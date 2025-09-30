'성추행 의혹' 예산군의원 사직서 제출... 경찰 수사 착수

큰사진보기 ▲홍원표 예산군의원 ⓒ 예산군의회 홈페이지 갈무리 관련사진보기

여성을 성추행한 의혹으로 사퇴 압박을 받았던 홍원표 충남 예산군의원이 군의회 사무과에 사직서를 제출한 것으로 확인됐다.고동주 예산군의회 사무과장은 30일 기자와 한 전화통화에서 "이날 오전에 홍 의원의 사직서가 접수됐다. 내용은 일신상의 이유"라며 "내일 군의회 윤리특별위원회에 보고될 예정이다"라고 전했다.앞서 지난 23일 <연합뉴스>는 "한 주민이 공개한 CCTV 영상에 따르면 지난 19일 오후 11시 30분께 충남 홍성군 한 주점 복도에서 남성 2명이 업주의 안내를 받아 룸으로 향했다. 이 가운데 한 남성이 휴대전화를 보며 걷던 중 복도 한쪽에 서 있던 여성을 쳐다보더니 갑자기 특정 신체 부위를 손으로 만졌다"고 보도했다. 이어 "(해당 남성이) 예산군의회 국민의힘 소속 홍원표 의원으로 확인됐다"며 "피해 여성은 업주의 딸로, 부모 일을 돕기 위해 잠시 주점에 나와 있던 것으로 알려졌다"고 전했다.보도가 나간 직후, 정치권과 시민사회 등에서 사퇴 압박이 이어졌다. 사건이 알려진 지 일주일 만에 홍 의원이 사직서를 제출한 것이다.사직서 수리와 관련해 장순관 예산군의회 의장은 "일단 내일(10월 1일) 의원들이 모여서 현재 상황을 공유하고 토론을 해서 표결방식을 선택할 것"이라며 "상황이 상황인 만큼, 사직서를 수락할 것인지, 홍 의원을 제명할 것인지도 따져봐야 한다"라고 말했다.한편, 피해 여성은 지난 25일 홍성경찰서에 고소장을 제출하고, 접수 당일 경찰 조사를 받고 귀가한 것으로 전해졌다. 경찰은 홍 의원에게 출석을 요구한 것으로 전해졌다.홍성경찰서 관계자는 "아직 홍 의원에 대한 조사는 이루어지지 않았다. (출석) 날짜도 정해지지 않았다"라고 말했다. 홍 의원이 경찰에 출석하지 않는 이유와 관련해 이 관계자는 "개인 신상문제라고 하는데 정확한 이유는 모른다"라고 말했다.홍 의원은 23일 이러한 사실이 언론에 보도된 뒤 사과문을 내고 "군민과 피해자에게 진심으로 사과한다"고 밝혔다.