' 중단하고 사죄해야"

정치

대전충청

25.09.30 13:57최종 업데이트 25.09.30 13:57

황명선 최고위원 "국힘, '혐중 선동' 중단하고 사죄해야"

29일 페이스북에 글 올려 비판

황명선 더불어민주당 최고위원
황명선 더불어민주당 최고위원 ⓒ 심규상

황명선 더불어민주당 최고위원이 국민의힘을 향해 '국익 팔아넘기는 혐중 선동을 즉각 중단하라'고 촉구하며 강도 높게 비판했다.

황 최고위원은 29일 오후 페이스북에 글을 올려 '중국인 혐오가 한국을 찾은 관광객들에게 공포와 위협이 되고 있으며, 국민의힘이 이를 막기는커녕 앞장서 부추기고 있다"며 이같이 요구했다.

황 최고위원은 일부 국민의힘 인사의 발언을 구체적으로 거론하며 비판의 목소리를 높였다. 그는 "김민수 국민의힘 최고위원이 무비자 입국을 '국민 안전을 담보로 한 위험한 도박'이라고 규정하며 마약, 보이스피싱, 감염병 확산 등을 거론해 중국인 관광객 전체를 잠재적 범죄자로 몰았다"고 지적했다. 또 나경원 의원 역시 "'입국 후 체류 관리가 불가능하다'는 말로 혐오 정서를 키우고 있다"고 비판했다.

황 최고위원은 국민의힘의 '혐중 선동'이 '내로남불'이라고 강조했다. 그는 "무비자 정책은 다름 아닌 윤석열 정부가 2023년 내수 진작을 내세워 시작한 것이며, 2024년에는 주진우 의원이 '경제 활성화'를 이유로 환영했고, 2025년 3월에도 최상목 권한대행이 그대로 이어갔다"라고 했다.

그러면서 국민의힘에 "2023년과 2024년에 입국한 중국 관광객과 지금 2025년에 오는 관광객은 무엇이 다르냐"며 "그때는 경기 대책이라 치켜세우더니, 지금은 왜 범죄자로 몰아세우냐"고 따져 물었다.

황 최고위원은 "혐오 선동으로 얻는 정치적 이익은 환상에 불과하며, 그 대가는 한국 사회의 분열, 외교의 고립, 경제의 추락으로 이어질 것"이라고 우려했다. 그는 "이는 명백한 반국가적 선동행위이자 국익을 팔아먹는 매국행위"라며 "혐중 선동을 즉각 중단하고, 민생과 국익을 짓밟는 책동에 대해 국민 앞에 사죄하라"고 촉구했다.

댓글
심규상 (djsim) 내방

우보천리 (牛步千里). 소걸음으로 천리를 가듯 천천히, 우직하게 가려고 합니다. 말은 느리지만 취재는 빠른 충청도가 생활권입니다.

